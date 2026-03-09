El Clásico de la Frontera: México y Estados Unidos por la supremacía del Grupo B en el Clásico Mundial 2026
El Clásico del Clásico. No existe dentro del imaginario beisbolero otra manera de nombrar una de las rivalidades más complejas y electrizantes del deporte contemporáneo. México y los Estados Unidos se enfrentarán hoy en el Daikin Park de Houston, ambos con un récord invicto de 2-0 en el Grupo B.
Desde una perspectiva meramente técnica, el juego definirá quién tomará el control absoluto del Pool y se evitará complicaciones matemáticas de cara a los cuartos de final y el último enfrentamiento de ambos equipos contra Italia.
No obstante, bajo la frialdad del standing subyace una tensión alimentada por dos décadas de enfrentamiento en las que México ha asumido, con eficacia desconcertante para los analistas estadounidenses, el papel de némesis de la mayor potencia económica y deportiva del mundo.
México vs Estados Unidos en la historia del WBC
Para comprender la magnitud de lo que se juega hoy en Houston, es necesario revisar la cronología de este duelo en el Clásico Mundial.
Históricamente, Estados Unidos ha dominado el beisbol profesional, pero en este torneo específico, México ha construido una hegemonía que reta la lógica de las nóminas multimillonarias de la MLB.
La rivalidad comenzó a forjarse en la edición inaugural de 2006.
En aquel entonces, Estados Unidos presentó un Dream Team que incluía a leyendas como Derek Jeter y Ken Griffey Jr. Tras una victoria inicial de los estadounidenses por 2-0, ambos equipos se reencontraron en la segunda ronda en Anaheim. Fue ahí donde México propinó el primer gran golpe, con una victoria de 2-1 liderada por la labor monticular de Óliver Pérez y un batazo clave de Jorge Cantú que eliminó al anfitrión de su propio torneo.
El patrón de verdugo se repitió con soltura en 2013 en Phoenix, cuando Adrián "El Titán" González conectó un cuadrangular ante el Cy Young R.A. Dickey para asegurar un triunfo de 5-2.
Sin embargo, el punto de inflexión más reciente y doloroso para la administración del Team USA ocurrió en 2023.
En un estadio repleto en Arizona, México desmanteló a la selección estadounidense con una paliza de 11-5. Joey Meneses, con dos jonrones, y Randy Arozarena, fueron los grandes protagonistas de la noche.
Hasta el día de hoy, el récord histórico en el Clásico Mundial favorece a México con tres victorias frente a solo una de los Estados Unidos, obtenida hace ya 20 años.
La “localía” mexicana
La elección de Houston como sede del Grupo B tiene un matiz político y social innegable.
El Daikin Park, hogar de los Astros, se encuentra en una ciudad donde la comunidad de origen mexicano representa una fuerza demográfica, económica y cultural determinante. Se espera que las tribunas presenten una atmósfera más cercana a un encuentro de eliminatoria mundialista en la Ciudad de México que a un juego tradicional de la MLB en territorio estadounidense.
Este factor no es menor. El mánager mexicano, Benjamín Gil, ha sido enfático en que la identidad del equipo se basa en representar a los 30 del roster como una sola unidad, apelando al orgullo nacional de una afición que utiliza el beisbol como una forma de orgullo cultural en el extranjero.
Y este juego será, para ellos, la oportunidad de ver a su herencia competir de igual a igual con el sistema deportivo más sofisticado del planeta. Lo harán, además, en medio de un clima político que en Estados Unidos ha vuelto a colocar a las comunidades latinas bajo una lupa hostil, a ratos mortal.
Las alineaciones
El duelo de esta noche ofrecerá un contraste fascinante en la gestión del pitcheo..
Estados Unidos enviará a la loma a Paul Skenes, lanzador de los Pittsburgh Pirates y vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional.
Skenes es la personificación de la nueva era del pitcheo estadounidense, tiene una recta que promedia las 100 millas por hora y un repertorio de lanzamientos secundarios intratables.
La estrategia de Mark DeRosa será utilizar a su mejor brazo para silenciar a la ofensiva mexicana desde el inicio y evitar que el impulso emocional de la grada se convierta en un factor en contra. No obstante, Skenes está limitado a 65 lanzamientos, lo que significa que su labor, por dominante que sea, difícilmente pasará de la cuarta o quinta entrada.
México, por su parte, ha tenido que recurrir a la creatividad táctica tras las bajas por lesión de sus abridores proyectados originalmente, José Urquidy y Taj Bradley. Benjamín Gil ha optado por un bullpen day y le asignó al veterano Manny Barreda la responsabilidad de iniciar el juego.
Barreda, un conocedor profundo de las ligas invernales y con experiencia en MLB y Taiwán, tiene la misión de navegar los primeros dos episodios limitando el daño de la parte alta de la alineación estadounidense —Judge, Harper, Schwarber—.
Detrás de él, México cuenta con un cuerpo de relevistas que ha demostrado solvencia en los primeros dos juegos, incluyendo a Javier Assad, Robert García y el cerrador de élite Andrés Muñoz.
La ofensiva mexicana llega en un momento de gracia tras la paliza de 16-0 sobre Brasil, el segundo margen de victoria más amplio en la historia del torneo. Jugadores como Jarren Duran, Alek Thomas y Jonathan Aranda han demostrado que pueden capitalizar los errores del pitcheo contrario con la misma contundencia que las estrellas de mayor cartel.
Por supuesto, la figura central sigue siendo Randy Arozarena, cuya capacidad para elevar su nivel en juegos de alta presión es ya una marca registrada de la pelota mexicana.
Estados Unidos, bajo la capitanía de Aaron Judge, presenta una alineación que no tiene fisuras aparentes. Judge, junto a Bryce Harper y el poder de Kyle Schwarber, forman un núcleo ofensivo diseñado para fabricar carreras mediante el cuadrangular.
La clave para el pitcheo nacional será la disciplina en la zona de strikes, ya que el equipo estadounidense también lidera el torneo en bases por bolas obtenidas.
El laberinto matemático del Grupo B
A pesar del ruido mediático sobre la rivalidad, la realidad competitiva dicta que una derrota hoy coloca a cualquiera de los dos equipos en una posición de vulnerabilidad extrema. Esto se debe a la presencia de Italia, que también llega invicta con un récord de 2-0 tras vencer a Brasil y Gran Bretaña.
Quien obtenga la victoria esta noche se colocará 3-0 y tendrá un pie en los cuartos de final. Una victoria adicional en su último juego garantizaría el primer lugar del grupo, y asegurará un cruce teóricamente más accesible en la siguiente ronda (se enfrentará al segundo lugar del Grupo A)
El equipo derrotado quedará con marca de 2-1 y se verá obligado a ganar su último compromiso —USA contra Italia o México contra Italia— para evitar una eliminación prematura.
En caso de un triple empate con récords de 3-1 entre México, Estados Unidos e Italia, el reglamento del WBC activa sus criterios técnicos.
El primer criterio es el registro cara a cara, pero si el empate persiste, entra en juego el cociente de carreras permitidas dividido por los outs defensivos registrados. Este sistema penaliza severamente los juegos donde el pitcheo colapsa, lo que obliga a ambos mánagers a mantener la intensidad defensiva incluso si el marcador tiene una diferencia amplia.
Esta noche el diamante caprichoso del Daikin Park decidirá al líder del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol y además escribirá un nuevo capítulo en la historia de una frontera que, al menos por nueve entradas, se definirá por lo que sucede entre la tierra, el pasto, la goma y la cal.