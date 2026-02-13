Estas son las fechas clave de la temporada 2026 de MLB: Spring Training, Clásico Mundial de Beisbol y Serie Mundial
La espera ha terminado. La temporada 2026 de la Major League Baseball será una de las más espectaculares en la historia reciente del deporte: desde el regreso del Clásico Mundial de Beisbol hasta la celebración del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos en el Juego de Estrellas.
En este artículo, desglosamos todas las fechas importantes, desde los primeros lanzamientos en los campos de entrenamiento de Arizona y Florida hasta el último out en octubre.
Spring Training 2026: calendario y horarios
El camino hacia la gloria comienza en febrero con los entrenamientos de primavera. Este año, el calendario se ha ajustado ligeramente para acomodar la participación de los jugadores en el Clásico Mundial de Beisbol, lo que significa que la actividad comenzará más temprano de lo habitual.
Los primeros en llegar a los complejos de la Liga del Cactus, en Arizona y la Liga de la Toronja, en Florida serán los lanzadores y receptores. Equipos como los Arizona Diamondbacks, San Francisco Giants, Boston Red Sox y Texas Rangers tienen programado que sus baterías se reporten tan pronto como el 10 de febrero.
Otros clubes, como los Colorado Rockies, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners, lo harán el 12 de febrero, mientras que los campeones defensores, Los Angeles Dodgers, iniciarán sus sesiones oficiales de bullpen el 13 de febrero.
El reporte de los escuadrones completos ocurrirá entre el 15 y el 17 de febrero, fecha que marcará el inicio formal de las prácticas de bateo y jugadas de cuadro con todas las estrellas presentes.
WBC: Calendario de juegos de exhibición
Los juegos de pretemporada comenzarán oficialmente el viernes 20 de febrero con una cartelera que incluye los siguientes duelos:
Para el sábado 21 de febrero, los 30 equipos ya estarán en acción en sus respectivas ligas de exhibición.
Una de las grandes novedades de este año son los juegos amistosos entre equipos de MLB y las selecciones nacionales antes del inicio del Clásico Mundial. Los días 3 y 4 de marzo, los estadios de Spring Training albergarán 28 encuentros donde equipos de Grandes Ligas se medirán a las potencias del beisbol mundial.
Este es el calendario de los enfrentamientos:
Martes 3 de marzo
1:05pm
Rays vs. Twins — @ Lee Health Sports Complex
Phillies vs. Rays — @ Charlotte Sports Park
Colombia vs. Pirates — @ LECOM Park
Netherlands vs. Orioles — @ Ed Smith Stadium
Panama vs. Yankees — @ George M. Steinbrenner Field
1:07pm
Canada vs. Blue Jays — @ TD Ballpark
1:10pm
Israel vs. Marlins — @ Roger Dean Chevrolet Stadium
Nicaragua vs. Mets — @ Clover Park
3:05pm
Dodgers vs. Guardians — @ Goodyear Ballpark
Padres vs. White Sox — @ Camelback Ranch
Brazil vs. Athletics — @ Hohokam Stadium
Cuba vs. Royals — @ Surprise Stadium
Italy vs. Cubs — @ Sloan Park
United States vs. Giants — @ Scottsdale Stadium
3:10pm
Angels vs. Mariners — @ Peoria Stadium
Great Britain vs. Brewers — @ American Family Fields of Phoenix
Mexico vs. D-backs — @ Salt River Fields at Talking Stick
6:05pm
Tigers vs. Dominican Rep. — @ Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo, DR)
Puerto Rico vs. Red Sox — @ JetBlue Park
Venezuela vs. Astros — @ CACTI Park of the Palm Beaches
Miércoles 4 de marzo
1:05pm
Astros vs. Orioles — @ Ed Smith Stadium
Yankees vs. Red Sox — @ JetBlue Park
Canada vs. Phillies — @ BayCare Ballpark
Colombia vs. Braves — @ CoolToday Park
Netherlands vs. Rays — @ Charlotte Sports Park
Nicaragua vs. Cardinals — @ Roger Dean Chevrolet Stadium
Panama vs. Tigers — @ Publix Field at Joker Marchant Stadium
Puerto Rico vs. Twins — @ Lee Health Sports Complex
1:10pm
Israel vs. Mets — @ Clover Park
2:05pm
Tigers vs. Dominican Rep. — @ Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo, DR)
3:05pm
D-backs vs. Athletics — @ Hohokam Stadium
Brazil vs. Rangers — @ Surprise Stadium
Cuba vs. Reds — @ Goodyear Ballpark
México vs. Dodgers — @ Camelback Ranch
3:10pm
Cubs vs. Brewers — @ American Family Fields of Phoenix
Great Britain vs. Padres — @ Peoria Stadium
Italy vs. Angels — @ Tempe Diablo Stadium
United States vs. Rockies — @ Salt River Fields at Talking Stick
6:05pm
Venezuela vs. Nationals — @ CACTI Park of the Palm Beaches
9:05pm
Mariners vs. Giants — @ Scottsdale Stadium
Finalmente, el evento Spring Breakout regresará del 19 al 22 de marzo, permitiendo que los mejores prospectos de cada organización se enfrenten entre sí, destacando el duelo entre las granjas de los New York Mets y los Tampa Bay Rays el 19 de marzo.
Clásico Mundial de Béisbol 2026
El evento que detiene al mundo del beisbol, el Clásico Mundial de Beisbol (WBC), se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo. Con 20 naciones compitiendo por la supremacía, el torneo se dividirá en cuatro sedes principales: San Juan (Puerto Rico), Houston (Texas), Tokio (Japón) y Miami (Florida).
La fase de grupos iniciará en Tokio el 5 de marzo, mientras que las sedes americanas comenzarán el 6 de marzo.
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán en Houston y Miami los días 13 y 14 de marzo. Las semifinales y la gran final tendrán como escenario único el loanDepot park en Miami y todo culminará con la coronación del campeón mundial el martes 17 de marzo.
Opening Day MLB 2026
La MLB ha preparado un inicio de temporada regular sin precedentes para 2026, apostando por la innovación en la transmisión y un calendario que arranca más temprano que nunca.
Opening Night en Netflix
El miércoles 25 de marzo será una fecha histórica. La temporada regular comenzará con un Opening Night independiente entre los New York Yankees y los San Francisco Giants en el Oracle Park.
Este juego será transmitido exclusivamente por Netflix, marcando el debut de la plataforma en la transmisión de juegos de temporada regular de MLB.
Opening Day Tradicional
El jueves 26 de marzo se celebrará el tradicional Opening Day de Grandes Ligas con una jornada masiva de 14 partidos. Es el inicio de temporada más temprano en la historia de la liga para un formato tradicional. Entre los duelos destacados de esta jornada se encuentran:
Pittsburgh Pirates vs. New York Mets (NBC/Peacock).
Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers (NBC/Peacock).
Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies, donde Adolis García debutará con los Phillies contra su antiguo equipo.
MLB World Tour: Mexico City Series
El beisbol de Grandes Ligas regresa a la Ciudad de México el sábado 25 y domingo 26 de abril. El Estadio Alfredo Harp Helú será la sede de una serie de dos juegos entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres.
Días Conmemorativos de la MLB
Jackie Robinson Day, 15 de abril: Los 30 equipos jugarán portando el número 42 en honor al hombre que rompió la barrera del color.
Lou Gehrig Day, 2 de junio: Una jornada dedicada a concientizar sobre la ELA, con los Yankees recibiendo a los Cleveland Guardians.
Roberto Clemente Day, 15 de septiembre: Se honra el legado del astro boricua; los Pirates jugarán en casa contra los Brewers.
25.º Aniversario del 9/11, 11-13 de septiembre: Los Yankees y los Mets se enfrentarán en el Bronx para conmemorar un cuarto de siglo desde los ataques de 2001.
MLB at Field of Dreams, 13 de agosto: El beisbol regresa a los campos de maíz en Iowa con el duelo entre los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies, transmitido por Netflix.
MLB Little League Classic, 23 de agosto: Los Milwaukee Brewers y los Atlanta Braves jugarán en Williamsport, Pennsylvania, rodeados de los pequeños gigantes de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
All-Star Week en Philadelphia
El Juego de Estrellas de 2026 será especial, ya que coincide con el 250.º aniversario de los Estados Unidos. La sede será el Citizens Bank Park en Philadelphia.
Este es el calendario:
11 de julio: All-Star Futures Game y Celebrity Softball Game.
12 de julio: Día 1 del MLB Draft 2026.
13 de julio: T-Mobile Home Run Derby, que se transmitirá por Netflix.
14 de julio: El 96.º Juego de Estrellas —All-Star Game—.
La recta final de la temporada 2026 de MLB
Con la llegada de agosto, la tensión aumenta tanto en el campo como en las oficinas.
Fecha límite de cambios o el Trade deadline: La MLB ha fijado el lunes 3 de agosto a las 6:00pm hora del este como el último momento para realizar canjes. Se eligió esta fecha para evitar que los jugadores sean canjeados durante el desarrollo de los partidos, ya que todos los juegos de ese lunes comienzan después de la hora límite.
Último día de la temporada regular: El domingo 27 de septiembre concluirán los 162 juegos de cada equipo. Para garantizar la máxima emoción, los 15 partidos de esa jornada final están programados para comenzar simultáneamente entre las 3:00pm y 3:20pm hora del este.
Postemporada y Serie Mundial 2026
El drama de octubre —que este año comienza técnicamente a finales de septiembre— es el clímax de la campaña.
Inicio de la Postemporada: La acción de los Wild Cards —Serie de Comodines— está programada para comenzar el martes 29 o miércoles 30 de septiembre.
Serie Mundial 2026: El Clásico de Otoño arrancará el viernes 23 de octubre. Si la serie se extiende al máximo, el Juego 7 se disputaría el sábado 31 de octubre, en plena noche de Halloween.
Ya estás listo. Prepara tu agenda y no te pierdas ni un solo inning.