¡Hazaña en el diamante de la Serie del Caribe!
Zapopan, Jalisco
México Verde confirmó su despertar ofensivo y dio el golpe mayor de la Serie del Caribe 2026 al eliminar a los Leones del Escogido, el equipo más dominante del torneo, con una victoria de 9-4 en la primera semifinal disputada en el estadio Panamericano.
La eliminación de los Leones no fue un accidente ni un resultado aislado. México Verde ya había enviado señales claras un día antes, cuando firmó una remontada de 10-7 ante el mismo rival en la última jornada de la ronda regular, un juego que marcó el despertar de los toletes y cambió la dinámica del equipo mexicano.
Ese aviso se transformó en certeza este viernes. Con 13 imparables, los Tomateros de Culiacán sostuvieron un ataque constante y encontraron el golpe decisivo en la cuarta entrada, cuando Esteban Florial conectó un jonrón de tres carreras que volteó el marcador y modificó el pulso del partido.
Hasta ese momento, los Leones del Escogido habían impuesto su guion habitual. Tomaron ventaja temprano y llegaron a estar arriba 2-0, respaldados por un pitcheo que había sido uno de los pilares de su dominio en el torneo. Sin embargo, el cuadrangular de Florial ante Kenny Hernández rompió el equilibrio y expuso por primera vez al relevo dominicano.
Desde ahí, México Verde no soltó el control. En el sexto episodio amplió la ventaja con producción oportuna, y en el séptimo castigó nuevamente al bullpen del Escogido con un rally que terminó por inclinar la balanza de forma definitiva.
El triunfo fue para Anthonny Gose, quien respondió desde el relevo, mientras que David Reyes cumplió como abridor al trabajar cuatro entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras. El bullpen mexicano sostuvo la ventaja en los momentos de mayor presión.
Con esta victoria, los Tomateros igualaron la ruta de los Tigres del Licey en 2012, al avanzar a la final de la Serie del Caribe pese a no haber sido campeones de su liga local. Más importante aún, dejaron fuera al gran favorito y redefinieron el panorama del torneo.
Ahora, México Verde espera al ganador de la segunda semifinal entre Cangrejeros de Santurce y Charros de Jalisco, con la posibilidad de cerrar una semana que comenzó con dudas y terminó convertida en una declaración competitiva.