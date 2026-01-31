Serie del Caribe 2026: rosters de México Rojo y México Verde para el torneo en Jalisco
La Serie del Caribe 2026 pasará a la historia por un inesperado cambio de sede de último momento y, además, por la inédita participación de dos delegaciones mexicanas en un mismo certamen.
Originalmente pactado para realizarse en Venezuela, el torneo fue trasladado al Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, debido a complicaciones logísticas y tensiones diplomáticas que impidieron la asistencia de varias delegaciones a Caracas.
Ante la ausencia de un equipo venezolano, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) otorgó a la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) la oportunidad de inscribir a sus dos finalistas: los campeones Charros de Jalisco, bajo el nombre de México Rojo, y los subcampeones Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde.
El Estadio Panamericano, conocido por ser un parque que favorece a los bateadores debido a su altitud y dimensiones, será el laboratorio táctico donde Benjamín Gil y Lorenzo Bundy, dos de los estrategas más exitosos del circuito, desplegarán sus arsenales en busca de la gloria regional.
México Rojo, la hegemonía de los Charros de Jalisco
Representado por los actuales bicampeones de la LAMP, el equipo México Rojo se presenta como el contendiente con mayor estabilidad y conocimiento del terreno. Los Charros de Jalisco han estructurado un roster de 28 jugadores que equilibra la química de un plantel ganador con 11 refuerzos estratégicos seleccionados para apuntalar las áreas críticas.
Bajo la dirección de Benjamín Gil, quien busca su primer trofeo caribeño como manager tras haber alcanzado ya el segundo puesto en títulos para un dirigente mexicano en este torneo, la novena tapatía apuesta por una combinación de velocidad de élite y bateo de contacto.
El eje ofensivo de México Rojo descansa sobre los hombros de Julián Ornelas. El patrullero zurdo llega en el mejor momento de su carrera tras ser nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025-26, donde registró un astronómico OPS de 1.131, producto de 5 cuadrangulares y 15 carreras producidas en apenas 15 juegos.
Ornelas no solo aporta poder, sino una familiaridad total con las corrientes de aire del Estadio Panamericano, factor determinante para capitalizar los elevados profundos.
Complementando el poder de Ornelas, la directiva aseguró la incorporación de Eric Filia, quien lideró la liga en hits durante el rol regular con 77 imparables y un promedio de .409.
Filia es un especialista en el contacto y en evitar ponches en turnos clave, lo que lo convierte en el catalizador ideal para una alineación que también cuenta con la velocidad disruptiva de Billy Hamilton. Hamilton, veterano de Grandes Ligas, fue el líder de bases robadas de la LAMP con 38 estafas y el máximo anotador del circuito con 49 carreras, otorgando a Gil la posibilidad de implementar un beisbol agresivo en las almohadillas.
En el departamento de pitcheo, México Rojo ha definido una rotación encabezada por el zurdo Manny Bañuelos, cuya experiencia en organizaciones como los New York Yankees le brinda el temple necesario para abrir el duelo inaugural contra los Leones del Escogido de República Dominicana.
La rotación se completa con Luis Iván Rodríguez, Luis Fernando Miranda y el nicaragüense Ronald Medrano, un cuarteto diseñado para ofrecer control y variedad de ángulos a los bateadores rivales. El bullpen, por su parte, se ha blindado con brazos de la talla de Jesús Cruz —refuerzo de Mexicali— y el relevista zurdo Luis Márquez, quien ha sido una de las piezas más dominantes en situaciones de apremio durante la temporada.
México Verde, el poder guinda de los Tomateros de Culiacán
México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, asume el desafío con un enfoque distinto: una reconfiguración profunda basada en 16 refuerzos de alto calibre que transforman al subcampeón en una auténtica selección nacional.
El manager Lorenzo Bundy, con la vasta experiencia de haber dirigido en cuatro Series del Caribe con clubes distintos, busca redimirse tras la final perdida en el Pacífico y convertir a los Tomateros en el primer equipo mexicano con tres coronas caribeñas.
La figura central de este roster es, indiscutiblemente, Joey Meneses. El inicialista guinda reafirmó su estatus de estrella al liderar la LAMP en carreras producidas con 58 durante el calendario regular.
En la postemporada, Meneses mantuvo un nivel de élite bateando para .378 con un OPS de 1.056, demostrando que su paso por las Grandes Ligas le ha dejado una madurez competitiva superior. Meneses estará flanqueado por refuerzos de impacto inmediato como Estevan Florial, quien llega tras una postemporada encendida en la que bateó para .364 con un slugging de.697, aportando un poder zurdo necesario en el corazón del orden al bat.
El cuadro de México Verde destaca por su solvencia defensiva y capacidad de embasado. Carlos Sepúlveda, líder de la liga en porcentaje de embasarse con .447, garantiza tráfico constante en las bases para que hombres como Meneses y Víctor Mendoza puedan remolcar carreras.
La versatilidad de Allen Córdoba y la veteranía del receptor Alí Solís completan una columna vertebral sólida que prioriza la ejecución de los fundamentos.
La estrategia de Bundy para dominar el torneo se apoya en lo que la prensa ha denominado el cuarteto de hierro en la rotación abridora. David Reyes, as de los Águilas de Mexicali y uno de los lanzadores con más innings trabajados en los últimos años, será el encargado de abrir las hostilidades contra Puerto Rico.
Le seguirán el experimentado cubano Odrisamer Despaigne, especialista en el control de la zona, y el joven Faustino Carrera, quien tendrá la responsabilidad de enfrentar a México Rojo en el duelo directo del 4 de febrero.
El veterano Manny Barreda cierra esta rotación ante República Dominicana, aportando la agresividad necesaria para los juegos de eliminación directa. El bullpen cuenta con la garantía Anthony Gose, cuya recta de fuego es ideal para silenciar bates en las entradas finales.
La presencia de dos equipos mexicanos no solo duplica las posibilidades de éxito para el país anfitrión, sino que garantiza un lleno absoluto en el Estadio Panamericano, especialmente para el enfrentamiento directo entre ambos, que definirá gran parte del camino hacia las semifinales.
Los rivales internacionales no facilitarán la tarea. Los Leones del Escogido de República Dominicana llegan como campeones defensores con una nómina plagada de talento ex-MLB, incluyendo a figuras como Junior Lake y Sócrates Brito. Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce, cuenta con el liderazgo del receptor Christian Vázquez y el antesalista Emmanuel "El Pulpo" Rivera, mientras que Panamá asiste con los Federales de Chiriquí reforzados por el receptor de los Chicago Cubs, Miguel Amaya.
El escenario está listo para que el beisbol mexicano intente conquistar su décima estrella en casa.