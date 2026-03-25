MLB: El sistema de desafíos ABS tiene un detalle que podría confundir a los bateadores
El spring training ha servido como campo de pruebas para el nuevo sistema de desafío automatizado de bolas y strikes de Major League Baseball, y los resultados han sido bastante positivos. Todo el proceso es corto y relativamente sencillo, lo que permite que más de las decisiones 50-50 se resuelvan correctamente. Las verdaderas implicaciones comienzan esta semana con el inicio de la temporada regular, y los jugadores aún están aprendiendo algunos de los detalles del sistema.
Por ejemplo, aquí está Cavan Biggio, de los Astros, descubriendo en tiempo real que un desafío debe iniciarse inmediatamente después de que protestó un mal tercer strike cantado durante un turno al bate el domingo contra los Cardinals.
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Biggio sabía que la pelota en cuestión estaba muy por debajo de la zona de strike, pero no inició correctamente la revisión porque lanzó el bat antes de tocar su casco.
Bajo el nuevo sistema, cualquier desafío debe hacerse inmediatamente después de la decisión del umpire, sin ayuda del dugout ni de otros jugadores. En este caso, el tiempo que Biggio se tomó para lanzar el bat por frustración fue considerado una demora demasiado larga.
Es muy probable que jugadores, además de Biggio, no supieran exactamente cuán estrecha podía ser la ventana para iniciar el desafío hasta verlo suceder en tiempo real, ya que este clip se ha vuelto viral. Pero para eso sirve precisamente el spring training.
Será interesante ver cómo se desarrolla esto en la temporada regular, ya que determinar si un desafío se inicia con la suficiente rapidez termina dependiendo de otro juicio del umpire.
Cómo funciona el sistema de desafío ABS de MLB
Cada lanzamiento es rastreado por 12 cámaras Hawk-Eye colocadas alrededor del perímetro de cada estadio de MLB. Si un bateador, catcher o pitcher cree que el umpire de home se equivocó en una decisión, puede solicitar un desafío. El sistema ABS compara entonces la ubicación del lanzamiento con la zona de strike individualizada del bateador (más sobre eso después).
El umpire de home plate anuncia el desafío al estadio y aparece un gráfico—producido a través de una red privada 5G de T-Mobile for Business Advanced Network Solutions—en el marcador y en la transmisión televisiva, mostrando el resultado del desafío.
Si cualquier parte de la pelota toca cualquier parte de la zona de strike, el lanzamiento se considera strike. En total, el proceso toma aproximadamente 15 segundos, lo que permite una transición fluida de regreso al juego.
Reglas del sistema de desafío ABS de MLB
Cada equipo recibe dos desafíos por juego y puede conservar un desafío si finalmente resulta exitoso. Los desafíos solo pueden ser iniciados por el pitcher, el catcher o el bateador, y la solicitud debe hacerse inmediatamente después del lanzamiento.
Hay dos maneras en que los jugadores pueden señalar un desafío: tocando su casco o gorra, o expresando verbalmente su solicitud de desafío al umpire de home plate. Los jugadores no pueden recibir ayuda del cuerpo técnico, de otros jugadores ni de nadie más mientras consideran si desafiar una decisión de bola o strike.
Si un equipo entra a extra innings sin desafíos disponibles, recibirá un desafío adicional en cada entrada extra. Así, si un equipo entra a la décima entrada sin desafíos, se le otorgará uno; si utiliza ese desafío antes de la undécima entrada, recibirá otro, y así sucesivamente. Los equipos que entren a extra innings con un desafío disponible no recibirán uno adicional.
Un lanzamiento no puede ser desafiado si un jugador de posición está lanzando.
Tanto un desafío ABS como una revisión por repetición de video pueden ocurrir en la misma jugada. Primero se resolverá la decisión de bola o strike, seguida por la revisión de video en las bases.
El resultado de una base robada probablemente se mantendrá independientemente de un desafío de bola o strike, con dos excepciones: cuando una decisión de bola cuatro o strike tres sea revertida por el sistema ABS. En ese caso, los umpires tendrán discreción para determinar si la decisión de bola o strike influyó en el comportamiento de los corredores y defensores durante la jugada en el campo.
Por ejemplo, si un catcher deja de jugar la pelota y no tira a una base durante un intento de robo porque escuchó “bola cuatro” y luego la decisión es revertida, el umpire tendrá la libertad de regresar al corredor a su base original, anulando el intento de robo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/03/2026, traducido al español para SI México.