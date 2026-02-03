Estas son las jugadoras que participarán en el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Sofbtol
En su tercera temporada, la Liga Mexicana de Softbol ha decidido institucionalizar uno de los espectáculos más esperados por la afición: el primer Home Run Derby en su historia. El evento, programado para el lunes 16 de febrero de 2026 en el Estadio Domingo Santana de las Bravas en León, Guanajuato, es sin dudas una declaración de principios sobre el nivel atlético que ha alcanzado el softbol femenil en México.
El Derby funcionará como el corazón de un fin de semana de estrellas, precediendo al Juego de Estrellas del 17 de febrero.
La LMS ya reveló a las primeras cuatro protagonistas del festival de tablazos, un póker de reinas que personifican la excelencia: Jazmyn Jackson, Rachel García, Erika Piancastelli y Morgan Howe.
El grupo carga con el pedigrí de medallas olímpicas, cetros universitarios en la NCAA y récords históricos en ligas profesionales de Estados Unidos y Europa.
Jazmyn Jackson, la majestuosidad del flow escarlata
Si hay un nombre que evoca el dominio absoluto en la caja de bateo, ese es el de Jazmyn Jackson. Representante de los actuales campeones, Diablos Rojos Femenil, Jackson llega al Derby como la rival a vencer tras una campaña 2025 que rozó la perfección estadística.
El año pasado, Jackson se convirtió en la ganadora de la Triple Corona de Bateo: lideró el circuito con un promedio de bateo estratosférico de .519, conectó 10 cuadrangulares y remolcó 32 carreras, además de encabezar los departamentos de hits (40), carreras anotadas (36) y slugging (1.000).
Formada en la Universidad de California, Berkeley, Jackson terminó su etapa universitaria con un promedio de .369, el tercero más alto en la historia de la institución.
En lo que va de la temporada 2026, Jackson ha mantenido el ritmo con un promedio de .364 y cuatro vuelacercas en sus primeros ocho encuentros. Su técnica se basa en un ajuste de manos impecable; es capaz de jalar la bola hacia el jardín izquierdo con violencia o mandarla por el central con una elegancia que oculta la fuerza bruta del impacto.
Rachel García, la fuerza multifuncional de las Bravas
Rachel García es el fenómeno de la dualidad. Su llegada a las Bravas de León para la temporada 2026 fue calificada como el movimiento de mercado más impactante del año. García, además de ser una bateadora de poder, es una de las lanzadoras más dominantes del mundo, lo que la convierte en una atleta total.
Su vitrina personal es un testamento de su grandeza: medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Estados Unidos, doble ganadora del Honda Cup —premio a la mejor atleta universitaria de EE. UU— y figura central en el título nacional de UCLA en 2019, donde fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de la Women’s College World Series.
En la actual temporada de la LMS, García ha cumplido con las expectativas de jugadora franquicia. Desde el círculo de pitcheo, ya impuso un récord histórico al recetar 16 ponches en un juego de nueve entradas contra las Sultanes Monterrey el pasado 29 de enero.
Con el madero, presume un promedio de .409, tres jonrones y siete producidas en apenas ocho juegos. Su participación en el Derby tiene un tinte especial por ser la representante de casa.
Erika Piancastelli, la potencia transatlántica de El Águila
Desde el puerto de Veracruz llega una jugadora que ha globalizado el concepto de slugger: Erika Piancastelli. Nacida en Italia pero formada deportivamente en California, Piancastelli representa la esencia del poder internacional en El Águila de Veracruz. Su historial es una colección de récords de larga distancia que la preceden en cada turno al bate.
Piancastelli es una leyenda viviente del softbol italiano, habiendo representado a la Azzurra en cinco campeonatos europeos y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, es en las ligas profesionales de Estados Unidos donde su nombre adquirió dimensiones míticas.
En la organización Athletes Unlimited (AU), se convirtió en la líder histórica de cuadrangulares con 18 vuelacercas, superando a las mejores bateadoras del planeta en un formato de alta competitividad. Su paso por McNeese State en la NCAA fue igualmente arrollador, terminando con 75 jonrones y siendo la primera jugadora en la historia de la Southland Conference en ser nombrada Jugadora y Bateadora del Año en cuatro temporadas consecutivas.
En su debut en la LMS 2026, Piancastelli ha demostrado que no necesita tiempo de adaptación. En sus primeros siete encuentros con las gloriosas, batea para .316 con un jonrón y siete remolcadas.
Su momento más brillante hasta ahora fue un cuadrangular para dejar en el terreno a las Charros de Jalisco. Piancastelli posee un swing de gran arco y una fuerza en el tren superior que le permite sacar la pelota por cualquier sector del campo. En León, una ciudad con una altitud que favorece el vuelo de la bola, la italiana es una amenaza seria para conectar los batazos más largos de la noche.
Morgan Howe, la resiliencia de las Sultanes
Cerrando este primer grupo de anunciadas se encuentra Morgan Howe, la patrullera estelar de Sultanes Femenil. Howe es la definición de una jugadora de momentos críticos y una de las figuras más respetadas del circuito por su entrega y calidad técnica.
Aunque las Sultanas han tenido un inicio de temporada 2026 complicado, Howe se mantiene como el pilar sobre el cual se construye la ofensiva regiomontana.
Su historial en la LMS ya cuenta con capítulos de gloria; en la Serie de la Reina 2025 contra Diablos Rojos, Howe fue la mejor de su equipo con un promedio de .444, un cuadrangular y tres carreras producidas, demostrando que su nivel se eleva cuando las luces son más brillantes.
Howe es, además, una atleta con un recorrido profesional impecable: fue All-American en Arizona State (ASU), donde lideró a las Sun Devils en 2019 con 61 carreras impulsadas (octava mejor marca histórica de la escuela) y bateó para.400.
A pesar de un inicio lento en las estadísticas de 2026 (.143 AVG), su convocatoria al Derby es un reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad intrínseca para generar poder. Howe posee un swing zurdo elegante y una mecánica compacta que le permite capitalizar los errores de las lanzadoras.