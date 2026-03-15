Estados Unidos y República Dominicana protagonizan la gran semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026
El diamante del loanDepot Park en Miami se prepara para recibir este domingo lo que podría ser el juego más importante en la historia del beisbol internacional. Las novenas de Estados Unidos y la República Dominicana se enfrentarán en la primera semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026, un duelo que, además de definir al primer finalista del torneo, promete romper los records de audiencia.
Te puede interesar: Resultados y tabla de posiciones Clásico Mundial de Beisbol 2026
La magnitud del evento se refleja en los rosters de ambos equipos. Nunca antes se habían reunido tantos ganadores del MVP, Cy Young y líderes estadísticos en un mismo terreno de juego fuera de una Serie Mundial o un Juego de Estrellas. Con un fWAR combinado de 102.2 entre sus alineaciones titulares, el enfrentamiento supera incluso el nivel de talento presente en el Juego de Estrellas de la MLB 2025.
El club de los 50 jonrones en Estados Unidos
Bajo la dirección de Mark DeRosa, el equipo de Estados Unidos ha estructurado una ofensiva que se basa en la potencia pura. La columna vertebral del lineup estadounidense cuenta con un hito estadístico sin precedentes: tres bateadores que superaron la barrera de los 50 cuadrangulares en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.
Cal Raleigh, el catcher de los Seattle Mariners, encabeza esta lista tras una campaña histórica en la que lideró toda la MLB con 60 jonrones; junto a él, Kyle Schwarber llega tras disparar 56 vuelacercas y liderar la Liga Nacional con 132 carreras impulsadas, mientras que Aaron Judge, el actual MVP de la Liga Americana, conectó 53 cuadrangulares y registró un OPS masivo de 1.144 en 2025.
A ellos se suman piezas de dinamismo como Pete Crow-Armstrong y Brice Turang, quienes han sido los bates más calientes del equipo durante el torneo.
El flow y el poder de República Dominicana
Por otro lado, el equipo de República Dominicana, dirigido por la leyenda Albert Pujols, parece no tener fisuras. El lineup dominicano es una maquinaria de anotar carreras que promedia más de 10 anotaciones por encuentro en este Clásico Mundial.
El equipo caribeño presenta una alineación donde prácticamente cada jugador es una amenaza de 20 o más cuadrangulares. Junior Caminero, el prodigio de los Tampa Bay Rays, lidera la nueva generación tras una temporada 2025 de 45 jonrones y 110 impulsadas, uno de los pocos jugadores en la historia en alcanzar esos números antes de los 23 años.
Juan Soto, tras una campaña de 43 vuelacercas con los Mets, sigue siendo el ancla del orden al bate por su disciplina y capacidad de ponerse en base.
La peligrosidad dominicana se extiende a jugadores como Geraldo Perdomo, quien dio un salto cualitativo en 2025 al conectar 20 jonrones y liderar a todos los dominicanos en WAR (7.1), y Vladimir Guerrero Jr, quien tras una postemporada dominante en MLB, ha mantenido el ritmo en el WBC con dos cuadrangulares.
Skenes contra Severino, el duelo en el montículo
Para contener estas alineaciones volcánicas, ambos managers han designado a sus mejores brazos disponibles. Estados Unidos enviará al montículo a Paul Skenes, el as de los Pittsburgh Pirates y flamante ganador del Cy Young de la Liga Nacional 2025.
Skenes llega tras una temporada donde registró una efectividad de 1.97 y demostró una capacidad única para evitar el contacto de poder, permitiendo apenas 0.5 jonrones por cada nueve entradas. En su única apertura del WBC, lanzó 4 entradas magistrales ante México, en las que solo permitió un hit, otorgó una base por bolas y recetó 7 ponches.
Los datos históricos, aunque en muestras pequeñas, favorecen a Skenes. El lineup proyectado de la República Dominicana batea colectivamente para un anémico.111 (4 hits en 36 turnos) contra el derecho estadounidense en sus carreras de Grandes Ligas. Solo Julio Rodríguez ha mostrado éxito frente a la velocidad de Skenes, acumulando tres hits en seis enfrentamientos .
Por su parte, la República Dominicana confiará en la veteranía y el resurgimiento de Luis Severino. El derecho de los Athletics viene de una temporada de 162.2 entradas y, aunque su efectividad global fue de 4.54, tuvo un cierre de campaña espectacular en septiembre, incluyendo una joya de seis entradas en blanco contra los Houston Astros.
Severino deberá apelar a su slider y a su cambio de velocidad para sacar de balance a Raleigh, Judge y Schwarber y evitar que los bateadores de poder estadounidenses logren extender sus brazos.
El escenario del encuentro añade una capa adicional de complejidad. El loanDepot Park es conocido estadísticamente por ser un estadio que favorece a los lanzadores, con un factor de parque que suprime los cuadrangulares en un 16% respecto al promedio de la liga.
Sin embargo, el estadio de los Marlins premia el bateo a los callejones y los triples, lo que podría beneficiar ligeramente la velocidad y agresividad en las bases de los dominicanos como Fernando Tatis Jr. y Juan Soto.
Dos nombres del lineup estadounidense llegan con antecedentes curiosamente favorables en Miami y frente al abridor rival. Bryce Harper ha convertido el loanDepot park en uno de los escenarios más productivos de su carrera fuera de sus estadios habituales, con 16 jonrones, 58 impulsadas y 176 bases totales en ese parque; Gunnar Henderson ha dominado históricamente al derecho Luis Severino, con una línea notable de 7 hits en 9 turnos (.778) y un cuadrangular frente al abridor dominicano.
El bullpen también jugará un papel crucial dadas las restricciones de lanzamientos del torneo. La República Dominicana parece tener una ventaja en este departamento, con brazos apagafuegos como Carlos Estévez —líder de salvamentos en la MLB en 2025— y Abner Uribe, quien registró una efectividad de 1.67 el año pasado. Estados Unidos dependerá de la capacidad de su relevo intermedio para mantener las ventajas que Skenes pueda heredarles.
La atmósfera en Miami se anticipa eléctrica. Con las entradas agotadas desde hace semanas y una diáspora dominicana que convertirá el estadio en una caldera, el juego ya trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural.
Mark DeRosa lo ha definido como "uno de los mejores juegos de todos los tiempos", y los números respaldan su afirmación.
Lo que está en juego es nada menos que el pase a la final del martes 17 de marzo, donde el ganador esperará al vencedor del duelo entre Italia y Venezuela. Para Estados Unidos, es la oportunidad de reivindicarse tras la derrota ante Japón en 2023 y buscar su segunda corona; para la República Dominicana, es la misión de redimirse tras la eliminación temprana de 2023.
Sea cual sea el resultado, la semifinal de hoy marcará un hito en la historia del Clásico Mundial.