Las firmas más llamativas para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol
La espera casi termina. A menos de diez días de que se cante el Playball en los campos de todo el país, la Liga Mexicana de Beisbol se prepara para la temporada 2026.
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Con el duelo inaugural entre los bicampeones Diablos Rojos y los Piratas de Campeche este 16 de abril, la expectativa está por las nubes.
Acá algunas de las firmas más interesantes que buscarán el protagonismo en esta campaña.
Erasmo Ramírez, Algodoneros de Unión Laguna
La veteranía de 12 temporadas en MLB llega a Torreón. El nicaragüense es un brazo multifuncional que puede abrir juegos o trabajar relevos largos con la misma eficacia. Su reciente participación en el Clásico Mundial 2026 confirma que sigue vigente y listo para ser el pilar de un staff que busca reducir drásticamente su efectividad colectiva.
Maikel Franco, Diablos Rojos del México
La bomba de los escarlatas es este antesalista dominicano que suma 130 cuadrangulares en Grandes Ligas y tres temporadas de experiencia en el beisbol japonés. Franco es un bateador de contacto y poder que en 2018 fue el único en MLB con más de 20 vuelacercas y menos de 62 ponches. En la altitud de la Ciudad de México, su madero se perfila para ser uno de los más temidos.
Miguel Castro, Leones de Yucatán
Para blindar las entradas finales, Yucatán aseguró a este relevista derecho con 11 temporadas consecutivas de experiencia en las Mayores. Castro, quien disputó la Serie Mundial de 2023 con Arizona, es un brazo de jerarquía capaz de dominar con velocidad.
Tyler Ivey, Tecolotes de los Dos Laredos
Formado durante una década en el prestigioso sistema de los Astros de Houston, Ivey se suma a los Tecos para darle estabilidad a su rotación abridora. El derecho de 29 años viene de lanzar 122 episodios en Triple-A en 2025.
Jon Singleton Diablos Rojos del México
El inicialista zurdo regresa al infierno. En su etapa previa con el equipo registró .321 de promedio y fue líder del equipo en bases por bolas negociadas. Con cinco campañas en MLB a sus espaldas, su presencia en la parte media del orden al bat garantiza carreras producidas y turnos de calidad.
Robert Gsellman, Bravos de León
Los Bravos han confiado su rol de cerrador a este lanzador derecho con siete años de recorrido en Las Mayores, principalmente con los Mets. Gsellman es un especialista en provocar roletazos gracias a un sinker de élite; con 13 salvamentos en la temporada 2018 de MLB, su misión será ponerle cerrojo a los juegos en La Fortaleza de León.
Omar Narváez, Sultanes de Monterrey
El receptor venezolano, All-Star de MLB en 2021, es una de las firmas más completas para 2026. Narváez ha sido clasificado entre los mejores en pitch framing. Su liderazgo detrás del plato será fundamental para guiar al staff de pitcheo de los Fantasmas Grises bajo las órdenes de Henry Blanco.
Emmanuel Rivera, Algodoneros de Unión Laguna
Apodado El Pulpo por su guante prodigioso, Rivera firmó con Unión Laguna tras participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y haber jugado la Serie Mundial de 2023 con Arizona. El boricua es un infielder en plenitud que viene de batear .348 en el invierno de Puerto Rico.
Addison Russell, Piratas de Campeche
El campeón de la Serie Mundial 2016 con los Cubs regresa a México para liderar el proyecto de los Piratas. Russell ya demostró su nivel en la LMB en 2022, cuando castigó la liga con un promedio de .348 y 24 cuadrangulares.
Estevan Florial, Leones de Yucatán
El jardinero dominicano llega a la Selva precedido de una trayectoria envidiable como ex prospecto número uno de los Yankees. Florial combina poder —con más de 100 jonrones en su paso por sucursales— y una velocidad eléctrica que le permitió estafarse 172 bases en las Ligas Menores. Tras un paso sólido por Corea en 2025, donde bateó.271 con 13 robos, se proyecta como el motor ofensivo y defensivo central de los melenudos.
Roenis Elías, Tecolotes de los Dos Laredos
El zurdo cubano aterriza en la frontera tras una campaña dominante en Taiwán, donde dejó una efectividad de 3.75 y recetó 114 ponches en 144 entradas durante 2025. Tiene un historial que incluye siete años en MLB y éxito en la KBO y un cambio de velocidad letal.
Touki Toussaint, Algodoneros de Unión Laguna
El ex prospecto de primera ronda en MLB se une a la rotación de los Algodoneros aportando una potencia de fuego considerable. Toussaint es un lanzador derecho con siete años de experiencia en Grandes Ligas y un paso previo por la liga invernal mexicana con Hermosillo.