El código Shohei Ohtani o cómo la MLB reescribió sus reglas para el fenómeno de los Dodgers
Mientras los Dodgers de Los Ángeles consolidan un arranque de temporada dominante en la temporada 2026 de la MLB, un nuevo debate, otra vez cortesía de Shohei Ohtani, ha trasladado la atención al libro de reglas de las Grandes Ligas.
Craig Counsell, manager de los Cubs Chicago, puso el foco en una realidad que muchos en la industria comentan en voz baja, el hecho de que Shohei Ohtani no solo juega en una liga distinta por su talento, sino que, en términos normativos, parece operar bajo un código diseñado a su medida.
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Counsell calificó de "extraña" y "bizarra" la estructura que permite a los Dodgers contar con una flexibilidad de roster inalcanzable para el resto de las 29 franquicias. "Es una regla para ayudar a la ofensiva", afirmó el estratega, señalando que existe un "trato especial" para un solo equipo.
El núcleo de la queja de Counsell reside en la gestión del pitcheo. Bajo las reglas estándar de la MLB, cada equipo está limitado a un máximo de 13 lanzadores en su roster activo de 26 jugadores, una restricción busca obligar a los managers a tomar decisiones estratégicas difíciles sobre la profundidad de su bullpen.
Sin embargo, Shohei Ohtani posee la designación oficial de "jugador de dos vías", lo que le otorga el privilegio de poder lanzar sin contar para el límite de 13 brazos.
En la práctica, esto permite que los Dodgers lleven a 13 lanzadores especialistas además de Ohtani, dándoles efectivamente un cuerpo técnico de 14 brazos.
Esta licencia reglamentaria es la que le facilita al equipo la implementación de una rotación de seis abridores, una estrategia que para cualquier otro equipo resultaría en el sacrificio de un relevista vital.
Sin embargo, no es la única libertad que Ohtani y su equipo se pueden permitir.
La "Regla Ohtani" y la permanencia en el lineup
La modificación más visible tras la llegada del japonés a las Grandes Ligas fue la adición de la Regla 5.11(b), conocida universalmente como la Regla Ohtani. Antes de esta intervención, si un lanzador abridor bateaba por sí mismo y era reemplazado en el montículo, el equipo perdía automáticamente el uso del Bateador Designado (DH) por el resto del juego.
La MLB reescribió el manual para permitir que un jugador sea listado dos veces en la tarjeta de alineación, como lanzador y como DH.
Para efectos legales del juego, Ohtani es considerado dos personas distintas. Esto asegura que, aunque termine su labor como lanzador, pueda seguir castigando a los rivales con el bate sin penalización estratégica para su equipo.
Es una concesión de continuidad ofensiva que la liga institucionalizó para garantizar que el espectáculo de Ohtani no se viera interrumpido por las limitaciones tradicionales del beisbol.
El ajuste de la elegibilidad
Aunque quizás el trato más discreto y estratégico para Ohtani ocurrió a finales de 2024.
Para calificar como "jugador de dos vías", un atleta debe cumplir con umbrales estrictos; lanzar al menos 20 entradas y tener 20 juegos como titular bateando en la misma temporada o en la anterior. Tras su cirugía de codo, Ohtani no lanzó una sola entrada en 2024, lo que técnicamente le habría hecho perder su estatus —y la ventaja del roster para los Dodgers— en 2025.
Sin embargo, la MLB modificó la regla para extender el periodo de gracia a "cualquiera de las dos temporadas anteriores".
Este cambio —descrito por analistas como un movimiento deliberado para beneficiar a los Dodgers— permitió que Ohtani mantuviera su estatus basándose en sus estadísticas de 2023. Sin esta intervención, los Dodgers habrían tenido que elegir entre perder un brazo en el bullpen o sacrificar la designación especial de su estrella.
Lo que Craig Counsell define como "bizarro" es, en realidad, el reconocimiento de que Shohei Ohtani es una entidad económica y deportiva que trasciende el marco regulatorio habitual.
La MLB ha decidido que el beneficio de tener a un jugador capaz de romper récords de 50 jonrones y 50 bases robadas, mientras mantiene una efectividad de élite en el montículo, justifica la creación de un ecosistema legal de excepción.
Para los Dodgers, es una ventaja ganada por tener al jugador más excepcional de la historia; para el resto de la liga, como sugiere Counsell, es jugar contra un equipo que tiene sus propias reglas.