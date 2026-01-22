LMS 2026: arranca la temporada más poderosa en la historia del softbol mexicano
La espera ha terminado. Este jueves 22 de enero, el playball volverá a resonar en ocho estadios del país, con el inicio de la tercera temporada de la Liga Mexicana de Softbol.
Lo que comenzó como un proyecto histórico en 2024 se ha transformado, en apenas dos años, en un ecosistema profesional de alto rendimiento que hoy atrae a las mejores jugadoras de soft del planeta.
Diablos Rojos Femenil, el reto de mantenerse en la cima
La organización escarlata llega a este 2026 con un parche de campeona en la manga y una misión clara: el bicampeonato. En 2025, las Diablas dieron una cátedra de dominio absoluto, liderando el standing con un impresionante récord de 23-5 y sellando su gloria en una Serie de la Reina perfecta, donde barrieron 3-0 a las Sultanes de Monterrey.
Aquel último juego en el Estadio Alfredo Harp Helú, ante más de 12,400 aficionados, quedó grabado en la memoria colectiva por la actuación histórica de Jazmyn Jackson, quien con dos cuadrangulares y cuatro impulsadas se llevó el MVP de la final. Sin embargo, el equipo que dirige la venezolana Denisse Fuenmayor ha tenido que mutar.
La salida de Megan Faraimo —ganadora de la Triple Corona de Pitcheo— y de la icónica Stefanía Aradillas ha obligado a una reingeniería profunda del roster.
La era de Carley Hoover
Para cubrir el hueco dejado por Faraimo, la directiva escarlata ha traído a Carley Hoover, una lanzadora estadounidense que viene de ser la Jugadora del Año en la exigente liga de Japón, donde registró una efectividad de 1.66 y 198 ponches. Hoover no llega sola; se une a ella Janae Jefferson, quien ya ha dado muestras de su poder en la pretemporada, bateando el ciclo en un juego amistoso. Con una base que mantiene a Leannelys Zayas y Karla Téllez, Diablos Rojos Femenil siguen siendo el equipo a vencer.
Las mejores contrataciones
Si algo define a la temporada 2026 es la calidad de sus refuerzos. La normativa que permite hasta ocho jugadoras extranjeras por equipo ha abierto la puerta a atletas que han tocado el cielo olímpico.
Rachel Garcia (Bravas de León): Sin duda, el fichaje del año. La medallista de plata en Tokio 2020 con Estados Unidos llega a Guanajuato precedida de una leyenda en la NCAA con UCLA, donde fue dos veces Jugadora del Año. Garciaa es una amenaza doble: una lanzadora dominante con casi mil ponches en su carrera universitaria y una bateadora de poder que promedió.337. Su presencia transforma automáticamente a las Bravas en serias contendientes al título.
Erika Piancastelli (El Águila de Veracruz): La capitana de la selección de Italia y una de las bateadoras más temibles de Europa llega al puerto para revolucionar la ofensiva de las Gloriosas. Piancastelli posee récords históricos en McNeese State con 75 jonrones y una capacidad atlética que le permite jugar tanto en la receptoría como en los jardines.
Sam Show (Sultanes Femenil): La organización regiomontana ha apostado por esta jugadora franquicia con experiencia en las ligas élite de Japón y Estados Unidos. Show es la pieza que Sultanes espera que sea definitiva para romper la racha de dos finales perdidas.
Corinth McMillan (Charros de Jalisco): Una auténtica slugger que conectó 52 cuadrangulares en sus últimas dos temporadas colegiales en Estados Unidos. Su misión será devolverle el poder a las primeras campeonas de la liga.
El calendario y formato de la temporada
Calendario Regular: Cada equipo disputará 28 juegos repartidos en 14 series de dos encuentros cada una. La fase regular inicia el 22 de enero y concluye el 8 de marzo.
Postemporada: Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales (formato 3 de 5) a partir del 10 de marzo.
Serie de la Reina: La gran final por el campeonato comenzará el 17 de marzo, donde se conocerá a la nueva monarca de la pelota blanda.
¿Dónde ver la LMS 2026? Guía de Transmisión
La cobertura mediática ha crecido exponencialmente, garantizando que no se pierda ni un solo lanzamiento.
- Claro Sports: Será una de las casas del sofbtol, transmitiendo un juego semanal, además de la totalidad de los playoffs y la Serie de la Reina para 17 países de Latinoamérica.
- ESPN y Disney+: Los juegos de jueves y sábados estarán disponibles a través de estas plataformas, facilitando el acceso para quienes cuentan con suscripción a Disney+ Premium.
- Fox ONE: Transmitirá dos juegos semanales de temporada regular y toda la postemporada.
- Canal Once: Para quienes prefieren la televisión abierta, habrá juegos seleccionados los domingos.
- LMB.TV: La plataforma de streaming oficial ofrece un pase de temporada (precio preventa de 399 MXN) para ver todos los encuentros, incluyendo el Home Run Derby y el Juego de Estrellas que se celebrarán en León.