Guadalajara toma la Serie del Caribe 2026 y estos son los cambios que habrá en el torneo
La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe formalizó un cambio de rumbo drástico en la organización de la Serie del Caribe 2026, al quitar a Caracas, Venezuela como la sede oficial del torneo y trasladarla a Guadalajara, México, donde se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.
El cambio ha traído consigo una reconfiguración en la estructura competitiva y el formato del evento. Mientras que el proyecto en Venezuela contemplaba una ambiciosa expansión de ocho equipos distribuidos en tres estadios, la realidad operativa de Guadalajara ha obligado a una reducción significativa para garantizar la viabilidad del torneo en un solo recinto deportivo.
Bajo este esquema, la sexagésima octava edición del Clásico Caribeño Invernal contará con cinco equipos confirmados, entre los que destacan, por primera vez en la historia de una sede mexicana, la presencia de dos representantes locales: el campeón y el subcampeón de la temporada 2025-2026 de la LMP. A estos dos equipos se sumarán los campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, este último bajo la condición de invitado.
La exclusión de otras naciones que ya formaban parte del calendario original ha sido una de las consecuencias más polémicas de la reubicación. El equipo cubano, que esperaba regresar al torneo, quedó oficialmente fuera del certámen; la participación de Colombia también fue descartada y a ambos se suma la cancelación del equipo Japan Breeze.
En cuanto a Venezuela, aunque perdió la sede, la CBPC ha dejado abierta la posibilidad de que el equipo campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se incorpore al torneo en Guadalajara si se resuelven los desafíos logísticos y diplomáticos para su traslado.
El torneo entonces podría expandirse a seis participantes, aunque el diseño base actual se mantiene en cinco escuadras enfrentándose en un Round Robin.
La decisión, tomada a solo unas semanas del inicio del torneo, es una respuesta a las crecientes tensiones políticas entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, las cuales incluían un despliegue militar en la región y restricciones operativas que ponían en riesgo la logística de algunas delegaciones.
Como consecuencia las ligas de la República Dominicana (LIDOM), Puerto Rico (LBPRC) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) habían anunciado su negativa de viajar a territorio venezolano y participar en el torneo.
Guadalajara fue sede del evento en 2018 y en 2026 volverá a recibir el torneo, en lo que será la 18va ocasión en que México funja como país anfitrión del Clásico Caribeño. Además, esta edición consolida un ciclo inédito para el beisbol mexicano, que habrá albergado tres Series del Caribe de manera consecutiva: Mexicali en 2025, Guadalajara en 2026 y Hermosillo en 2027.