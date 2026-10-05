Jackson Chourio da triunfo a Milwaukee y pone la serie 2-0

El venezolano Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en el noveno inning y dio a los Cerveceros de Milwaukee una victoria 4x3 sobre los Padres de San Diego el domingo, para tomar ventaja de 2-0 en su serie divisional de la Liga Nacional.

Por segundo partido consecutivo, Milwaukee remontó una desventaja de dos carreras y dejó a los Padres al borde de la eliminación antes del tercer juego, programado para el martes en San Diego.

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"No tengo palabras para esto", dijo Chourio a Fox Sports tras conectar el batazo decisivo frente al cerrador Mason Miller.

"Solo estaba buscando un buen lanzamiento para batear en ese momento y, ya sabes, afortunadamente me lanzó uno con el que pude hacer algo", añadió.

El venezolano ya había sido protagonista en el primer encuentro de la serie al conectar un jonrón de dos carreras que impulsó otra remontada de los Cerveceros.

Milwaukee cometió tres errores y durante varios pasajes lució lejos del equipo que ganó 103 partidos en la temporada regular, la mejor marca de las Grandes Ligas.

Los Padres se adelantaron 1x0 en la primera entrada y aprovecharon los errores defensivos de su rival para ampliar la ventaja a 2x0 en el quinto episodio.

Los Cerveceros reaccionaron en la parte baja de esa entrada con un doble de Christian Yelich, quien anotó gracias a un sencillo de Sal Frelick para romper el dominio del abridor Michael King.

San Diego recuperó una ventaja de dos carreras en el séptimo inning, pero Milwaukee volvió a acercarse cuando un error del segunda base Jake Cronenworth permitió una anotación.

"Somos un equipo que nunca se echa para atrás", dijo Chourio. "Nunca vamos a rehuir un desafío, y nos gustan estos momentos. Vamos a seguir adelante y vamos a luchar por cada oportunidad que se nos presente".

El ganador de la serie se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles o a los Bravos de Atlanta por un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers, vigentes bicampeones de la Serie Mundial, disputaban más tarde el segundo juego de su serie ante Atlanta con ventaja de 1-0. AFP