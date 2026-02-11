El Clásico Mundial de Beisbol 2026 definirá el boleto de México para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
El próximo Clásico Mundial de Beisbol será uno de los filtros definitivos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para la Selección Mexicana, el camino al Dodger Stadium se ha vuelto un embudo estrecho. Con solo seis plazas totales para la justa olímpica, la novena tricolor debe quedar entre los dos mejores equipos de América en el torneo para asegurar su lugar.
Tras la ausencia del beisbol como deporte olímpico en París de 2024, el Comité Olímpico Internacional y la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol —WBSC— han oficializado un sistema de clasificación para Los Ángeles 2028 que rompe con los esquemas tradicionales de torneos preolímpicos regionales.
Bajo el sistema aprobado en febrero de 2026, las plazas se distribuyen de la siguiente manera:
- País Anfitrión: Estados Unidos cuenta con un boleto automático.
- Clásico Mundial 2026: Dos plazas para los equipos mejor clasificados de las Américas —excluyendo a EE. UU—.
- WBSC Premier12 (2027): Dos plazas; una para el mejor de Asia y otra para el mejor de Europa u Oceanía.
- Evento Final de Clasificación (2028): Una plaza para el ganador de un repechaje mundial que involucra a Asia, Europa, África y Oceanía.
Este modelo de clasificación coloca a las naciones del continente americano en una situación de vulnerabilidad estratégica. A diferencia de Asia o Europa —que tienen oportunidades en el Premier12 y en el clasificatorio final— las potencias de América deben jugarse su destino casi íntegramente en la ventana del 5 al 17 de marzo de 2026.
La Mexicobeois se presenta a este ciclo bajo una expectativa inédita. Tras alcanzar el tercer lugar histórico en el Clásico Mundial de 2023 y consolidarse en el sexto puesto del ranking mundial de la WBSC al cierre de 2025, México es considerado un contendiente natural al podio.
Sin embargo, el ranking subraya la paridad de la región: Venezuela (#5), Puerto Rico (#7), Panamá (#8), Cuba (#10) y República Dominicana (#12) compiten en un margen estrecho de puntos.
El reglamento de la WBSC para Los Ángeles es tajante y si México falla en posicionarse por encima de sus rivales directos del Caribe y Sudamérica en ese torneo, no tendrá una segunda oportunidad clara en los eventos posteriores, ya que el Premier12 y el Clasificatorio Final de 2028 están diseñados para otorgar cupos a otras regiones geográficas.
México ha sido ubicado en el Grupo B del Clásico Mundial 2026, con sede en el Daikin Park de Houston, Texas. Los enfrentamientos están programados entre el 6 y el 11 de marzo, donde México se medirá ante Gran Bretaña, Brasil, Italia y el anfitrión, Estados Unidos.
Estratégicamente, compartir grupo con Estados Unidos es un factor neutro pero relevante, dado que los estadounidenses ya están clasificados por ser sede olímpica, sus resultados no restan posibilidades de cupo para México.
El verdadero reto reside en la fase de eliminación directa. Para asegurar el boleto a LA28, la selección mexicana no solo debe superar la fase de grupos, sino que debe proyectarse idealmente hasta las semifinales o la final para garantizar que ninguna otra nación del continente —como Venezuela o República Dominicana— termine por encima en la tabla general.
A diferencia del torneo olímpico de Tokio 2020, donde México clasificó vía Premier12 pero bajo restricciones de roster que limitaban el uso de jugadores estelares de las Grandes Ligas, el Clásico Mundial de 2026 permitirá a México utilizar a su arsenal completo.
Sin embargo, existe un matiz reglamentario importante. Mientras que para el Clásico Mundial los equipos pueden inscribir hasta 30 jugadores —incluyendo las listas de 40 de MLB—, para el torneo olímpico de LA28 el roster se reducirá a solo 24 atletas, quienes deberán tener al menos 18 años cumplidos.
Esta restricción obligará a Benjamín Gil a realizar una selección meticulosa que priorice la versatilidad defensiva y la profundidad de un bullpen capaz de sostener un calendario intensivo de seis días en la justa veraniega.
Un componente crítico en la realización del ciclo olímpico es la postura de la Major League Baseball.
El Comisionado Rob Manfred ha manifestado su apertura para que los jugadores de las Grandes Ligas participen en Los Ángeles 2028, algo que no ha ocurrido en el pasado debido a la coincidencia con la temporada regular.
Una de las opciones implica hacer una pausa prolongada durante el receso del Juego de Estrellas, para facilitar que las máximas luminarias compitan en el Dodger Stadium.
El Dodger Stadium, además, no es una sede cualquiera para el beisbol mexicano. Es el recinto donde se forjó la leyenda de Fernando Valenzuela y donde la comunidad mexicana en California suele volcarse en apoyo a la selección.
El torneo olímpico se llevará a cabo del 13 al 19 de julio de 2028, con un formato de 12 juegos totales que premia la eficiencia inmediata. Los ganadores de grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares disputarán cuartos de final.