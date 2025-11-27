Fernando Tatís Sr., el hombre que busca reescribir el destino de los Guindas
Fernando Tatis Sr será el nuevo manager de los Algodoneros de Unión Laguna para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El histórico ex pelotero dominicano llega para suceder la gestión de José Offerman —que a su vez reemplazó a José Molina tras su salida a mitad de temporada—. Offerman condujo al equipo a los playoffs tras una sólida campaña de 50 victorias y 42 derrotas, aunque su travesía concluyó en la Serie de Zona ante a los Charros de Jalisco.
La experiencia de Fernando Tatís Sr. en la Comarca Lagunera tuvo un capítulo breve pero significativo en 2014, cuando, en el ocaso de su carrera como pelotero, se integró a los Vaqueros de Unión Laguna en la LMB. En 23 partidos como tercera base acumuló 19 hits, conectó dos cuadrangulares e impulsó 10 carreras.
En su historia reciente los Algodoneros han sido protagonistas habituales en la postemporada —fueron bicampeones de la Serie del Rey 2023—, pero sus reiterados tropiezos en los juegos decisivos han derivado en la una constante rotación en el banquillo. El nombramiento de Fernando Tatis Sr como nuevo dirigente de los guindas busca romper esa barrera que ha frenado a la franquicia en las instancias finales y terminar con la larga sequía de campeonatos del equipo, que no gana el máximo título del circuito de verano desde 1950.
La urgencia del proyecto requería, con urgencia, un perfil experimentado. En la temporada 2018-2019, Tatis tomó las riendas de las Estrellas Orientales y las llevó a conquistar su tercer campeonato de la Liga Dominicana (LIDOM) y le puso fin a una dramática sequía de 51 años sin título. En lla campaña 2024-2025 fue nombrado Mánager del Año tras conseguir el mejor récord de la temporada regular —30 victorias y 20 derrotas— también con la novena de su natal San Pedro de Macorís.
Tatis, petromacorisano nacido en tierra de beisbolistas, tiene una vasta experiencia de 11 temporadas como jugador en MLB. Su aura como pelotero se cimenta en una de las hazañas más irrepetibles en la historia de las Grandes Ligas. El 23 de abril de 1999, jugando para los Cardinals de St. Louis, se convirtió en el único pelotero en conectar dos grand slams en la misma entrada, ambos contra el mismo lanzador.
Cuando se habla de Fernando Tatis Sr., es imposible ignorar el legado que su apellido representa en el beisbol latino.
Su filosofía como dirigente, según ha expresado, va más allá de hacer un lineup. Se centra, sobre todo, en ayudar para que los peloteros mejoren su calidad de juego a largo plazo.
Para Algodoneros, la temporada 2026 será un examen riguroso. Si la organización le proporciona a Tatis el soporte logístico necesario y un roster sólido para su primera experiencia como dirigente fuera de República Dominicana, su modelo de gestión —centrado en el desarrollo de talento joven y la eficiencia de la nómina— puede ser la pieza que faltaba para alcanzar de nuevo la gloria.