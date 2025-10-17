Jugadores a seguir en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico 2025-2026
Esta semana arrancó la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en su temporada 2025-2026, y con ella regresa la emoción del beisbol invernal en México. Los Charros de Jalisco llegan como los vigentes campeones y buscarán defender su título, aunque enfrentarán una competencia especialmente exigente este año en el que además dos nuevas franquicias llegan al circuito.
Aquí te presentamos a algunos jugadores imprescindibles para seguir de cerca en la nueva temporada de la LMP.
Carlos Sepúlveda, Jaguares de Nayarit
Después de proclamarse como campeón de bateo en la Liga Mexicana de Beisbol, con un impresionante .395 de promedio con los Diablos Rojos del México, Sepúlveda se incorporó a los Jaguares de Nayarit, la nueva franquicia del beisbol invernal, para la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.
El monclovense de 29 años empieza su octava campaña en la Liga Mexicana del Pacífico —donde ha jugado con equipos como los Yaquis de Obregón y los Sultanes de Monterrey—. Con una sólida experiencia en el infield y una admirable disciplina en el plato —.400 OBP en la última campaña— “Carleque” es un pelotero versátil y veloz que además puede aportar liderazgo y veteranía en una franquicia emergente necesitada de figuras importantes.
Julián Ornelas, Charros de Jalisco
Julián Ornelas no necesita demasiada presentación. El tijuanense fue uno de los elementos clave para que los Diablos Rojos del México lograran el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol. Ornelas firmó una gran temporada de verano, en la que bateó para .339 con 19 cuadrangulares, 111 hits y 80 carreras impulsadas, y esta vez está de regreso con los Charros de Jalisco para buscar el bicampeonato de la franquicia en la liga invernal.
Julián es un pelotero que combina un bateo agresivo y constante con una defensa de alto nivel en los jardines, lo que lo convierte en uno de los jugadores más completos del circuito de invierno. Sin embargo, lo que realmente lo hace valioso es su capacidad comprobada para responder en los momentos más exigentes. Ornelas es un pelotero con amplia experiencia en postemporada — también fue campeón de la Liga Mexicana del Pacífico en 2024-2025 con los Charros de Jalisco— y un jugador que acostumbra brillar cuando más pesa la presión.
Wilmer Ríos, Naranjeros de Hermosillo
Los Naranjeros de Hermosillo incorporaron a su roster a uno de los mejores lanzadores del año. Ríos —hijo de la leyenda del beisbol mexicano, Jesús “Chito” Ríos— terminó una increíble temporada de verano con 10 victorias y 81 ponches en 104.1 entradas lanzadas con los Acereros de Monclova.
Ríos tiene su fuerte en el control y la agresividad desde el montículo —promedia más de ocho ponches por juego completo lanzado—, suele permitir proporciones bajas de carreras limpias —su efectividad rondó los 4.49 en LMB— y además, tiene experiencia en Liga Mexicana del Pacífico —jugó con Sultanes de Monterrey la campaña pasada—, por lo que entiende la exigencia de la temporada fría.
Yadiel Hernández, Águilas de Mexicali
El outfielder de los Tecos de Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol jugará este invierno con las Águilas de Mexicali donde formará una explosiva dupla junto a su paisano, el cubano Yadir Drake.
El regreso del matancero fue confirmado desde julio por el club fronterizo, que confía en su poder ofensivo tras una gran campaña en la LMB. En el verano, Hernández firmó su mejor temporada en México y es uno de los candidatos al premio del Jugador Más Valioso del circuito de verano: conectó 114 imparables, promedió .340 al bate y conectó 26 cuadrangulares, diez más que su marca personal previa. Además, remolcó 96 carreras —la segunda mejor cifra de la liga— y anotó 75 más.
En la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Yadiel ha demostrado que su nivel se mantiene pese al paso del tiempo. Con experiencia en Hermosillo y Mexicali, acumula ya 150 hits, 12 jonrones y 81 carreras impulsadas en su historial invernal, con un promedio general de .308. Su mejor campaña fue en 2020-2021, cuando bateó .339 y lideró a los Naranjeros en ofensiva. A sus 37 años, todavía conserva su gran disciplina en el plato, buena selección de pitcheos y una capacidad natural para producir carreras.
Juan Mora, Venados de Mazatlán
El novato de 25 años irrumpió con fuerza en su primera campaña en la Liga Mexicana de Beisbol y dejó claro que su perfil de bate oportuno y consistente tiene mucho que aportar.
En su rol de novato mostró profundidad ofensiva y capacidad para batear en momentos clave — de hecho en su debut de postemporada con Acereros de Monclova conectó un histórico 5-5 con sencillo, tres dobles y un jonrón, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en hacerlo en su primer juego de playoffs—. Esa actuación le dio un impulso como candidato firme al Novato del Año del circuito de verano.
Con esos antecedentes y la madurez ofensiva que construyó durante la temporada, ahora tiene por delante el reto de vestir los colores de Venados de Mazatlán, su tierra natal. Será una prueba de carácter para Mora demostrar que sus números en la LMB —.316 promedio de bateo, 6 jonrones, 26 carreras producidas— no son cosa de una vez.
David Reyes, Águilas de Mexicali
El Rey David está listo para disputar su octava temporada con las Águilas de Mexicali. En la campaña pasada firmó su mejor año en la LMP con una efectividad de 1.86 y récord de 8-3, consolidándose como el as de la rotación cachanilla. Su experiencia lo coloca ya como el tercero en juegos iniciados (93) en la historia del club, y llega a la pretemporada en gran forma, decidido a guiar nuevamente a los Caballeros Águila desde el montículo.
Durante el verano, Reyes mantuvo su ritmo competitivo lanzando para Veracruz y Tijuana, con marca de 6-3, 4.35 de efectividad y 97.1 entradas, números que lo ubicaron como uno de los mejores pitchers de la LMB. Considerado por la directiva como “el pitcher número uno” del equipo, el de Los Mochis buscará extender su legado como uno de los brazos más confiables de la Liga del Pacífico.
Joey Meneses, Tomateros de Culiacán
“Cabajoey” regresa con los Tomateros de Culiacán para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco con la expectativa de retomar su papel protagónico en el invierno sinaloense. Después de un año sólido en Triple-A con los Mets de New York —con promedio de .265, 11 jonrones y 55 carreras impulsadas— el Jugador Más Valioso de la LMP en la campaña 2024-25 llega motivado y consciente de la importancia de su aporte para los guindas.
Sin embargo, su arranque podría ser más pausado de lo habitual, pues todavía se encuentra en proceso de rehabilitación de una lesión de oblicuo que lo mantiene fuera de acción para los primeros juegos de la temporada. Él mismo dejó claro que espera estar listo a finales del mes conforme avancen las terapias y los trabajos de bateo.
Su presencia, cuando esté en plena forma, será clave para que Tomateros aspire al título en la Liga Arco.
Harold Ramírez, Naranjeros de Hermosillo
El outfielder colombiano llega a reforzar la ofensiva de los Naranjeros de Hermosillo para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ramírez cuenta con una amplia trayectoria en el beisbol profesional, con experiencia en organizaciones de Grandes Ligas como los Blue Jays de Toronto, Guardians de Cleveland y los Bravos de Atlanta. Su recorrido y consistencia lo convierten en un refuerzo de peso para el lineup de la Escuadra Naranja, que busca regresar a los primeros planos del circuito invernal.
En MLB debutó en 2019 con los Marlins y acumula un promedio de bateo de .286 con 38 jonrones, 247 carreras impulsadas y más de 500 imparables en seis temporadas. Durante 2025 brilló con los Tecos de los Dos Laredos en la LMB, donde registró .359, nueve cuadrangulares y 51 producidas en 94 juegos.