Las claves del éxito de los Toros de Tijuana
A la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol podría quedarle solo un día más. Los Toros de Tijuana, dignos monarcas de la Zona Norte, han colocado contra las cuerdas a los Olmecas de Tabasco y se encuentran a una sola victoria de levantar el codiciado Trofeo 108 costuras por tercera ocasión en la historia de la franquicia.
Con una ventaja en la serie de 3-2 a su favor, el equipo dirigido por el experimentado Roberto Kelly regresará al Toros Mobil Park con el objetivo de culminar la obra.
Estar a 27 outs del campeonato nacional no es un producto del azar. La novena fronteriza ha exhibido una superioridad táctica sustentada en tres pilares fundamentales: la capacidad de su pitcheo abridor para ejecutar aperturas estabilizadoras, un cuerpo de relevistas de cuatro fases que resulta indescifrable, y una ofensiva con un instinto depredador en los momentos de mayor apremio.
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En las series cortas de postemporada, el desempeño del pitcheo abridor dicta las posibilidades de victoria.
La rotación de los Toros ha ofrecido un fascinante estudio de contrastes. Por un lado, el equipo ha dependido de exhibiciones de dominio absoluto en momentos críticos, como la protagonizada por Adonis Medina en el Juego 2.
Tras sufrir una dolorosa derrota en el arranque de la serie, Medina subió al centro del diamante y entregó una actuación clínica; el derecho dominicano maniató a los Olmecas retirando en estricto orden a los primeros nueve bateadores que enfrentó, culminando su labor con cinco episodios de apenas una carrera y acreditándose una victoria que equilibró la balanza.
Esta cátedra fue replicada y amplificada en el Juego 3 por la maestría del veterano David Reyes. Lanzando en el hostil Estadio Centenario, El Rey impartió una lección de localización y uso inteligente del repertorio rompiente.
Reyes blanqueó a la alineación tabasqueña durante siete entradas completas, espaciando apenas cuatro hits y ponchando a cinco rivales. Su quirúrgica labor monticular cimentó una victoria de 2-0 que resultó vital para extender un impresionante récord invicto de los Toros de 10 juegos consecutivos ganando en calidad de visitantes durante los playoffs de 2026.
Sin embargo, el linaje de un equipo verdaderamente campeón se demuestra en su capacidad para reponerse ante las fallas sistémicas de sus mejores piezas.
Este fue el caso del líder de efectividad en temporada regular, Daniel Martínez. El as fronterizo enfrentó turbulencias severas en la final, sufriendo el descalabro en el Juego 1 y colapsando estructuralmente en el Juego 5.
En este último enfrentamiento, tras un inicio prometedor, el descontrol se apoderó de Martínez; en la cuarta entrada, un tiro sumamente desviado a la antesala por parte del propio lanzador permitió que Seth Beer y Oscar González anotaran, dilapidando una ventaja tijuanense de 4-0 y permitiendo a Tabasco empatar el encuentro 4-4.
La ofensiva de los Toros ha demostrado tener una capacidad envidiable para castigar a los lanzadores rivales bajo condiciones de presión.
El primer gran destello de este poderío se materializó en el Juego 2. Con la pizarra empatada a una carrera en el quinto rollo, Franchy Cordero se paró en el plato con las bases congestionadas y desató un violento swing que depositó la esférica del otro lado de la barda para un soberbio Grand Slam.
El batazo destrozó psicológicamente al pitcheo de los Olmecas y marcó el inicio de un salvaje rally de diez anotaciones que finiquitó tempranamente el partido y alteró el momento anímico de la serie a favor de Tijuana.
A esta letalidad se suma la figura histórica de Junior Lake. El experimentado jardinero dominicano ha sido un verdugo constante, pero su consagración absoluta llegó en el electrizante Juego 5.
Con el marcador empatado a cinco carreras, y Tabasco empujando con la fuerza de su afición para forzar los extrainnings, Lake enfrentó al relevista Francis Peguero en la parte alta de la novena entrada. cazó el primer lanzamiento y lo convirtió en un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo que decretó la ventaja definitiva de 6-5.
Además del cuadrangular, Lake había demostrado previamente su enorme coeficiente intelectual beisbolero al robarse el home plate en el segundo episodio, una jugada de extrema audacia que refleja el nivel de agresividad con el que opera Tijuana.
Pese a la espectacularidad de Cordero y Lake, el cerebro y corazón de la alineación recae en la figura del venezolano Hernán Pérez, el candidato indiscutible al galardón de Jugador Más Valioso de la Serie del Rey.
A sus 35 años, Pérez ha sostenido un nivel superlativo, registrando un promedio de .339 y un imponente OPS de .965 durante la postemporada, brindando además versatilidad defensiva en las esquinas del cuadro.
El peso de su veteranía salvó a los Toros de la catástrofe en el Juego 5. Con el equipo abajo 5-4 en la octava entrada y el momento psicológico totalmente a favor de Olmecas, Pérez descifró los envíos del experimentado relevista Fernando Salas y detonó un cuadrangular solitario por el prado central para igualar la pizarra.
Esa jornada concluyó estadísticamente perfecta para el venezolano, bateando de 4-4 con tres carreras producidas.
Sin embargo, la mayor ventaja competitiva de la organización fronteriza radica en su bullpen. El mánager Roberto Kelly y su cuerpo técnico han ensamblado un relevo de cuatro brazos especializados que reduce matemáticamente los juegos de nueve a cinco entradas para los adversarios. Una vez que los abridores concluyen su labor, Tijuana despliega un muro de contención infranqueable.
La primera fase recae en el venezolano Adbert Alzolay, que funge como el puente estabilizador del sexto episodio. La batuta en la séptima entrada es entregada al preparador dominicano Jonathan Aro; ell octavo rollo es el territorio exclusivo de Roel Ramírez —dueño de una asombrosa racha de 14 presentaciones consecutivas manteniendo una efectividad inmaculada de 0.00—.
Finalmente, el cerrojo del partido es colocado por el estadounidense Brett de Geus. Equipado con una recta poderosa, el taponero ha sido un especialista en finiquitar las aspiraciones rivales.
En la conclusión del Juego 5, con la responsabilidad de proteger una ventaja mínima de 6-5, de Geus dominó a la artillería tabasqueña y selló la victoria recetando un espectacular ponche a Carlos Arellano para conseguir el salvamento.