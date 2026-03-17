El destino enfrentará a Venezuela y Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La épica deportiva suele ser el único bálsamo capaz de mitigar las asperezas de la geopolítica.
Después de un inicio de año convulso, en el que Washington no ha cesado en su empeño de tutelar el destino venezolano —desde el mediático secuestro de Nicolás Maduro, hasta las presiones que forzaron la cancelación de la Serie del Caribe— Venezuela avanzó por primera vez en su historia a la gran final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y enfrentará a Estados Unidos, en una de las últimas instancias más políticas del torneo.
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Lo hicieron, además, en un estadio rebosante de la diáspora venezolana, el loanDepot Park de Miami, donde más de 35 mil almas convirtieron el recinto en una embajada.
El duelo contra Italia fue el preludio necesario para esta catarsis.
El abridor de Venezuela, Keider Montero, permitió dos carreras en la segunda entrada, con una secuencia de batazos y bases por bola cortesía de Zach Dezenzo, Jac Caglianone, Dante Nori y J.J. D'Orazio. Sin embargo, fue el único daño que el lineup italiano logró hacerle a los seis relevistas venezolanos a los que recurrió el manager Omar López en las nueve entradas.
Aaron Nola, el abridor de la Novena Azzurra, mantuvo a raya las aspiraciones venezolanas durante cuatro entradas, permitiendo apenas un parpadeo, el soberbio cuadrangular de Eugenio Suárez en el cuarto episodio. Nola, con una economía de apenas 59 lanzamientos, parecía tener el control absoluto del encuentro antes de que el mánager Francisco Cervelli optara por activar su bullpen.
El punto de inflexión ocurrió con Michael Lorenzen en el montículo. Lorenzen, quien había sido el artífice de la victoria italiana sobre Estados Unidos en rondas previas, no logró descifrar el ímpetu de un lineup vinotinto.
La séptima entrada fue el escenario de una rebelión orquestada por la juventud y la jerarquía. Jackson Chourio y Maikel García prepararon el terreno para que Ronald Acuña Jr, conectara el sencillo que empató el encuentro, permitiendo que un imparable posterior de Luis Arráez sentenciara la remontada definitiva de tres carreras.
Venezuela tiene ahora una última tarea pendiente.
Antes de este Clasico Mundial de Beisbol 2026, el cruce entre Venezuela y Estados Unidos en el WBC arroja un historial donde los estadounidenses llevan la delantera con tres victorias contra dos triunfos de la selección venezolana.
La última vez que se midieron fue en 2023, en los cuartos de final en Miami, cuando Estados Unidos venció 9‑7 con un Grand Slam decisivo de Trea Turner en la octava entrada, un batazo que aún duele en la memoria de Venezuela dentro del WBC.
Este triunfo catapulta a Venezuela a una final de alto voltaje sociopolítico. Tras meses en los que la administración estadounidense ha mantenido una vigilancia estricta sobre el proceso de transición en Caracas —una dinámica de fricción constante que ha marcado la agenda informativa—, el destino ha dispuesto que ambos países resuelvan —al menos simbólicamente, sus diferencias entre las líneas de cal.