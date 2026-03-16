Con un polémico tercer strike, Estados Unidos vence a República Dominicana y es el primer finalista del WBC
Esta noche quedará grabada en la memoria de los aficionados en el loanDepot Park de Miami.
Estados Unidos se convirtió en el primer finalista del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencer en un duelo de titanes a la República Dominicana. La novena de las barras y las estrellas logró neutralizar a la que, hasta hoy, era considerada la ofensiva más temible y dominante del torneo, gracias a una actuación impecable de sus lanzadores.
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El joven as de los Pirates de Pittsburgh, Paul Skenes, estuvo a la altura de las expectativas. El flamante Cy Young de la Liga Nacional dominó a la novena quisqueyana con una recta que llegó a tocar las 99 millas por horas, un splitter devastador y una madurez impropia de sus escasos 23 años.
El único que pudo descifrar sus lanzamientos fue el novato estrella de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero; La Máxima hizo honor a su apodo y abrió el marcador del juego en la segunda entrada con un cuadrangular solitario que puso de pie a la grada dominicana. Sin embargo, ese fue el único daño significativo que Estados Unidos permitiría en el resto del encuentro.
La diferencia en la pizarra fue sellada por el ímpetu de la juventud norteamericana. Roman Anthony, de los Red Sox de Boston —y el mejor prospecto de toda la MLB en 2025— y Gunnar Henderson, —el arma secreta de USA— se vistieron de héroes al castigar al abridor dominicano Luis Severino con dos cuadrangulares solitarios que definieron el destino del partido.
Tras la salida de Skenes, el cuerpo de relevistas de Estados Unidos estuvo impecable. Tyler Rogers, Griffin Jax, David Bednar, Garrett Whitlock, Mason Miller… uno a uno, los lanzadores pitchers del bullpen desfilaron por la lomita para silenciar por completo a figuras de la talla de Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr.
Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de polémica. Con Julio Rodríguez representando la carrera del empate en la antesala y el peligroso Fernando Tatis Jr en el círculo de espera, el umpire principal Corey Blaser sentenció un tercer strike sumamente cuestionable contra Geraldo Perdomo.
El pitcheo, un slider que jamás estuvo en la zona, fue cantado como el tercer strike en un cierre amargo para una República Dominicana.
Con esta victoria, Estados Unidos asegura su lugar en la gran final del Clásico Mundial de Beisbol. Ahora, el equipo de las barras y las estrellas queda a la espera de su rival, que saldrá del choque de titanes entre Italia y Venezuela, quienes se enfrentarán mañana lunes 16 de marzo por el segundo boleto, en un cierre de torneo que promete ser histórico.