La historia detrás del mensaje con el que Jarren Duran aceptó jugar con México en el Clásico Mundial de Beisbol
Las diferencias podrían pasar inadvertidas para el ojo profano. Pero si se someten al escrutinio comparativo, las dos fotografías de Jarren Duran con la bandera mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol —la de 2023 y la de 2026—, se puede inferir la magnitud de su metamorfosis.
Te puede interesar: Una noche brillante para Jarren Duran, pero México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
En la de 2023, la cámara capturó a un novato de rostro imberbe y semblante retraído; el presente, en cambio, revela a un jugador endurecido cuya mirada, ahora circundada por el oscurecimiento de la pesada línea del eye black sobre los pómulos, revela la efigie de un hombre que ha domesticado sus demonios.
Su transformación se cimentó sobre una lealtad inquebrantable. Cuando Rodrigo López, gerente de la selección mexicana, lo contactó para sondear su disponibilidad para jugar con la novena tricolor, la respuesta de Duran no dejó lugar a dudas ni a rodeos. “Hell yeah, you guys wanted me when no one else did; I owe it to you guys (Claro que sí, ustedes me quisieron cuando nadie más lo hizo; se los debo).
En algún momento, la selección mexicana significó para Jarren un refugio donde su carrera halló la validación necesaria para no sucumbir ante el destierro.
Una historia de resiliencia
Jarren Duran debutó en las Grandes Ligas el 17 de julio de 2021, rodeado de las expectativas desmesuradas que suelen acompañar a los prospectos de élite. Se esperaba que su velocidad y su recién descubierto poder transformaran el jardín central de Boston.
Sin embargo, la realidad de la Gran Carpa fue implacable. En su primera temporada, Durán bateó para un bastante discreto .215, expuesto con vulnerabilidad ante los lanzadores que explotaban su dificultad para conectar rectas en la parte alta de la zona.
Sin embargo, el punto más alto de su infortunio ocurrió en 2022, cuando su rendimiento defensivo se volvió errático y su promedio de bateo no mostraba señales de recuperación. El 22 de julio, durante un enfrentamiento ante los Toronto Blue Jays que derivó en una debacle histórica de 28-5, el jardinero protagonizó el momento más infame de la noche.
Duran perdió de vista un elevado en el cielo crepuscular de Boston y, en lugar de perseguirla con urgencia, pareció rendirse mientras esta caía a sus espaldas.
El resultado fue un cuadrangular dentro del parque con las bases llenas. La prensa y la cruel fanaticada de los Red Sox —una de las más exigentes del mundo— no escatimaron las críticas. Lo tildaron de indolente y fue además ridiculizado por su aparente falta de esfuerzo.
La verdadera profundidad del abismo que habitaba Duran no se reveló hasta la primavera de 2025, cuando se estrenó la serie documental de Netflix The Clubhouse: A Year With the Red Sox.
En el cuarto episodio, titulado "Still Alive" (Todavía Vivo), el jugador ofreció un testimonio estremecedor sobre su lucha contra la depresión clínica. Duran confesó que el escarnio público de los fanáticos era apenas un boceto del odio que él mismo se profería frente al espejo.
En el punto más alto de su desesperación Duran decidió que ya no quería estar "aquí", refiriéndose un tanto a su carrera y más a su existencia. Sentado solo en su habitación, con un rifle cargado y la voluntad quebrada, empuñó el arma y apretó el gatillo. El arma hizo click, pero la bala nunca salió.
"Hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me dejó quitarme la vida", dijo después. Ese fallo mecánico fue, para él, la señal de que su propósito aún no se había agotado. A partir de ese momento, Duran comenzó un proceso de reconstrucción personal que incluyó el uso de recordatorios físicos: en su muñeca izquierda escribe "Fuck 'em" para sus demonios internos, y en la derecha "Still alive" para recordarse que, en efecto, sigue vivo.
2023 fue el año de su transformación. Mientras en Boston Duran todavía luchaba por un lugar seguro en el roster, la Selección Mexicana de Beisbol le abrió las puertas para el Clásico Mundial. Para Duran, representar el linaje de su padre, Octavio —oriundo de Chihuahua—, era un imperativo emocional.
Aunque tuvo una participación en el terreno durante el torneo fue acotada, el impacto emocional fue definitivo. La imagen de Duran, sumido en la felicidad más absoluta, celebrando con un sombrero charro en el dugout mientras México avanzaba históricamente hasta las semifinales simbolizó su reencuentro con el gozo de jugar beisbol.
Técnicamente, Duran también se reinventó. Abandonó el swing diseñado para generar un ángulo de salida exagerado —un atavismo de su swing de 2020 que tantos ponches le había traído en el pasado— en favor de un enfoque más compacto y directo.
El resultado fue una explosión estadística, bateó .295 en 102 juegos antes de que una lesión en el pie terminara prematuramente su temporada. El Jarren Duran que regresó de representar a México era un jugador diferente.
La temporada 2024 fue el escenario de su apoteosis. En su debut en el Juego de Estrellas, Duran conectó un cuadrangular decisivo que le valió el premio MVP del encuentro y poseedor del trofeo Ted Williams. El galardón, que honra a la mayor deidad de los Red Sox, cerró simbólicamente el ciclo de su redención en Boston. Su desempeño fue tal, que finalizó en la octava posición en la votación para el MVP de la Liga Americana.
El retorno de Jarren Duran a la selección mexicana para 2026 es, en esencia, una especie de justicia poética. Ya no es el joven imberbe que buscaba refugio, sino el estandarte experimentado que lidera el jardín derecho de México como jugador titular.
Su compromiso, rotundo y sin rodeos, es el reflejo de un hombre parece no olvidar quiénes fueron sus aliados cuando el mundo parecía cerrarse sobre él.