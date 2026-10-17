Guardianes vs. Rays: así queda la serie tras suspenderse el Juego 4

El cuarto duelo de la serie entre Guardianes y Rays por los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol fue pospuesto al sábado debido a la incesante lluvia que azotó la ciudad de Cleveland (Ohio) la noche del viernes.

Esta decisión conllevó que el domingo, jornada que debía ser de descanso, se dispute el quinto juego de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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En un primer momento las Grandes Ligas aplazaron el inicio del partido del viernes, previsto para las 20:00 hora local, con la esperanza de que el clima diera una tregua y se pudiera disputar a lo largo de la noche.

Ante la persistencia de la lluvia, a las 21:15 horas la competición confirmó que el cuarto partido fue "pospuesto para el sábado" y el quinto "se trasladará al domingo".

Los Guardianes de Cleveland tienen una ventaja de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el global de esta eliminatoria, que se disputa al mejor de siete partidos.

Guardianes hospedarán los dos partidos del fin de semana. De ser necesario, la serie regresaría después a Florida para un sexto duelo el lunes y un séptimo el martes.

Los ganadores de la eliminatoria pugnarán por el título en la Serie Mundial frente a los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida 4-0 en la Liga Nacional. AFP