La legión curazoleña de los Algodoneros de Unión Laguna

SIR DIDI GREGORIUS 😎🔥



El primer cuadrangular de nuestro equipo, cortesía de Didi Gregorius 👊🏻

Se llevaba por delante a Allen Córdoba para poner dos rayitas más en la pizarra 👏🏻#HéroesEnRevolución 🦸‍♂️⚾️ pic.twitter.com/brQkAffeQq