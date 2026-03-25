Giants vs. Yankees: Una nueva era comienza con el Opening Night de MLB y el debut del ABS challenge
Este no será un Opening Day más. Cuando los Yankees de New York Yankees y los San Francisco Giants salten al terreno del Oracle Park, el beisbol en la MLB habrá cambiado para siempre.
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Este Opening Night, transmitido de forma exclusiva por Netflix, servirá como el gran escenario para el debut del sistema de retos de Bolas y Strikes Automatizados —ABS, por sus siglas en inglés—.
Después de años de pruebas en las Ligas Menores y experimentos en el Spring Training de 2026, la MLB ha implementado un modelo híbrido para la temporada 2026. A diferencia de un sistema totalmente automatizado, el ABS Challenge mantiene al umpire de home como la autoridad primaria, pero otorga a los jugadores el poder de solicitar una revisión instantánea.
¿Cómo funciona el ABS challenge de MLB?
El sistema opera mediante una red de 12 cámaras Hawk-Eye distribuidas en el estadio, conectadas a una red privada 5G de T-Mobile, que capturan la trayectoria de la bola con un margen de error mínimo y proyecta una animación gráfica en las pantallas del estadio y la transmisión televisiva en un tiempo promedio de 13.8 segundos.
Cada equipo iniciará el encuentro con dos retos. Si el reto es exitoso y la decisión del umpire se revierte, el equipo mantiene su oportunidad de desafiar; de lo contrario, lo perderá definitivamente.
Solo el pitcher, el catcher o el bateador pueden solicitar el reto y deben hacerlo con un toque en la gorra o casco en un lapso de dos segundos después de la llamada. Cualquier seña desde el dugout está estrictamente prohibida, con el propósito de mantener el ritmo del juego.
¿Por qué el ABS challenge ha modificado la altura de los peloteros?
Uno de los efectos secundarios más comentados del ABS es el ajuste masivo en las estaturas oficiales de los jugadores. Debido a que la zona de strike ahora se calcula matemáticamente según la altura de cada bateador, la MLB implementó un protocolo de medición extremadamente estricta durante la pretemporada.
Para evitar las fluctuaciones naturales causadas por la compresión espinal durante el día, los jugadores fueron medidos bajo condiciones estrictas: descalzos, sin gorras, con los talones juntos y la espalda contra la pared, en una ventana de tiempo fija entre las 10:00 de la mañana y las 12 del día.
El resultado fue una contracción generalizada de los peloteros. Gavin Lux, por ejemplo, pasó de medir 6'2" a 5'11", mientras que Bryce Harper ajustó su estatura de 6'3" a 6'1".
¿Cómo se calcula la Zona de strike con el ABS Challenge?
La zona de strike del ABS challenge es un rectángulo situado en el punto medio del plato —a 8.5 pulgadas de los bordes frontal y posterior— y sus límites verticales son dinámicos porque dependen de cada bateador.
El límite superior es el 53.5% de la estatura oficial del bateador y el límite inferior es el 27% de la estatura oficial del bateador.
Los protagonistas del reto
Los datos del Spring Training 2026 revelaron quiénes han desarrollado mejor la nueva musculatura del reto. Globalmente, los retos han tenido una tasa de éxito del 53.1%, pero ciertos jugadores han demostrado una habilidad superior.
El receptor de San Francisco, Patrick Bailey, se perfila como la gran estrella defensiva del sistema ABS. Durante la primavera, Bailey ganó 7 de sus 9 retos —78% de efectividad—, uno de los cinco mejores catchers en esta métrica.
Su capacidad para distinguir lanzamientos que pellizcan la zona será un factor determinante para apoyar a Logan Webb en el Opening Day.
Por otro lado, con sus 6'7" certificados, Aaron Judge ha sido históricamente perjudicado por strikes llamados por debajo de la zona.
El sistema ABS debería ahora elevar el piso de su zona de strikes, lo que le permitirá retar con éxito lanzamientos bajos que antes eran sentenciados erróneamente. En la pretemporada, Judge ya demostró su agresividad al revertir un strike bajo en su primer juego, extendiendo un turno que terminó en hit.
Por el contrario, otros han enfrentado dificultades. Austin Wells, el joven receptor de los Yankees, agotó los retos de su equipo rápidamente en su primer juego de exhibición tras fallar en dos intentos consecutivos. Wells cerró la primavera con una tasa de éxito cercana al 33%.
Max Fried vs. Logan Webb
El enfrentamiento monticular es de calibre de Serie Mundial.
Max Fried hace su debut oficial con los Yankees como abridor del Opening Day, tras una campaña de 19 victorias y 2.86 de efectividad en 2025. Fried, un lanzador de comando, tendrá que adaptarse a una zona que ya no permite la generosidad de los bordes que a veces otorgan los umpires humanos.
Frente a él estará Logan Webb, quien extiende su récord de franquicia con su quinta apertura consecutiva en el día inaugural. Webb viene de liderar las mayores con 207 entradas lanzadas y de una actuación dominante en el Clásico Mundial de Beisbol.