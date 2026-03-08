El día de las anomalías y las mejores historias de la jornada en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El sábado 7 de marzo quedará registrado en los libros como la jornada en la que el Clásico Mundial de Beisbol decidió, finalmente, romper un par de sus sequías estadísticas y emocionales.
Fue un día de anomalía. Lo que no había ocurrido en dos décadas sucedió dos veces en cuestión de horas, y jugadores que suelen habitar en las sombras del anonimato o en la especialización del contacto puro reclamaron un protagonismo histórico bajo las luces más brillantes del torneo.
A continuación, la crónica de las historias que definieron una fecha inolvidable para el beisbol internacional.
El inédito punto final
En veinte años de historia, el Clásico Mundial nunca había terminado un encuentro con un jonrón para dejar en el terreno al rival.
Y este sábado 7 de marzo, esa estadística fue pulverizada por duplicado. En Miami, Ozzie Albies rescató a los Países Bajos con un cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la novena entrada y transformó una derrota inminente ante Nicaragua en un triunfo de 4-3.
Apenas unas horas después, en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Darell Hernaiz repitió la dosis en la décima entrada contra Panamá y envió la pelota a las profundidades del jardín izquierdo para sellar otra victoria por 4-3. El beisbol, a veces caprichoso, decidió saldar su deuda con el drama de un solo golpe.
La joya agridulce de Erasmo Ramírez
Nicaragua estuvo a un out de la gloria, y gran parte de ese sueño se cimentó en el brazo de Erasmo Ramírez.
El veterano de 14 temporadas en Las Mayores dictó una cátedra de control y veteranía, lanzando 5.0 entradas sólidas en las que solo permitió una carrera limpia y cinco imparables. Ramírez se acreditó como el tercer lanzador en completar una apertura de 5.0 entradas durante el torneo. La gesta cobra especial relevancia dada la estricta limitación de 65 envíos por salida, restricción que suele truncar las labores de largo aliento en el montículo
El nicaragüense mantuvo a raya a la potente alineación neerlandesa, que contaba con estrellas de MLB como Ozzie Albies, Xander Bogaerts y Ceddanne Rafaela. Sin embargo, el colapso del bullpen en el noveno acto dejó su labor como una nota al pie de una derrota desgarradora.
Najer Victor, el verdugo de los MVP
Si el beisbol es un juego de nombres, lo que hizo Najer Victor en Houston fue una falta de respeto a los jeroglíficos de las Grandes Ligas. Victor, un lanzador de Clase-A en la organización de los Angels, entró al relevo por Gran Bretaña ante los Estados Unidos y procedió a ponchar de manera consecutiva a Aaron Judge, Bryce Harper y Gunnar Henderson en la cuarta entrada.
En total, el joven derecho retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche en 1.1 entradas de labor perfecta. En un torneo de este calibre, el hambre de un prospecto puede silenciar a los contratos de trescientos millones de dólares.
El show de poder de… ¿Luis Arráez?
Conocido como Mr Hit, por su capacidad casi sobrenatural para poner la bola en juego, Luis Arráez decidió que el contacto ya no era suficiente.
En la victoria de Venezuela 11-3 sobre Israel, Arráez se fue de 5-4 con dos dobles, dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas. Con esta exhibición, se convirtió en el primer jugador venezulano en la historia del certamen en registrar dos partidos de múltiples jonrones en su carrera, antes lo había hecho en la edición de 2023 ante Estados Unidos.
En los confines del loanDepot Park, su antigua casa con los Marlis de Miami, Arráez validó una máxima del beisbol: el contacto puro transmuta en poder absoluto bajo el rigor del uniforme nacional.
El despertar de Seiya Suzuki y el golpe de China Taipéi
El Tokyo Dome fue testigo del peso de la jerarquía asiática. Seiya Suzuki, quien se perdió la edición de 2023 por lesión, reclamó su lugar en el Olimpo japonés al conectar dos jonrones y remolcar cuatro carreras en el triunfo 8-6 de Japón sobre Corea del Sur. Suzuki castigó el pitcheo coreano desde la primera entrada y lideró una remontada que mantuvo el invicto de los campeones defensores.
Pero la jornada en Asia no terminó ahí. China Taipéi logró superar a Corea del Sur en un duelo tenso y álgido que se extendió a 10 entradas. Después de una explosión ofensiva ante República Checa en la jornada anterior, el equipo taiwanés dejó ahora a la escuadra coreana en una situación crítica dentro del Grupo C.
Trayce Thompson y el robo de la jornada
Aunque Estados Unidos terminó imponiéndose 9-1 a Gran Bretaña, el momento defensivo del día perteneció a Trayce Thompson. En la segunda entrada, el receptor estadounidenseWill Smith conectó un batazo que superaba la barda del jardín derecho y amenazaba con abrir el marcador. Thompson, con un salto perfectamente cronometrado, estiró el guante sobre la valla para robarle el jonrón a su excompañero en los Dodgers.