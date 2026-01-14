¿Por qué México jugará con dos equipos en la Serie del Caribe 2026?
El beisbol invernal se prepara para una de sus ediciones más atípicas y emocionantes. La Serie del Caribe 2026, que originalmente debía celebrarse en los estadios de Caracas y La Guaira, se jugará ahora en la perla tapatía.
Te puede interesar: Taijuan Walker lanzará con México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Del 1 al 7 de febrero, Guadalajara se convertirá en el epicentro de la máxima fiesta invernal con la particularidad de que por primera vez en su historia, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico tendrá la representación de dos equipos en el mismo torneo.
El camino hacia 2026 estaba trazado para que Venezuela repitiera el éxito organizativo de 2023, sin embargo, las amenazas directas de Estados Unidos —que derivaron en el secuestro del dictador Nicolás Maduro— y la seguridad para los jugadores protegidos por MLB, llevaron a las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México a cancelar su participación en el torneo.
Ante el riesgo de una cancelación, México activó su condición de sede alterna. Guadalajara fue la elección natural debido a la infraestructura probada del Estadio Panamericano —casa de los Charros de Jalisco— de la LMP, que ya ha albergado con éxito eventos como el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2017, la Serie del Caribe 2018 y el Premier 12.
Con la designación de la perla como nueva sede, México será protagonista de otro hecho inédito, ya que organizará tres Series del Caribe consecutivas: Mexicali 2025, Guadalajara 2026 y Hermosillo 2017.
Tras el anuncio de la nueva sede, Venezuela decidió retirarse del torneo y la Serie perdió a un participante clave. Con la ausencia confirmada de potencias como Cuba y Colombia por motivos económicos y de calendario, el certamen se redujo a solo cuatro equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y México.
Un torneo de cuatro equipos resultaba comercialmente inviable para los compromisos televisivos y de taquilla. Para salvar el formato de competencia y asegurar un calendario competitivo de —al menos— cinco novenas, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe recurrió a sus estatutos, que permiten al país anfitrión de emergencia inscribir a un segundo representante. Así nacen México Rojo y México Verde.
El México Rojo, será el equipo que resulte Campeón de la temporada 2025-2026 de la LAMP y el México Verde, será el Subcampeón del circuito invernal mexicano.
Para la afición mexicana, esto es una noticia inmejorable. Equipos de gran tradición como Tomateros de Culiacán o los mismos Charros de Jalisco, que luchan en los playoffs de enero, saben que el simple hecho de llegar a la Final de la LAMP les otorga automáticamente el boleto para Guadalajara.
Con cinco equipos confirmados, el formato de competencia se ajustó para maximizar el espectáculo. El torneo se dividirá en dos fases críticas:
La Ronda Preliminar (1 al 5 de febrero): Se jugará bajo un sistema de Round Robin (todos contra todos). Cada equipo disputará cuatro encuentros y tendrá una jornada de descanso. Habrá dos juegos diarios en el Estadio Panamericano, programados a las 13:00 y 19:30 horas (tiempo del centro de México).
Fase Final (6 y 7 de febrero): Los cuatro mejores equipos de la tabla general avanzarán a las Semifinales. El 1° lugar enfrentará al 4°, mientras que el 2° se medirá al 3°. Los ganadores disputarán la Gran Final el sábado 7 de febrero para definir al nuevo monarca del Caribe.
El Estadio Panamericano, con capacidad para 16,500 espectadores, ya ha puesto a la venta sus abonos para los 13 juegos del torneo, con precios que oscilan entre los $3,770 y los $28,600 pesos.
El calendario ha sido diseñado para que las escuadras mexicanas siempre tengan un lugar en el horario estelar nocturno, lo que garantiza estadios llenos y una atmósfera eléctrica en Zapopan.