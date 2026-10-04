Dodgers superan 5-3 a Bravos en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Angeles superaron 5-3 a los Bravos de Atlanta en el Dodger Stadium, donde más de 50 mil personas soportaron los 38 grados centígrados que se registraron en la ciudad californiana a la hora del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Angeles dio el primer paso en su intento de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva gracias a una sólida apertura de Tarik Skubal, adquirido desde Detroit en agosto y encargado de abrir el encuentro de postemporada para los campeones.

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El zurdo respondió con autoridad en condiciones sofocantes, bajo temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius, al trabajar seis entradas en las que permitió apenas dos imparables.

Después de conceder un sencillo al primer bateador del partido, retiró a los siguientes 15 rivales de manera consecutiva.

"Me pareció que Tarik estuvo fantástico", dijo el mánager Dave Roberts.

"La bola rápida estuvo muy bien. Murphy lo alcanzó con un batazo, una bola por encima de la zona con dos strikes, pero me pareció que el cambio de velocidad hoy fue muy efectivo, los mantuvo desequilibrados".

La ofensiva de Los Ángeles acompañó a su abridor. Teoscar Hernández abrió el marcador en la cuarta entrada con un cuadrangular de dos carreras, después de que Freddie Freeman negociara una base por bolas ante el relevista Víctor Mederos.

La ventaja aumentó en el sexto episodio gracias a un jonrón de dos carreras de Kyle Tucker que terminó en el dugout de los Bravos. Dos bateadores más tarde, Max Muncy añadió otro vuelacercas para colocar el marcador 5-0.

Atlanta reaccionó en el noveno capítulo cuando Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo y Ozzie Albies disparó un cuadrangular de dos carreras frente a Tanner Scott para acercar a los Bravos a 5-3.

Sin embargo, Evan Phillips subió al montículo para conseguir el último out y asegurar la ventaja de 1-0 de los Dodgers en la serie divisional de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco encuentros.

Para el juego 2, también en el Dodger Stadium el domingo, Blake Snell será el abridor de los actuales campeones de la MLB. AFP