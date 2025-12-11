Los nombres de Andrés Muñoz para la rotación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
La rotación de la Selección Mexicana rumbo al próximo Clásico Mundial de Beisbol es hoy una pregunta abierta. Desde fuera, se percibe menos profunda que la de 2023 y es, en parte, por algunas ausencias importantes que han modificado el paisaje.
La más importante es quizás la de Julio Urías —quien fue brazo estelar del equipo en la anterior edición del torneo— y la incertidumbre en torno al estado físico de otras dos piezas fundamentales: José Urquidy y Patrick Sandoval, ambos recuperándose de cirugías Tommy John.
Así lo percibe también Andrés Muñoz, cerrador estelar de los Marineros de Seattle y uno de los refuerzos más esperados para México en el WBC. La profundidad ya no parece la misma, admite implícitamente, pero tampoco cree que ese cambio sea sinónimo de debilidad estructural. La lectura, para él, es más compleja.
“Sabemos que hay mucho talento en México y sé que van a salir con alguna idea”, dice sobre la directiva del equipo. “He escuchado a muchos jugadores, a muchos abridores mexicanos que tienen el potencial para estar ahí en el Clásico y hay que simplemente darles la oportunidad, sé que tienen talento, como si fueran Grandes Ligas. Vamos a sacar de dónde”, responde, positivo.
Entre esos brazos potenciales, Muñoz menciona a nombres como Wilmer Ríos, Cody Ponce y Humberto Castellanos, piezas que, aunque no poseen el peso mediático de otras generaciones, representan la base real sobre la que México podría reconstruir su rotación.
Ríos fue reconocido como Pitcher del Año en la Liga Mexicana de Beisbol después de una temporada espectacular con los Acereros de Monclova. El originario de Guasave, Sinaloa, terminó la campaña con 10 juegos ganados —líder de LMB— y una línea de 4.49 en efectividad, 1.25 de WHIP y 81 ponches y 104.1 entradas lanzadas.
Ponce, por su parte, firmó una de las actuaciones más contundentes en la historia reciente de la KBO al conquistar la cuádruple corona de pitcheo en Corea, liderando la liga en victorias, efectividad, ponches y WHIP. Castellanos completa la terna desde otro frente: un lanzador formado en México con experiencia directa en Grandes Ligas, donde lanzó para los Astros de Houston y los Diamondbacks de Arizona antes de continuar su carrera en el beisbol asiático.
Muñoz menciona también, por supuesto, a Javier Assad, abridor de los Cubs de Chicago y José Urquidy —actual agente libre— como parte del núcleo de brazos que podrían formar el pitcheo abridor en el torneo.
“Si Dios quiere, todos van a estar saludables. Ellos son muy buenos en lo que hacen, y me imagino que están considerados para estar en el Clásico”, advierte.
Andrés prefiere no adelantarse y esperará hasta febrero para confirmar su participación, cuando tenga plena certeza de que su estado físico le permitirá estar con la Selección Nacional. Aunque, claro, sabe de antemano que representar a México en un torneo de este calibre tendría un peso especial.
“Ahora todo el mundo se está apuntando por el Clásico. Siento que es algo muy bonito tener la oportunidad de representar a tu país, así que ojalá MLB deje que todos los peloteros vayan si ellos así lo desean, que vayan a representar a su país. Para eso juega uno, para poner el nombre de su país en alto, el nombre de su familia en alto, que se sientan orgullosos de ti. Para poner el nombre de México en alto”, concluye.