Carlos Sepúlveda, el secreto de sus números en una temporada histórica

Lo de Carlos Sepúlveda es histórico.📕🇲🇽



Es el Diablo #11 en ganar un título de bateo, el único mexicano en lograrlo en nuestra organización y el primer egresado de la Academia Alfredo Harp Helú.



¡Orgullo escarlata! 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/YdAOIz14ba