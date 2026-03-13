¿Quién es Vinnie Pasquantino? 8 historias a seguir en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol
El Clásico Mundial de Beisbol suele ser, más que un torneo internacional de pretemporada, una amalgama de historias y emociones. Ahora, tras una vibrante fase de grupos que dejó un récord de 92 cuadrangulares, el torneo se muda a Houston y Miami para la eliminación directa, su tramo más feroz.
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Con potencias invictas como República Dominicana y Japón, y con irrupciones inesperadas como Italia y Canadá —dos naciones que se abrieron paso hasta sentarse en la mesa de los grandes—, los cuartos de final prometen una serie de duelos donde cada decisión pesa. Estas son ocho historias, ocho protagonistas, que pueden inclinar el destino de este Clásico en su hora más delicada.
El despertar de Vinnie Pasquantino, el Rey del Expresso
La historia de Vinnie Pasquantino en este torneo es el guión perfecto de una película de redención. El primera base de los Kansas City Royals llegó a Houston con el uniforme de Italia y una presión asfixiante sobre los hombros; tras los primeros tres juegos, su casilla de hits estaba en blanco, un gélido 0 de 12 que preocupaba al cuerpo técnico, considerando que se trataba de uno de los mejores jugadores del equipo.
Sin embargo, la paciencia italiana rindió frutos en el duelo decisivo contra México.
Pasquantino solo rompió el maleficio e historia al convertirse en el primer jugador en los 20 años de existencia del Clásico Mundial en conectar tres cuadrangulares en un solo encuentro, en una paliza de 9-1 sobre México mandó a Italia a los cuartos de final como líder invicto del Grupo B.
Shay Whitcomb, el puente entre California y Seúl
Corea del Sur ha regresado a los cuartos de final por primera vez desde 2009, y gran parte de ese éxito se debe a una política de integración que ha traído a jugadores de la diáspora coreana en Estados Unidos.
El nombre propio de esta insurgencia es Shay Whitcomb. El infielder de los Houston Astros, nacido en California, decidió representar a la nación de su madre, Yoonie Whitcomb.
Whitcomb ha sido el motor de una ofensiva coreana que solía ser conservadora. Con dos cuadrangulares en el juego inaugural contra República Checa y un impresionante OPS de 1.141 durante la fase de grupos, el estadounidense es una de las piezas claves del éxito coreano.
Su celebración del avión —un gesto colectivo del equipo coreano que simboliza su deseo de cruzar el Pacífico para llegar a las finales en Miami— se volvió viral.
El imperio de Albert Pujols
Si existe un equipo que personifica el poder absoluto, es el de República Dominicana. Bajo el mando de la leyenda Albert Pujols, quien hace su debut como manager internacional tras una carrera de 703 jonrones en MLB, el equipo caribeño ha transformado el diamante en un campo de tiro.
Las estadísticas son aterradoras para cualquier rival: lideran el torneo en jonrones (13), carreras anotadas (41) y promedio de bateo (.313).
Lo más impresionante de la gestión de Pujols no es solo el talento —su alineación titular contra Venezuela contaba con nueve bateadores que conectaron al menos 20 jonrones en la última temporada de MLB— sino la cultura de agresividad que ha implantado.
Pujols incluso ha tomado prácticas de bateo junto a sus jugadores, que todavía lo miran como a uno de los suyos; un pelotero que, hasta hace apenas unos años, estaba del otro lado de la línea.
La misión de Estados Unidos
La selección de Estados Unidos tiene un solo objetivo en el torneo, el de ganar el campeonato mundial y borrar el recuerdo de la derrota ante Japón en la final de 2023. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. El equipo sufrió un revés histórico ante Italia que puso en duda su clasificación y obligó al manager Mark DeRosa a replantear su estrategia sobre la marcha.
La gran novedad de este equipo es su rotación, que por primera vez cuenta con ases jóvenes en plenitud como Paul Skenes, el fenómeno de los Pirates, y Tarik Skubal, quien tuvo una apertura ante Gran Bretaña antes de regresar al campamento de los Tigers.
Skenes representa un cambio de guardia; su presencia en la loma, combinada con el liderazgo y poder del capitán Aaron Judge, le da a Estados Unidos un aire de invencibilidad que no tenían en ediciones anteriores.
El arquitecto del milagro canadiense, Owen Caissie
Canadá ha logrado la hazaña más grande de su historia en el beisbol al avanzar a los cuartos de final como líder del Grupo A, superando a gigantes como Cuba y Puerto Rico. El protagonista de este ascenso meteórico es Owen Caissie, un prospecto de 23 años perteneciente a los Miami Marlins que ha utilizado el Clásico Mundial como su presentación oficial ante el mundo.
Caissie terminó la fase de grupos bateando para un astronómico .500, con un OPS de 1.458 y tres dobles. Lo curioso es que antes de unirse a la selección, Caissie estaba pasando por una racha gélida en los campos de entrenamiento de MLB, bateando apenas .111.
Ponerse la hoja de maple en el pecho transformó su swing.
Nolan Arenado, el corazón del Team Rubio
Ningún movimiento generó tanta controversia y emoción como la decisión de Nolan Arenado de dejar el uniforme de Estados Unidos para representar a Puerto Rico. Arenado, cuya madre es puertorriqueña, decidió honrar sus raíces y la memoria de su abuela, lo que le valió duras críticas de aficionados estadounidenses que lo llamaron de traidor en redes sociales.
Arenado se ha convertido en el alma defensiva y espiritual de Puerto Rico. Durante la fase de grupos en San Juan, se le vio visiblemente emocionado al escuchar Preciosa, el himno sentimental de la isla, tras una victoria dramática.
Bajo la tutela de su excompañero en los Cardinals de St Louis, Yadier Molina, Arenado ha aportado la veteranía necesaria para un equipo que extraña a figuras como Francisco Lindor y Carlos Correa.
Murakami, Okamoto y el examen final antes de MLB
Japón llega a los cuartos de final con una historia intrigante detrás de sus dos cañones ofensivos, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto. Ambos jugadores firmaron contratos millonarios con los Chicago White Sox y Toronto Blue Jays, respectivamente, justo antes del torneo, pero decidieron pausar su integración a MLB para defender el título de los Samurai Japan.
Murakami, el hombre récord de los 56 jonrones en Japón, cargaba con dudas sobre si su poder se traduciría ante lanzadores de Grandes Ligas. A ellas respondió con un grand slam de 424 pies y una velocidad de salida de 112.1 mph en el cierre de la fase de grupos.
Por otro lado Okamoto, apodado Big Oak, ha mostrado una consistencia asombrosa con un promedio de .333 y un OPS de 1.289 .
De Acuña a Chourio, el traspaso generacional
Venezuela es un contendiente feroz. Después de haber cedido solo ante el poder dominicano en un duelo de titanes, los venezolanos llegan a Miami con uno de los retos más grandes del torneo, vencer a Japón.
Mientras que Ronald Acuña Jr. sigue siendo la cara mediática del equipo, la historia detrás del lineup es el ascenso de Jackson Chourio, el prodigio de 21 años de los Milwaukee Brewers que está pasando por la universidad del beisbol, flanqueado por leyendas como el capitán Salvador Pérez y el mismo Acuña Jr.
Chourio es ahora una especie de aprendiz aventajado que está construyendo su propio camino bajo la tutela de iconos que ya han ganado todo y que, eventualmente, reclamará la antorcha para liderar a la próxima generación venezolana.