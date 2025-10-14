La Liga Mexicana del Pacífico arranca con dos nuevas franquicias y transmisión en MLB TV
La pelota invernal mexicana está de regreso con la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico este miércoles 15 de octubre de 2024 con las Series Inaugurales. Los Charros de Jalisco —vigentes campeones del circuito— reciben a los Águilas de Mexicali en el Estadio Panamericano de Zapopan.
La temporada regular constará de 68 juegos por equipo y finalizará el 30 de diciembre. Los playoffs iniciarán en enero de 2026 con los 8 mejores equipos y la final se disputará en los últimos días de enero. El campeón obtendrá el pase para representar a México en la Serie del Caribe 2026 en febrero que se celebrará en Caracas, Venezuela.
Jaguares y Tucson, los nuevos equipos
En esta campaña la liga mantiene la mayoría de sus tradicionales novenas: Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Yaquis de Obregón, Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali, Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave y Charros de Jalisco.
A ellos se suman dos nuevas franquicias que debutan este año: los Jaguares de Nayarit y el Tucson Baseball Team. Ambos equipos llegan como reemplazo de dos organizaciones anteriores: los Jaguares ocupan la plaza de los Sultanes de Monterrey —que trasladaron su franquicia a Tepic, Nayarit— y Tucson toma el lugar de los Mayos de Navojoa, convirtiéndose en el primer equipo de una liga invernal del Caribe con sede en Estados Unidos.
Los Jaguares jugarán en el flamante Estadio Coloso del Pacífico de Tepic, inaugurado por Randy Arozarena en noviembre de 2024 y que Tucson tendrá sede en el Kino Veterans Memorial Stadium de Arizona.
Nayarit vuelve a tener beisbol profesional invernal. Los Jaguares han armado un roster competitivo con mezcla de jóvenes y veteranos. Uno de ellos es Carlos Sepúlveda, bicampeón de los Diablos Rojos del México y campeón del título de bateo en la Liga Mexicana de Beisbol.
Si bien para Jaguares no se han reportado grandes contratiempos logísticos, enfrentan el reto de ganarse a la afición local y adaptarse rápidamente al nivel de la LMP.
Tucson Baseball Team, por otro lado, es el caso más singular. El proceso de jugar en Estados Unidos no ha estado exento de dificultades: problemas migratorios y burocráticos han impedido que el club arranque jugando en Arizona. A días de la inauguración, la directiva informó sobre algunos trámites pendientes con autoridades estadounidenses: retrasos de aprobación de visas de trabajo para varios jugadores y personal del equipo.
Por ello, el esperado debut en casa en el Kino Stadium debió posponerse “hasta nuevo aviso”.
En lugar de eso, Tucson iniciará la temporada jugando temporalmente como local en los estadios de sus rivales. De hecho, su juego inaugural del 15 de octubre contra Hermosillo se trasladó al Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo. Si la situación no se resuelve pronto, el equipo disputará los primeros cinco juegos íntegramente en territorio sonorense.
¿Dónde ver la LMP 2025-26?
Por primera vez, todos los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico estarán disponibles a través de MLBTv, la plataforma de streaming de Grandes Ligas. A partir de esta temporada, cualquier suscriptor del servicio podrá seguir en vivo la temporada con un costo adicional.
Adicionalmente, se mantendrá el servicio de streaming por suscripción en YouTube a través del canal de Liga ARCO.