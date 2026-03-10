Noche brillante para Jarren Duran, pero México cae 5-3 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El juego inició con un déjà vu. En la primera entrada, el segundo en el orden al bat, Randy Arozarena, se aproximó a la caja de bateo con la intención de saludar a Cal Raleigh, catcher de Estados Unidos y su compañero de equipo en los Marineros de Seattle.
Sin embargo, la cortesía naufragó. Tal y como sucedió en 2023 frente a Will Smith, Raleigh ignoró el gesto y lo dejó con la mano extendida.
Por desgracia, el parecido con el torneo anterior se quedó solo en ese desplante.
La Novena México sucumbió ante el poderío de las barras y las estrellas, víctima de una noche pletórica de Bobby Witt Jr., quien tiranizó el encuentro tanto a la defensiva como con el madero.
El asedio estadounidense se consolidó con los vuelacercas de Aaron Judge, MVP de la Liga Americana y Roman Anthony el novato de los Red Sox de Boston y el mejor prospecto del equipo en 2025, ambos escoltados por una cátedra desde el montículo por parte de Paul Skenes.
El abridor de los Pirates de Pittsburgh y Cy Young de la Liga Nacional en 2025, silenció a la artillería tricolor durante 4.0 entradas de pulcritud absoluta, donde apenas concedió una base por bolas, permitió un solo imparable y ponchó a siete bateadores.
La única cara de la moneda para México fue Jarren Duran. El jardinero se echó el equipo al hombro y conectó tres de los siete imparables de la selección. Dos de esos contactos fueron cuadrangulares que sacudieron el Daikin Park, uno que mandó a la banda contraria y otro más que se voló la barda del jardín derecho.
Con récord de dos victorias y una derrota, la escuadra mexicana aguarda ahora su destino frente a Italia este miércoles 11 de marzo en el cierre del Grupo B. El triunfo se vuelve un imperativo categórico; un tropiezo dejaría el camino libre para una eliminación fatídica si el conjunto europeo logra imponerse también a Estados Unidos.