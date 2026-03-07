El pitcher de 17 años que dominó a Aaron Judge y las mejores historias de la jornada del Clásico Mundial de Beisbol
Desde la algarabía caribeña en San Juan, Puerto Rico, hasta la devoción absoluta del Tokyo Dome de Japón, pasando por las noches inolvidables de Miami y Houston, el Clásico Mundial de Beisbol abrió el telón este viernes 6 de marzo con la actividad simultánea de todos los grupos e inauguró una jornada de hitos memorables.
Lucas Ramírez y sus dos jonrones con Brasil
Lucas Ramírez, hijo del legendario toletero dominicano Manny Ramírez, escribió su propio capítulo en la historia del torneo al conectar dos cuadrangulares para la selección de Brasil frente a Estados Unidos.
Con apenas 20 años y 49 días, Ramírez, quien representa a Brasil por la nacionalidad de su madre Juliana, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Clásico Mundial en registrar un partido de múltiples cuadrangulares y superó, con creces, las expectativas que naturalmente recaen sobre su apellido.
El primero de sus batazos llegó en la entrada inicial contra el estelar Logan Webb, una respuesta inmediata al jonrón previo de Aaron Judge que recortó la distancia para la novena brasileña. Más tarde, en el octavo episodio, Ramírez volvió a depositar la pelota en las gradas ante el relevista Gabe Speier.
Manny Ramírez, quien acumuló 555 jonrones en las Grandes Ligas, fue testigo de la actuación de su hijo desde las gradas del Daikin Park en Houston.
Un adolescente de 17 años frente a Aaron Judge
En el mismo escenario de Houston, el joven Joseph Contreras protagonizó uno de los momentos más inverosímiles del torneo al dominar al capitán de los Yankees de Nueva York y el mejor bateador de las Grandes Ligas, Aaron Judge.
Contreras, un lanzador derecho de 17 años que todavía cursa la escuela secundaria en el área de Atlanta, entró al relevo en la segunda entrada en una situación de extrema presión: bases llenas y un out para la poderosa alineación estadounidense.
Sin dejarse intimidar por el estatus de Judge, quien venía de conectar un cuadrangular en su turno anterior, Contreras utilizó una recta de 94.4 mph para obligar al Jugador Más Valioso de la Liga Americana a batear un rodado hacia la tercera base. La jugada resultó en un doble play por la vía 5-4-3 que terminó con la amenaza de Estados Unidos y dejó atónitos a los cazatalentos presentes por la compostura del prospecto comprometido con la Universidad de Vanderbilt.
El propio Judge reconoció el talento del joven brasileño tras el encuentro e incluso admitió que él no poseía tal nivel de juego a esa edad; también elogió el repertorio que incluye un forkball que aprendió de su padre, el exlanzador cubano José Contreras.
Joseph es el jugador más joven en esta edición del World Baseball Classic.
Nacho Álvarez Jr. y la mística de la máscara mexicana
Ignacio "Nacho" Álvarez Jr. irrumpió en la alineación de México como una solución de emergencia y terminó convirtiéndose en el motor inicial del equipo en su victoria 8-2 sobre Gran Bretaña. Álvarez Jr., infielder de la organización de los Bravos de Atlanta, fue llamado para reemplazar a Ramón Urías, quien decidió permanecer en el campamento de los Cardenales de San Luis para asegurar su lugar en el roster.
En la parte alta de la segunda entrada, Álvarez Jr. atacó una recta de 92.1 mph para conectar el primer cuadrangular del Pool B, un batazo de 394 pies que inauguró el marcador para la novena dirigida por Benjamín Gil.
Al completar su recorrido por las bases, Álvarez adoptó la icónica celebración de la máscara de luchador de Nacho Libre.
Nicaragua, el desafío del "David" centroamericano ante el coloso dominicano
En el loanDepot park de Miami, la selección de Nicaragua, bajo la tutela del veterano Dusty Baker, puso en serios aprietos a la constelación de estrellas de la República Dominicana durante más de cinco entradas.
El equipo nicaragüense sorprendió temprano al tomar una ventaja de 1-0 en el primer inning gracias a un sencillo remolcador de Ismael Munguía, y volvió a ponerse adelante 3-2 en el segundo episodio tras hits de Freddy Zamora y Chase Dawson.
El partido se mantuvo en un equilibrio tenso de 3-3 hasta el sexto capítulo, con el pitcheo nicaragüense manteniendo fuera de balance a figuras como Juan Soto y Manny Machado.
Sin embargo, la profundidad del roster dominicano terminó por imponerse cuando el prospecto Junior Caminero conectó un cuadrangular de dos carreras a 414 pies para romper el empate definitivo. Aunque el marcador final de 12-3 favoreció a Dominicana tras un rally de seis carreras en el octavo inning, el respeto ganado por la novena de Nicaragua fue absoluto.
Shohei Ohtani, un Grand Slam para la historia en el Tokyo Dome
El campeón defensor, Japón, inició la defensa de su título con una demostración de fuerza bruta liderada por su máxima estrella, Shohei Ohtani. Frente a 42,000 aficionados en el Tokyo Dome, Ohtani encabezó una segunda entrada histórica en la que la novena de los Samuráis anotó 10 carreras..
El momento culminante ocurrió cuando, con las bases llenas, Ohtani conectó un lanzamiento quebrado para un Grand Slam que desató el delirio en el estadio y sentenció el encuentro temprano. Ohtani terminó el juego de 5-3 con cinco carreras impulsadas y quedó a solo un triple de completar el ciclo.
La victoria 13-0 sobre Taiwán se concretó en apenas siete entradas debido a la regla de la misericordia en el Clásico Mundial.
El regreso triunfal de las trompetas de Edwin Díaz a San Juan
Para la afición de Puerto Rico, el momento más emotivo de la jornada fue el regreso de Edwin Díaz al montículo en un partido oficial del Clásico Mundial tras su devastadora lesión de 2023. En un Estadio Hiram Bithorn totalmente vendido, Díaz entró al noveno inning para cerrar una victoria 5-0 sobre Colombia.
Acompañado por el estruendoso sonido de las trompetas y una ovación de pie, el ahora cerrador de los Dodgers de Los Ángeles ponchó a los tres bateadores que enfrentó para asegurar el blanqueo, una especie de catarsis emocional que sirvió para unir aún más al Team Rubio, un equipo que ha sabido sobreponerse a las ausencias de Francisco Lindor, Carros Correa y Javy Báez.
Junior Caminero y la emoción del relevo generacional
Junior Caminero, la joya de los Rays de Tampa Bay, protagonizó el momento decisivo del juego entre Dominicana y Nicaragua con un cuadrangular que rompió un empate a tres carreras en el sexto inning. Caminero, quien creció admirando a su ahora compañero de equipo Manny Machado, celebró el estacazo de 414 pies con una efusividad que incluyó lágrimas al llegar al dugout dominicano.
La visible emoción no hace más que subrayar la importancia que el Clásico Mundial ha adquirido para los jugadores.
El manager dominicano Albert Pujols elogió la madurez de Caminero tras el partido y destacó la capacidad del joven infielder de responder en los momentos de alta tensión.