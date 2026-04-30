Fuga de estrellas en la LMB 2026: El dilema del escaparate ante el desmantelamiento de los rosters
En la recta final del primer mes de temporada regular, la Liga Mexicana de Beisbol ha visto como cuatro de sus figuras más dominantes en el inicio de la campaña han empacado sus maletas de regreso al sistema de MLB, a través de contratos de Ligas Menores.
Sin embargo, la fuga de talento plantea una interrogante incómoda para las directivas nacionales. Mientras la LMB se profesionaliza y adopta tecnologías como el sistema de bolas y strikes automatizado (ABS) para atraer a los scouts, sus equipos se ven obligados a desmantelar sus rosters en plena competencia y perder a jugadores que, en la mayoría de los casos, terminan engrosando las filas de Triple-A sin recibir nunca la oportunidad real de volver a pisar un diamante de Grandes Ligas.
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El caso más estridente de esta semana ha sido el de Diego Castillo, el infielder venezolano que llegó a los Algodoneros de Unión Laguna con la misión de ser el eje central de su ofensiva tras la firma de Nick Torres con los Yankees de New York. Castillo, de 28 años, protagonizó un inicio de temporada brillante; registró un promedio de bateo de .559 y un OPS de 1.458 en apenas 38 apariciones al plato.
Su dominio en Torreón no pasó desapercibido para los Rangers de Texas, quienes, urgidos de profundidad en su infield tras una serie de movimientos en su roster de 40, decidieron comprar su contrato y asignarlo inicialmente a su sucursal de Triple-A en Round Rock.
Para los Algodoneros, la pérdida es catastrófica; Castillo no solo lideraba la liga en promedio, sino que su disciplina en el plato —registrando más bases por bolas que ponches— era el ancla de una alineación que ahora queda huérfana de su mejor bateador en un momento crítico, pues el equipo comandado por Fernando Tatis Sr se encuentra en el penúltimo lugar del standing de la Zona Norte con apenas 4 victorias y 6 derrotas.
La ironía para Castillo es que, a pesar de su producción histórica en México, regresa a una organización donde la competencia interna es feroz y donde su estatus de utility podría mantenerlo estancado en las menores, repitiendo el ciclo de años anteriores donde sus breves pasantías por Pittsburgh, Arizona y Minnesota no lograron consolidarlo.
De manera casi simultánea los Leones de Yucatán sufrieron un golpe similar en su bullpen con la salida de Anthony Gose. El lanzador zurdo, cuya carrera es un testimonio de resiliencia tras convertirse de jardinero estelar a relevista de poder, encontró en el Parque Kukulcán Alamo el escenario perfecto para demostrar que su brazo estaba completamente sano tras una Tommy John en 2022.
En apenas 5 entradas y dos tercios de labor con Yucatán, Gose no permitió carreras, concedió un solo imparable y recetó 12 ponches a los 17 bateadores que enfrentó, una tasa de efectividad que capturó la atención inmediata de los Royals de Kansas City.
Los Reales, cuyo cuerpo de relevistas ocupaba el penúltimo lugar en efectividad colectiva de toda la MLB a finales de abril, vieron en la velocidad recuperada de Gose —quien volvió a tocar las 96 mph en México— una solución de emergencia.
No obstante, al igual que Castillo, Gose ha sido enviado a Triple-A Omaha, dejando a Yucatán sin su cerrador de lujo y enfrentando la incertidumbre de si su dominio en la LMB será suficiente para convencer a la gerencia de Kansas City de darle un lugar en el equipo grande, o si simplemente servirá como seguro de vida en las ligas menores.
La organización de los Piratas de Campeche ha sido, quizás, la más afectada por esta voracidad de contrataciones externas en la última semana, perdiendo a dos de sus activos más valiosos de un solo golpe, el lanzador Domingo Acevedo y el infielder versátil Terrin Vavra.
Ambos peloteros han sido firmados por los Rockies de Colorado bajo contratos de ligas menores, una noticia que, aunque celebra la calidad de la LMB, deja a Campeche en una posición de vulnerabilidad absoluta.
Acevedo, un espigado derecho dominicano con amplia experiencia en el bullpen de los Atléticos de Oakland, había mostrado una consistencia notable en sus dos primeras aperturas en México, lanzando 10 entradas con un promedio de carreras limpias de 4.50 y 13 ponches.
Por su parte, Vavra, quien venía de representar a la República Checa en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, estaba cumpliendo con las expectativas al batear para .368 en sus primeros cinco encuentros con los Piratas. La mudanza de ambos a la organización de Colorado busca apuntalar la profundidad de los Rockies tras el canje de Nicky Lopez a Chicago, pero para la afición de Campeche, esto significa ver cómo su proyecto deportivo se debilita justo cuando la temporada empezaba a tomar ritmo.
El matiz más agridulce de esta realidad es el destino final de estos peloteros. La narrativa romántica sugiere que la LMB es el trampolín para el regreso triunfal a la Gran Carpa, pero la cruda realidad de las transacciones de 2026 muestra que la mayoría de estas firmas son para rellenar huecos en las sucursales de Triple-A.
Jugadores que están dominando por completo el circuito mexicano, como el jardinero Andrew Stevenson, quien también está bajo la lupa de varios equipos de MLB, corren el riesgo de pasar de ser estrellas absolutas en México a ser piezas de recambio en ciudades como Albuquerque o Omaha.
Las directivas de la LMB se enfrentan así a un dilema existencial: ser una liga escaparate les otorga prestigio internacional y atrae a mejores jugadores cada año, pero al mismo tiempo condena a sus equipos a una reconstrucción constante y a sus aficionados a ver cómo sus ídolos desaparecen del roster de una semana a otra, muchas veces para perderse en el anonimato de las ligas menores estadounidenses sin volver a recibir esa ansiada oportunidad de debutar o reaparecer en el máximo nivel.