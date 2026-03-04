Los héroes históricos de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial
El Clásico Mundial de Beisbol ha consolidado, a lo largo de sus cinco ediciones, una de las narrativas más fascinantes y, para muchos, inesperadas del deporte contemporáneo, el dominio de la selección de México sobre la de Estados Unidos.
Te puede interesar: Paul Skenes abrirá contra México en el Clásico Mundial 2026
Con un saldo de tres victorias y una sola derrota en sus enfrentamientos directos en el certamen, México ha transformado lo que solía ser una disparidad de recursos en una superioridad táctica y emocional cada vez que se cruza con su vecino del norte.
Este dominio es el resultado de actuaciones individuales memorables.
Desde la zurda de Óliver Pérez en 2006 hasta el madero encendido de Joey Meneses en 2023, la historia del beisbol mexicano frente a Estados Unidos está escrita por hombres que, en el momento de mayor presión, elevaron su juego para vencer a alineaciones plagadas de superestrellas y futuros miembros del Salón de la Fama.
Óliver Pérez y la eliminación del Dream Team en 2006
La primera edición del Clásico Mundial en 2006 sirvió para establecer el tono de esta competencia. Estados Unidos, como organizador y favorito indiscutible, presentó un equipo que incluía a figuras de la talla de Derek Jeter, Ken Griffey Jr., Chipper Jones y Roger Clemens. México, por su parte, buscaba simplemente ganar respeto en el escenario global.
Tras una derrota inicial de 2-0 ante los estadounidenses en la primera fase, el destino volvió a cruzarlos en la segunda ronda el 16 de marzo en el Angel Stadium de Anaheim.
México llegaba a ese encuentro con pocas posibilidades matemáticas de avanzar, pero con la determinación de morir con honor. El resultado fue un 2-1 a favor de México que eliminó directamente a Estados Unidos de su propio torneo, permitiendo que Japón avanzara a las semifinales en su lugar.
A sus 24 años, Óliver Pérez era una de las jóvenes promesas de los Mets de Nueva York, pero nadie anticipó que pudiera dominar a la ofensiva estadounidense con tanta solvencia.
Pérez inició el encuentro y lanzó tres entradas impecables en las que permitió un solo imparable, ninguna carrera y además dominó a bateadores del calibre de Alex Rodríguez y Derek Jeter fue el cimiento sobre el cual se construyó la hazaña.
Mario Valenzuela, el "jonrón" que la historia no olvidó
Uno de los momentos más polémicos y recordados de ese juego —y de la historia de los Clásicos— fue el batazo de Mario Valenzuela contra el legendario Roger Clemens en la tercera entrada. Valenzuela conectó una línea hacia el jardín derecho que impactó claramente en el poste de foul.
Por regla, el batazo era un cuadrangular automático. Sin embargo, el umpire de primera base, Bob Davidson, determinó que la pelota seguía en juego y la marcó como doblete.
A pesar de los reclamos del manager Francisco "Paquín" Estrada y de que incluso el coach de primera base, José Tolentino, le mostró al umpire la pelota con restos de pintura amarilla del poste, la decisión no se revocó.
Valenzuela, un pelotero que en ese momento jugaba para los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana, había logrado la impensable hazaña de castigar al ganador de siete premios Cy Young.
Jorge Cantú, el verdugo de Roger Clemens
Después del polémico “jonrón” de Valenzuela, Jorge Cantú conectó un sencillo productor para abrir el marcador 1-0. Más tarde, en la quinta entrada, con el juego empatado a una carrera, Cantú volvió a aparecer.
Con Valenzuela nuevamente en base tras un hit, Cantú conectó una rola difícil que permitió que Valenzuela anotara la carrera de la ventaja definitiva (2-1). Cantú terminó la noche con las dos remolcadas de México.
El drama de 2006 llegó a su clímax en la parte baja de la novena entrada.
Con hombres en base y el empate acechando, el relevista David Cortés ingresó al montículo con la misión específica de sellar la victoria. Necesitó un solo lanzamiento para inducir un rodado de Vernon Wells hacia la segunda base.
La secuencia fue perfecta: Alfredo Amézaga a Jorge Cantú, y Cantú a Adrián González. Un doble play de manual que selló la victoria mexicana y mandó a casa al equipo de las barras y las estrellas.
2013, cuando El Titán sometió al Cy Young en Phoenix
Siete años después, México y Estados Unidos volvieron a encontrarse en el Chase Field de Phoenix, Arizona. El contexto era más o menos similar, México necesitaba una victoria tras un inicio titubeante contra Italia. Estados Unidos, de nuevo, era el favorito con un lineup de nueve All-Stars y tres antiguos MVP.
En 2013, la figura central fue Adrián González. El entonces primera base de los Dodgers de Los Ángeles asumió su papel de capitán y referente ofensivo.
En la tercera entrada se enfrentó a R.A. Dickey —quien venía de ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional con los Mets—, y El Titán conectó un imponente cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho-central. González terminó el juego con tres carreras impulsadas, siendo el motor de la victoria por 5-2.
Yovani Gallardo y el "comité de pitcheo"
Yovani Gallardo, as de los Cerveceros de Milwaukee en aquel entonces, cumplió con una apertura de élite. Durante 3.1 entradas, Gallardo maniató a la ofensiva estadounidense y permitió solo dos hits y una carrera.
Tras su salida, el cuerpo técnico mexicano implementó una estrategia de relevos cortos pero efectivos. Se utilizaron siete lanzadores en total —incluyendo a Luis Mendoza y Fernando Salas— para evitar que los bateadores rivales se ajustaran a un mismo estilo.
El cierre corrió a cargo de Sergio Romo, El Mechón, quien retiró la novena entrada de forma perfecta para asegurar el triunfo.
2023, la apoteosis de Joey Meneses y Randy Arozarena
El triunfo de 2023 fue una demostración de poderío absoluto. México venció a Estados Unidos 11-5 en una de las exhibiciones ofensivas más dominantes en la historia del torneo.
Joey Meneses: El héroe de Culiacán
Joey Meneses llegó al WBC de 2023 tras una temporada de ensueño como novato tardío con los Nacionales de Washington, pero su actuación contra Estados Unidos lo elevó al altar de los héroes nacionales.
Meneses se fue de 5-3 con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas. Su primer jonrón fue en la misma primera entrada contra Nick Martínez, un batazo que puso a México 2-0.
El segundo, un tablazo de tres carreras en la cuarta entrada, desató la locura total. El bat flip de Cabajoey tras ese segundo cuadrangular se convirtió instantáneamente en un ícono del beisbol nacional.
Randy Arozarena, el cubano-mexicano
Aunque nacido en Cuba, Randy Arozarena representó a México con una pasión que lo convirtió en un fenómeno cultural. Contra Estados Unidos, Arozarena fue una pesadilla constante en la que conectó tres hits, incluyendo dos dobles, y remolcó dos carreras.
Patrick Sandoval, lanzador zurdo de los Angelinos de Anaheim, fue el encargado de abrir el juego de 2023. Con una calma asombrosa, Sandoval lanzó tres entradas de solo dos hits y una carrera admitida. Su control sobre el "sweeper" y su cambio de velocidad silenciaron a un lineup que contaba con Mookie Betts y Mike Trout en la parte alta.
El relevo de oro de Javier Assad
Tras la salida de Sandoval, Javier Assad tomó el relevo y realizó un trabajo excepcional. Durante tres entradas de labor permitió solo un hit y ninguna carrera limpia. Su actuación fue vital para llevar el juego hacia los relevos finales.