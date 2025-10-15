Guante de Oro de MLB: 17 latinos entre los finalistas; destaca el mexicano Alejandro Kirk
Un total de 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las Grandes Ligas de beisbol, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos, según el listado revelado este miércoles. Entre ellos destaca Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays y único mexicano en el listado.
El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.
La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente latinoamericana, al aportar 13 de los 30 nominados.
Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto; el venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City; el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros de Houston.
Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.
En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami.
También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.
De los nominados, el venezolano Miguel Rojas, de 36 años, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 26, y el mexicano Alejandro Kirk, de 26 años, son los únicos que se mantienen en la pelea por llegar a la Serie Mundial en la campaña actual.
Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación en el que participan los 30 mánagers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo que votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto a los de su propia novena.
En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR.
Los ganadores se conocerán el 2 de noviembre.
Finalistas por el Guante de Oro de la MLB:
LIGA AMERICANA
Pitcher
- Jacob deGrom | Rangers
- Max Fried | Yankees
- Luis Severino | Atléticos
Catcher
- Dillon Dingler | Tigres
- Alejandro Kirk | Azulejos
- Carlos Narváez | Medias Rojas
Primera base
- Ty France | Mellizos/Azulejos
- Vladimir Guerrero Jr. | Azulejos
- Carlos Santana | Guardianes
Segunda base
- Andrés Giménez | Azulejos
- Luis Rengifo | Angelinos
- Marcus Semien | Rangers
Tercera base
- Ernie Clement | Azulejos
- Maikel Garcia | Reales
- José Ramírez | Guardianes
Shortstop
- Corey Seager | Rangers
- Taylor Walls | Rays
- Bobby Witt Jr. | Reales
Left field
- Steven Kwan | Guardianes
- Wyatt Langford | Rangers
- Tyler Soderstrom | Atléticos
Center field
- Kyle Isbel | Reales
- Ceddanne Rafaela | Medias Rojas
- Julio Rodríguez | Marineros
Right field
- Wilyer Abreu | Medias Rojas
- Adolis García | Rangers
- Cam Smith | Astros
Utility
- Ernie Clement | Azulejos
- Mauricio Dubón | Astros
- Daniel Schneemann | Guardianes
LIGA NACIONAL
Pitcher
- Matthew Boyd | Cachorros
- David Peterson | Mets
- Logan Webb | Gigantes
Catcher
- Patrick Bailey | Gigantes
- Carson Kelly | Cachorros
- Luis Torrens | Mets
Primera base
- Bryce Harper | Phillies
- Matt Olson | Bravos
- Spencer Steer | Rojos
Segunda base
- Xavier Edwards | Marlins
- Nico Hoerner | Cachorros
- Brice Turang | Cerveceros
Tercera base
- Ke'Bryan Hayes | Piratas/Rojos
- Ryan McMahon | Rockies/Yankees
- Matt Shaw | Cachorros
Shortstop
- Nick Allen | Bravos
- Mookie Betts | Dodgers
- Masyn Winn | Cardenales
Left field
- Ian Happ | Cachorros
- Tommy Pham | Piratas
- Kyle Stowers | Marlins
Center field
- Pete Crow-Armstrong | Cachorros
- Victor Scott II | Cardenales
- Jacob Young | Nacionales
Right field
- Corbin Carroll | D-backs
- Sal Frelick | Cerveceros
- Fernando Tatis Jr. | Padres
Utility
- Miguel Rojas | Dodgers
- Javier Sanoja | Marlins
- Jared Triolo | Piratas
AFP