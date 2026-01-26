Estos son los equipos que participarán en la Serie del Caribe 2026 en el Estadio Panamericano de Jalisco
La Serie del Caribe 2026 tomó un rumbo inesperado. Originalmente programada para celebrarse en la Gran Caracas, Venezuela, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe decidió trasladar la sede al Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco, debido a tensiones diplomáticas y logísticas entre Venezuela y Estados Unidos, que impedían garantizar la seguridad y el flujo de jugadores vinculados a la MLB.
Este cambio, además de alterar la geografía del torneo, cambió también su estructura competitiva. Ante la ausencia de Venezuela, el certamen se redujo a cinco equipos, otorgando a México la responsabilidad de presentar dos delegaciones para mantener la viabilidad del calendario televisivo.
Estos son, hasta ahora, los equipos que participarán en el gran torneo invernal
Los Charros de Jalisco de Benjamín Gil
Los Charros de Jalisco llegan a su propio feudo con el estandarte de México Rojo, tras haber consolidado una de las actuaciones más dominantes en la historia reciente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.
Bajo la tutela de Benjamín Gil, el conjunto tapatío logró el bicampeonato tras propinar una barrida contundente de cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán en la Serie Final. Los Charros han ganado cuatro títulos en apenas doce años dentro del circuito invernal, posicionándose como una de las organizaciones más exitosas de la era moderna.
La figura de Benjamín Gil, "El Matador", trasciende el diamante. Con esta victoria, Gil sumó su sexto anillo como mánager en la LMP, colocándose como el segundo estratega más ganador de todos los tiempos, solo por debajo del legendario Francisco "Paquín" Estrada.
Su capacidad para gestionar un roster lleno de talento, donde destaca su hijo Mateo Gil —quien fue el MVP del primer juego de la final— y figuras como los hermanos Julián y Tirso Ornelas, ha dotado al equipo de una mística ganadora difícil de quebrar.
Técnicamente, el equipo de México Rojo disfrutará de los horarios estelares y el apoyo masivo de una afición que ha demostrado ser de las más apasionadas del beisbol mexicano.
Tomateros de Culiacán y la resiliencia guinda
A pesar de haber caído en la final ante Jalisco, los Tomateros de Culiacán asistirán a la Serie del Caribe bajo la denominación de México Verde. Esta participación excepcional se debe al formato de cinco equipos adoptado por la CBPC tras la salida de Venezuela, permitiendo que el subcampeón de la liga anfitriona ocupe un lugar en el cuadro de competencia.
Para la nación guinda, esta es una oportunidad de redención inmediata; aunque fueron barridos en la final, los Tomateros demostraron ser un equipo aguerrido que eliminó a los Algodoneros de Guasave y a los Cañeros de Los Mochis en las rondas previas de los playoffs.
El equipo dirigido por Lorenzo Bundy enfrentará el desafío de jugar en horarios vespertinos, pero cuenta con una base de jugadores experimentados que saben lo que significa la presión de un torneo corto.
La rotación de pitcheo de Culiacán, liderada por brazos como el de Manny Barreda y Aldo Montes, buscará ajustar los errores cometidos en la serie final para contener a las potencias del Caribe.
La inclusión de México Verde permite un hito histórico, pues será la tercera vez que un país anfitrión compita con dos representantes, repitiendo lo ocurrido en Carolina 2003 y Santiago 2008.
Esta dualidad mexicana en el Estadio Panamericano plantea la posibilidad, aunque remota por el sistema de competencia, de una revancha entre Charros y Tomateros en las instancias de eliminación directa.
Puerto Rico, el renacer de los Cangrejeros de Santurce
Los Cangrejeros de Santurce regresan a la Serie del Caribe con la misión de devolverle la gloria a Puerto Rico. Tras una espera que se prolongaba desde la campaña 2019-2020, la novena sanjuanera conquistó su título número 17 en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al derrotar en seis juegos a los Leones de Ponce.
Este campeonato marca una nueva era para la franquicia, siendo el primero obtenido bajo la copropiedad del ícono mundial de la música urbana, Daddy Yankee.
El éxito de Santurce en este ciclo se debe en gran medida a la gestión de su mánager, el venezolano Omar López; en el terreno, la figura central ha sido el prospecto de los Nationals de Washington, Yohandy Morales, quien se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la final tras promediar .395 en la temporada regular y mantener una consistencia asombrosa en los momentos de mayor tensión de la postemporada.
Morales encabeza un roster que combina la juventud de prospectos de Grandes Ligas con la veteranía de jugadores como Johneshwy Fargas y Nelson Velázquez.
Puerto Rico debutará en Jalisco enfrentando precisamente a México Verde el 1 de febrero. Los Cangrejeros, poseedores de cinco coronas del Caribe, buscarán en Zapopan su sexto título internacional y el primero para la Isla del Encanto desde 2018.
Panamá, el caso de los Federales de Chiriquí
El caso de Panamá para la Serie del Caribe 2026 es uno de los más curiosos del año. Aunque las Águilas Metropolitanas se coronaron campeonas de la liga profesional PROBEIS el 10 de enero de 2025 —la edición 2025-26 fue cancelada— tras una dramática final contra los Atlánticos, no serán ellas quienes viajen a Guadalajara.
La Liga Profesional de Beisbol de Panamá decidió implementar un esquema de representación dual para cumplir con dos compromisos internacionales simultáneos: los Federales de Chiriquí fueron designados para asistir a la Serie del Caribe en Jalisco, mientras que las Águilas Metropolitanas defenderán su título en la Serie de las Américas en Venezuela.
Los Federales de Chiriquí, bajo la dirección de José Mayorga y la gerencia, liderada por Dámaso Espino, ha convocado a una pléyade de ex jugadores de Grandes Ligas que aportan experiencia y jerarquía, incluyendo nombres como Christian Bethancourt, Johan Camargo, Rubén Tejada y el veterano Paolo Espino.
Los Federales tienen el objetivo de emular la gesta de 2019, cuando Panamá regresó al torneo como invitado y se llevó el campeonato. Con un calendario que los verá debutar el 2 de febrero ante México Rojo, la delegación chiricana confía en que su mezcla de talento veterano y prospectos de ligas menores sea la clave para dominar el Round Robin.
República Dominicana, la agonía de una definición pendiente
Mientras el resto de las delegaciones ya alistan maletas para Jalisco, en la República Dominicana el drama se vive entrada tras entrada. Hasta la fecha, la LIDOM aún no ha definido a su campeón.
La Serie Final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este se encuentra en una fase crítica, con el Escogido manteniendo una ventaja de 2-1 tras un inicio arrollador, pero enfrentando la férrea resistencia de unos Toros que lograron recortar distancia en un Juego 3 marcado por la épica y la lluvia.
El clima ha sido el tercer protagonista de esta final dominicana. Las intensas precipitaciones obligaron a posponer el tercer encuentro en dos ocasiones, lo que ha generado una incertidumbre logística considerable para la CBPC. A pesar de los retrasos, la calidad del beisbol mostrado ha sido excepcional.
Los Leones, actuales defensores del título caribeño, cuentan con la potencia de Junior Lake y Yamaico Navarro, mientras que los Toros del Este se apoyan en el MVP de la temporada regular, Bryan De La Cruz, y en la guía táctica de Víctor Estévez. Cualquiera que sea el ganador, República Dominicana enviará a México un equipo reforzado con lo mejor del draft de importados, incluyendo piezas como Nabil Crismatt y Alfredo Despaigne.
La situación de la LIDOM añade un elemento de suspenso a la Serie del Caribe, ya que el campeón dominicano tendrá apenas horas para celebrar antes de volar a Guadalajara para su debut el 1 de febrero contra México Rojo.