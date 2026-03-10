SI Mexico

Noche brillante para Jarren Duran, pero México cae 5-3 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México sucumbió ante el dominio de Paul Skenes y el poderío ofensivo de Estados Unidos. La derrota obliga ahora a la novena nacional a vencer a Italia este miércoles para evitar una eliminación.

Alejandra González Centeno

Un cuadrangular de Aaron Judge y uno de Roman Anthony le dieron la victoria a Estados Unidos ante México en el WBC 2026
El juego inició con un déjà vu. En la primera entrada, el segundo en el orden al bat, Randy Arozarena, se aproximó  a la caja de bateo con la intención de saludar a Cal Raleigh, catcher de Estados Unidos y su compañero de equipo en los Marineros de Seattle. 

Sin embargo, la cortesía naufragó. Tal y como sucedió en 2023 frente a Will Smith, Raleigh ignoró el gesto y lo dejó con la mano extendida.

Por desgracia, el parecido con el torneo anterior se quedó solo en ese desplante. 

La Novena México sucumbió ante el poderío de las barras y las estrellas, víctima de una noche pletórica de Bobby Witt Jr., quien tiranizó el encuentro tanto a la defensiva como con el madero.

El asedio estadounidense se consolidó con los vuelacercas de Aaron Judge, MVP de la Liga Americana y Roman Anthony el novato de los Red Sox de Boston y el mejor prospecto del equipo en 2025, ambos escoltados por una cátedra desde el montículo por parte de Paul Skenes

El abridor de los Pirates de Pittsburgh y Cy Young de la Liga Nacional en 2025, silenció a la artillería tricolor durante 4.0 entradas de pulcritud absoluta, donde apenas concedió una base por bolas, permitió un solo imparable y ponchó a siete bateadores.

La única cara de la moneda para México fue Jarren Duran. El jardinero se echó el equipo al hombro y conectó tres de los siete imparables de la selección. Dos de esos contactos fueron cuadrangulares que sacudieron el Daikin Park, uno que mandó a la banda contraria y otro más que se voló la barda del jardín derecho.

Con récord de dos victorias y una derrota, la escuadra mexicana aguarda ahora su destino frente a Italia este miércoles 11 de marzo en el cierre del Grupo B. El triunfo se vuelve un imperativo categórico; un tropiezo dejaría el camino libre para una eliminación fatídica si el conjunto europeo logra imponerse también a Estados Unidos.

