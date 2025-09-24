Regla Shohei Ohtani: qué es y por qué los Dodgers presionan a la MLB para cambiarla
Shohei Ohtani ha obligado al beisbol a reescribir sus reglas. En la MLB, una liga que se ha caracterizado históricamente por el conservadurismo y apego a la tradición, la aparición de un jugador capaz de ser una estrella tanto en el montículo como en la caja de bateo rompió cualquier molde existente.
Para darle cabida al fenómeno, en 2022 nació la llamada “Regla Ohtani”, un ajuste incluido en el convenio colectivo entre MLB y el Sindicato de Peloteros que buscaba proteger al japonés de las limitaciones normativas.
Sobre el papel, parecía un detalle técnico, pero en la práctica se transformó en un privilegio estratégico que hoy genera incomodidad en algunos equipos de las Grandes Ligas.
La lógica inicial era sencilla: si Ohtani abre un juego como pitcher y al mismo tiempo figura como bateador designado, puede seguir en la alineación incluso después de ser relevado en el montículo. Antes de esta modificación, cada vez que dejaba la loma, su turno al bate también desaparecía. Era una pérdida doble que reducía su impacto en el juego y obligaba a su manager a elegir entre preservar su brazo o mantener su ofensiva.
La nueva regla borró ese dilema y garantizó que, cada vez que suba a lanzar, tenga prácticamente aseguradas una o dos apariciones extra al plato.
El problema es que lo que beneficia a uno, suele desbalancear al resto.
En la postemporada, por ejemplo, los Dodgers pueden inscribir a un lanzador adicional, porque Ohtani no cuenta dentro del límite de 13 pitchers. En series donde cada relevo es importante, esa diferencia de un brazo extra se convierte en un lujo que ningún otro equipo puede darse.
El periodista Bob Nightingale, de USA Today, reportó que algunos equipos consideran la norma una exención injusta que otorga a Los Ángeles una ventaja directa en octubre. La molestia, por supuesto, no es contra Ohtani como jugador —cuya grandeza nadie discute— sino contra el sistema que creó una excepción hecha a su medida.
¿Qué cambio piden los Dodgers a la Regla Ohtani?
Como si aquello no constituyera ya una ventaja suficiente, el propio Andrew Friedman, presidente de operaciones de los Dodgers, reconoció públicamente que ya redacción actual de la regla “se quedó corta”. Y lo dijo no para renunciar al privilegio, sino para pedir todavía más claridad y amplitud.
Según él, la intención original era fomentar el surgimiento de más jugadores de doble vía, no solo proteger a Ohtani. Sin embargo, el reglamento se limita al rol de abridor y no contempla el escenario en el que el japonés pueda entrar como relevista y conservar su lugar en la alineación. Sin embargo, reconoció que "eso es más bien una cuestión de la temporada baja, algo futuro. Obviamente no es razonable que pidamos eso en plena temporada”, le dijo al LA Times.
Aunque Friedman insiste en que es un tema que se revisará a fondo en el offseason, en el presente preocupa especialmente el pobre desempeño reciente del bullpen de los Dodgers, cuyo desplome ha puesto en riesgo varias ventajas.
El cuerpo técnico evalúa la posibilidad de mover a uno de los seis abridores al rol de relevista, una alternativa que permitiría estabilizar la recta final de los encuentros y garantizar su conquista de la División Oeste de la Liga Nacional de cara a los playoffs. Shohei Ohtani, quien atraviesa un momento brillante en sus aperturas, aparece inevitablemente como candidato, aunque su caso resulta problemático: de utilizarlo como relevista, la alineación perdería su bate tan pronto como dejara la loma, un sacrificio ofensivo que difícilmente puede permitirse el equipo en este punto del rol regular y la postemporada.
Lo más probable es que la norma permanezca intacta, al menos hasta 2026, cuando expire el actual convenio colectivo de las Grandes Ligas. Se abrirá, cuando sea pertinente, un debate más amplio sobre si la regla debe mantenerse igual o expandirse.
Shohei Ohtani ha trastocado la manera de jugar al beisbol profesional en MLB, haciendo algo que no ocurría desde hace 100 años. Y también ha obligado a la Liga a redefinir sus reglas sin ser injusta con los demás equipos. Entre la admiración y el malestar, se juega buena parte del presente y futuro de las Grandes Ligas.