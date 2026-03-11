El vuelo de la Azzurra, Italia vence a USA: Las tres historias imperdibles del Clásico Mundial
El Daikin Park de Houston tuvo hoy su noche más italiana. La jornada del 10 de marzo fue, como muchas otras del Clásico Mundial de Beisbol, inolvidable.
El un solo día el torneo fue testigo de la victoria de Italia sobre Estados Unidos, una de las mayores sorpresas competitivas de su historia reciente, de la despedida de Ondřej Satoria, el pitcher electricista que ponchó a Shohei Ohtani en el WBC de 2023 y de la saga de Randy Arozarena y Cal Raleigh.
El vuelo de la Azzurra y la insurgencia de Michael Lorenzen
En el papel, el enfrentamiento en Houston entre Estados Unidos e Italia parecía una disparidad absoluta.
El equipo de las barras y las estrellas, invicto y plagado de estrellas con contratos multimillonarios, enviaba al montículo al cotizado prospecto de los Mets, Nolan McLean. Frente a ellos, una selección italiana que, aunque reforzada con talento italoamericano, seguía siendo vista como el underdog.
Sin embargo, el beisbol, tan caprichoso como siempre, se encargó de reescribir el guión a través de la figura de Michael Lorenzen.
Lorenzen, el veterano derecho de los Colorado Rockies, firmó una de las actuaciones más brillantes y disciplinadas del torneo. Con una trayectoria de doce años en la MLB —donde además fue autor de un No-Hitter— Lorenzen utilizó toda su veteranía para desactivar la que es considerada la alineación más peligrosa del mundo.
Mientras que McLean sufría ante la agresividad italiana, Lorenzen navegó durante gran parte del encuentro con una eficiencia pasmosa, que permitió que la ventaja de su equipo creciera sin respuesta inmediata del Team USA.
La estrategia de Lorenzen se basó en la localización y el engaño, sabía que retar con rectas de cuatro costuras a bateadores como Aaron Judge o Kyle Schwarber era un riesgo innecesario que no valía la pena correr.
En su lugar, el abridor de la Squadra Azzurra mezcló su sinker y su slider vertical para inducir contactos débiles, manteniendo a la ofensiva local fuera de balance. Al final se fue con marca de 4.2 entradas lanzadas, en las que solo permitió dos hits, otorgó una base por bolas y recetó dos ponches.
La ofensiva italiana respaldó a su as con una exhibición de poder temprano. Kyle Teel abrió el marcador con un jonrón solitario en la segunda entrada, seguido inmediatamente por un cuadrangular de dos carreras de Sam Antonacci.
Para la cuarta entrada, la joya de los Kansas City Royals, Jac Caglianone, despachó otro vuelacercas de dos carreras ante el relevista Ryan Yarbrough, extendiendo la agonía estadounidense.
Aunque Estados Unidos intentó una reacción tardía con jonrones de Gunnar Henderson y Pete Crow-Armstrong, la victoria italiana por 8-6 aseguró que el liderato del Grupo B del WBC se decida por criterios de desempate.
El último baile del electricista de Ostrava
A miles de kilómetros de distancia, en Tokio, Ondrej Satoria, el lanzador checo que el mundo conoció en 2023 por ponchar a Shohei Ohtani con un cambio de velocidad de apenas 70 millas, anunció que el juego contra los Samurai Japan sería el último de su carrera con la selección de beisbol de República Checa.
Satoria, quien mantiene su empleo a tiempo completo como controlador eléctrico en la empresa ČEZ Group en Polonia, decidió retirarse para priorizar a su familia, su hijo, su novia y su nueva pasión por el bouldering, pero antes regaló al Tokyo Dome una actuación de antología.
Frente a 42,340 aficionados y una alineación japonesa que, aunque descansó a Ohtani, contaba con figuras como Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, Satoria lanzó 4.2 entradas inmaculadas.
Con su arsenal bautizado con nombres como The Cannon (recta) y The Worker (cambio), el checo mantuvo el marcador 0-0, frustrando a los campeones defensores con una velocidad que rara vez superó las 80 millas por hora.
Cuando alcanzó su límite de 67 lanzamientos en la quinta entrada, el mánager Pavel Chadim salió a retirarlo.
Lo que siguió fue uno de los momentos más conmovedores del WBC 2026. El Tokyo Dome entero se puso de pie para darle una muy merecida ovación de pie.
Los propios jugadores de Japón salieron de su dugout para aplaudir al hombre que, tres años atrás, atrajo los reflectores del mundo al equipo checo.
Aunque Japón terminó ganando 9-0 tras un rally en la octava, la noche le perteneció al electricista de Ostrava.
La polémica Raleigh-Arozarena… bajo la mirada del legendario Yadier Molina
Durante el duelo entre México y Estados Unidos, Randy Arozarena intentó saludar al receptor Cal Raleigh con un choque de guantes antes de su primer turno. Raleigh, sin embargo, ignoró la mano extendida de Arozarena.
La reacción de Arozarena tras el juego fue incendiaria. "Lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene papás muy educados", declaró el jardinero mexicano, refiriéndose a que días antes había saludado afectuosamente a los padres de Raleigh en el hotel.
La controversia escaló cuando analistas técnicos explicaron que muchos receptores evitan el contacto físico con los bateadores para no transferir brea de pino (pine tar) a sus manos, lo que podría generar sanciones si esa sustancia llega a la pelota. No obstante, para una figura de la talla de Yadier Molina, la explicación técnica no justifica la falta de cortesía.
Molina, el legendario receptor de los Cardenales y actual mánager de Puerto Rico, fue tajante en sus redes sociales y ante la prensa. “De mi parte, yo siempre saludé al que me saludaba. Eso se enseña en la casa. No importa quién esté jugando. Un saludo no mata a nadie, Vi eso y pienso que estuvo mal de catcher”, dijo.
Antes, Raleigh intentó calmar las aguas. Dijo que no hay un beef personal y que considera a Randy un hermano, atribuyendo el desplante puramente a la intensidad de estar en la pelea por los colores de su país.
“Con respecto a lo que ocurrió ayer con Randy, amo a Randy, odio que esto sea un tema. No hay ningún problema y cuando regresemos a Seattle, él es mi hermano, mi familia. Ya hablé con él, es un ambiente competitivo”, dijo.
“Sé que él quisiera lo mismo de mí si estuviésemos en una situación de playoffs. Tengo un compromiso con mis compañeros de equipo y mi país, las emociones se salieron un poco de control, pero como les dije, amo a Randy, él es genial, ha sido sensacional para nuestro equipo y, como dije, hablé con él y eso no es ningún tipo de tema”, enfatizó el catcher del equipo de las barras y las estrellas.