Clásico Mundial de Beisbol: una alegre cápsula del tiempo al pasado
MIAMI — “Mi reino por un caballo”.
Quinientos cuarenta y un años después de que Ricardo III suplicara protección ante la inminente derrota en la batalla de Bosworth Field, Andruw Jones, con la corona bordada como administrador del Reino de los Países Bajos, podría haber revisado uno de los versos más memorables de Shakespeare. Era la quinta entrada. Todo estaba a punto de perderse. Y no tenía caballo.
Un equipo venezolano repleto de estrellas lideraba 2-1 el viernes en el Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol. Sus siguientes seis bateadores fueron All-Stars, con un ingreso combinado de $118 millones. Sin caballos, Jones, para frenar la carga, solo contó con los lanzadores derechos Jaydenn Estanista, prospecto de los Phillies de 24 años y oriundo de Curazao, quien ha otorgado seis bases por bolas cada nueve entradas en su carrera en las ligas menores, y Eric Méndez, un arubeño de 26 años que lanza a 88 mph y cuya última vez en beisbol afiliado fue hace tres años.
Como el final de la Guerra de las Rosas, el resultado fue inevitable. La imponente alineación venezolana permitió cuatro carreras antes de terminar la entrada y se alzó con una victoria aplastante de 6-2. El partido mostró toda la peculiaridad, la locura, la rareza y, sobre todo, el patriotismo que hacen del Clásico Mundial de Beisbol un regalo, como la Navidad beisbolera en marzo.
“Una alineación de selva tropical”, fue como el primera base de los Medias Rojas, Willson Contreras, describió el diluvio desde las profundidades de Venezuela, al menos en la versión traducida.
“Estoy emocionado”, dijo Luis Arráez sobre haber quedado tercero en la alineación del manager Omar López, “porque estoy detrás de [Ronald] Acuña y delante de Contreras. Estoy muy orgulloso de eso”.
Al ver el Clásico Mundial de Beisbol (CMB), uno se olvida deliciosamente del beisbol como lo conocemos hoy en día —con potencia, bullpen robótico, una gran capacidad de concentración— y simplemente se relaja y disfruta de las rarezas, aunque no del nostálgico guiño al béisbol de los 80. ¿Relevistas lanzando 88 millas por hora? ¿Bunt-a-palooza? ¿Buscas algo raro? ¿Qué te parece este menú?
Contreras conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada que abrió el marcador con un sinker de 88.5 mph, su primer hit contra un sinker tan lento en cuatro años, desde un sencillo ante Aníbal Sánchez, el tipo de lanzador basura que la Era de la Velocidad hizo extinto.
Maikel García, el segundo bateador de la apretada alineación venezolana, quien tuvo la temporada revelación con Kansas City el año pasado, tocó en la quinta entrada con dos corredores, sin outs y con ventaja. Si intentan eso en verano, todo el departamento de análisis estará esperando en la oficina del mánager antes de que termine el partido. El segunda base holandés Ozzie Albies aparentemente estaba tan aturdido que se le encogió el cerebro y olvidó cubrir primera.
El neerlandés Sharlon Schoop, que cumplirá 39 años en abril y no ha jugado regularmente desde que jugó en Ámsterdam en 2022, intentó un toque de sacrificio en la sexta entrada con su equipo perdiendo por cinco carreras.
Es como llegar a un parque comunitario en julio y encontrarse con un torneo de la Legión Americana. Los desajustes, como cuando Méndez le lanza a Contreras en un momento clave, son parte del encanto. A veces incluso un electricista checo poncha a Shohei Ohtani.
A decir verdad, hay pocos caballos en el WBC, y los que existen están limitados por el conteo de lanzamientos, el descanso obligatorio y las instrucciones del club. Pero eso es una característica, no un defecto. El costo de jugar beisbol en equipo es altísimo cuando se trata de representar a tu país en una muestra tan pequeña que un juego, una entrada, puede ser devastador si se descontrola. Basta con observar las miradas de los jugadores cuando suena su himno nacional, o la forma en que salen del dugout tras cada carrera anotada.
“Se siente diferente”, dijo Contreras, quien está viviendo un sueño de la infancia al jugar en su selección nacional con su hermano menor, el receptor de los Cerveceros, William Contreras. “Uno hace todo lo posible para ayudar al equipo. Intento controlar mis emociones. Mucha gente sabe que puedo ser emotivo. Pero hoy lo hice bien. Vi a mi hermano muy tranquilo y eso me ayuda mucho. Quisiera estar tan tranquilo como él, pero no lo estoy”.
El torneo de este año se celebra en tiempos de inestabilidad geopolítica generalizada, con equipos que visten los colores y emblemas nacionales, lo que plantea interrogantes sobre la conexión entre el béisbol y la realidad. López, por su parte, no se mostró entusiasmado tras la victoria de su equipo.
"No hablo de política", dijo. "Trabajo en beisbol, no en política".
Al igual que Ricardo III en el Bosworth Field, Jones no tuvo suficiente en su arsenal para detener a Venezuela, un equipo motivado no solo por el orgullo nacional, sino también por una historia insatisfactoria en el CMB. Nunca ha llegado a la final del CMB. Solo una vez, en 2009, alcanzó las semifinales. Tres veces no superó la fase de grupos. En la última edición, con un récord de 4-0, llegó a una ventaja de 7-5 sobre el equipo estadounidense en la octava entrada, solo para ver a Trea Turner sentenciar la victoria con un grand slam.
Esta vez, los venezolanos se mostraron tan comprometidos como Acuña con el primer lanzamiento que abrió la primera entrada: un doblete de 180 km/h contra una recta de 158 km/h. Fue un swing decisivo. Conectaron 11 hits y se poncharon solo cuatro veces.
Como dijo Arráez: “Estoy muy orgulloso de estar en esta alineación. Haré lo que Omar quiera, incluso si tengo que llevarles agua a los chicos”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.