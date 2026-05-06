El secreto de Jonathan Aranda en MLB, ¿qué lo hace un gran bateador?
El beisbol, en su esencia más analítica, suele recompensar la paciencia y la precisión técnica por encima de la fuerza bruta. Jonathan Aranda, el infielder tijuanense de los Tampa Bay Rays, se ha convertido en el máximo exponente de esta premisa durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
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Tras años de cargar con la etiqueta de jugador AAAA—aquel que domina las menores pero no termina de asentarse en el máximo nivel—, Aranda ha desbloqueado una faceta de consistencia que lo sitúa hoy entre los bateadores más peligrosos de la Liga Americana.
Su reciente explosión a principios de mayo no ha sido casualidad. El domingo 3 de mayo, Aranda firmó una actuación histórica al irse de 5-4 contra los Gigantes de San Francisco, coronando la jornada con un sencillo de oro en la décima entrada para sellar la victoria 2-1 y completar la barrida de su equipo.
Sin dar tregua a los lanzadores rivales, el lunes 4 de mayo volvió a la carga con una jornada de tres imparables en cuatro turnos contra los Blue Jays de Toronto. Esta racha de siete hits en apenas nueve turnos es el resultado de un proceso de maduración que comenzó a gestarse en una brillante, aunque accidentada, campaña 2025.
La temporada 2025 fue, técnicamente, el verdadero año de revelación para el mexicano. En 106 juegos, Aranda registró una línea ofensiva de .316/.393/.489, con 14 cuadrangulares y un OPS de .882. Su capacidad para poner la pelota en juego y negociar boletos —41 bases por bolas en 422 apariciones al plato— lo llevó a participar en su primer Juego de Estrellas como representante de la Liga Americana.
Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada el 31 de julio de 2025. Una fractura en la muñeca izquierda frenó en seco una campaña que apuntaba a números de MVP. A pesar de regresar para el cierre de septiembre, el ritmo competitivo se había diluido. Aun así, terminó con un fWAR de 2.5, la cifra más alta de su carrera hasta ese momento.
Aquella temporada dejó claro que Aranda no solo podía batear en MLB, sino que podía hacerlo a un nivel de élite, superando en promedio de bateo a casi todos los jugadores con al menos 400 turnos, con la excepción de Aaron Judge.
Al observar el perfil de Jonathan Aranda en Baseball Savant durante este 2026, hay un fenómeno fascinante. A diferencia de los cañoneros tradicionales que dependen de una velocidad de bate estratosférica, el secreto de Aranda reside en la calidad del contacto.
Lo más revelador de estos datos es el contraste entre su velocidad de bate y su capacidad para encontrar el punto dulce.
Aunque su velocidad de swing se encuentra en el percentil 25 de la liga (70.3 mph), su porcentaje de Sweet-Spot se ubica en un impresionante percentil 89. Esto significa que Aranda posee un control excepcional del barril del bate, permitiéndole elevar la pelota con el ángulo ideal de manera constante. En términos de Statcast, Aranda no necesita hacer el swing más rápido para ser efectivo; necesita hacer el swing más preciso.
Otro catalizador indispensable para su arranque en 2026 fue su participación en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC) en marzo. Aranda fue una pieza clave para la Selección de México, terminando el torneo con un promedio de .364. Su momento cumbre ocurrió en el juego inaugural contra Gran Bretaña, donde conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada que definió el rumbo del encuentro.
La intensidad de jugar partidos de eliminación directa ante estadios llenos antes de que comenzara la temporada regular de la MLB le otorgó una ventaja competitiva.
La organización de los Rays, siempre un paso adelante en la gestión de talento, ha tomado decisiones clave para maximizar a Aranda. En 2026, se ha consolidado como el primera base titular indiscutible, permitiendo que el veterano Yandy Díaz tome más turnos como bateador designado.
Esta estabilidad defensiva ha eliminado la incertidumbre de Aranda, quien en años anteriores rotaba constantemente entre la segunda base, tercera base y la inicial.
Además, contar con la protección de Junior Caminero en la alineación ha forzado a los lanzadores a atacar la zona de strike frente al mexicano. Caminero, quien ya es una superestrella establecida, atrae gran parte de la atención del pitcheo contrario, lo que deja a Aranda en situaciones favorables con corredores en base. Al 5 de mayo, Aranda ya suma 28 carreras impulsadas, empatando el liderato de la Liga Americana con figuras de la talla de Yordan Álvarez.
La combinación de la madurez física de Aranda tras superar la lesión de 2025, los ajustes mecánicos en su swing y la confianza inyectada por el Clásico Mundial, han creado la tormenta perfecta.
Si Jonathan logra mantener su tasa de contacto en el sweet spot por encima del 40%, no solo estaremos hablando de una gran temporada, sino del nacimiento de un referente ofensivo para México y los Tampa Bay Rays por los próximos años.