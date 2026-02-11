Las estrellas de MLB que México enfrentará en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol: Judge, Skubal y Harper
La mesa está puesta en Houston. El Daikin Park de los Astros de Houston será el escenario donde la Selección Mexicana de Beisbol buscará revalidar su etiqueta de potencia mundial tras el histórico tercer lugar obtenido en 2023; será también el epicentro de una concentración de talento sin precedentes.
El Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol lo integran Italia, Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos y, por supuesto, el combinado nacional. Para México, el camino a los cuartos de final implica navegar por un campo minado de ganadores del MVP, dueños del premio Cy Young y estrellas consolidadas de las Grandes Ligas que llegan en el punto más alto de sus carreras.
El olimpo de las barras y las estrellas
1. Aaron Judge: El toletero de los Yankees de New York llega al como el capitán de la escuadra estadounidense y, además, como el bateador más dominante de la actualidad.
Su temporada 2025 fue una oda a la destrucción estadística. Ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras batear para un promedio de .331, conectar 53 cuadrangulares y remolcar 114 carreras.
Lo que hace a Judge una amenaza única es también su disciplina. Lideró la MLB con un porcentaje de embasado (OBP) de .457 y un OPS estratosférico de 1 .145. Para el pitcheo mexicano, enfrentar a Judge es un juego de ajedrez donde el más mínimo error de localización terminará con la pelota en las gradas.
2. Tarik Skubal: El as de los Tigres de Detroit y ganador de los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana es, sin lugar a dudas, el mejor lanzador del combinado estadounidense.
En 2025, Skubal lideró Las Mayores en ponches, con 241, tuvo una impresionante efectividad de 2.21 y un WHIP de 0.89.
Su arsenal, encabezado por una recta que toca las 102 mph y un cambio de velocidad que generó un valor de carrera de +25, Skubal es una pesadilla para cualquier alineación, especialmente para una mexicana que suele depender de bateadores zurdos de poder.
3. Paul Skenes: A sus 23 años, Paul Skenes ostenta el Cy Young de la Liga Nacional 2025. Con una efectividad de 1.97 en 187.2 entradas, Skenes demostró que su splinker —una extraña mezcla de slider y sinker— es el lanzamiento más difícil de descifrar en el beisbol moderno.
Registró 216 ponches y apenas permitió 0.5 cuadrangulares por cada nueve entradas, lo que anula la ventaja del Daikin Park para los bateadores de poder. Enfrentar a Skenes es enfrentar una velocidad sostenida de 99-100 mph con un movimiento tardío que rompe bates y voluntades.
4. Bryce Harper: Aunque Judge y Bobby Witt Jr. acaparan los titulares por sus números recientes, Bryce Harper sigue siendo el alma competitiva de este equipo. Con múltiples premios MVP en su vitrina y una capacidad probada para elevar su juego en momentos de alta presión, Harper es el "clutch" personificado.
Su transición a la primera base no ha mermado su producción ofensiva, mantuvo un OPS por encima de .900 en 2025. Harper es ese tipo de jugador que puede decidir un juego con un solo swing en la novena entrada, y México conoce bien el peligro de dejarle corredores en base.
La renovación azzurra
5. Aaron Nola: En uno de los movimientos más estratégicos del torneo, Aaron Nola ha decidido representar a Italia.
Aunque su 2025 con los Phillies fue irregular en términos de efectividad —6.01 ERA en 17 aperturas debido a problemas físicos menores—, Nola sigue siendo un lanzador con más de 1,800 ponches en su carrera y un control de élite.
Para Italia, contar con un abridor que ha lanzado juegos completos en MLB y que posee una de las curvas más pronunciadas del circuito es un salto de calidad inmenso. Nola aporta la veteranía y el comando necesarios para silenciar a una ofensiva mexicana que a veces peca de ansiosa ante lanzamientos rompientes.
6. Vinnie Pasquantino: Pasquantino se ha consolidado como uno de los bateadores más difíciles de ponchar en las Grandes Ligas. En 2025, con los Reales de Kansas City, disparó 32 cuadrangulares e impulsó 113 carreras y estableció marcas personales en casi todos los departamentos.
Su promedio de bateo de .264 es sólido, pero su valor real reside en su capacidad para poner la bola en juego con corredores en posición de anotar, bateó para .360 en situaciones críticas.
7. Kyle Teel: El debut de Kyle Teel con los White Sox de Chicago en junio de 2025 fue impactante. En apenas 78 juegos, registró un promedio de .273 con 8 cuadrangulares y un WAR de 1.9, números que proyectados a una temporada completa lo pondrían en la conversación de los mejores receptores de la liga.
Teel aporta un bate zurdo productivo y una agilidad defensiva que Italia no había tenido en ediciones anteriores. Es un jugador inteligente que conoce bien a los lanzadores de MLB, lo que le da una ventaja táctica detrás del plato al guiar al staff italiano.
La chispa de Gran Bretaña
8. Jazz Chisholm Jr: Gran Bretaña cuenta con el jugador más dinámico del grupo en Jazz Chisholm Jr. El ahora estrella de los Yankees de Nueva York viene de un 2025 histórico en el que entró al club de los 30-30: 31 cuadrangulares y 31 bases robadas.
Chisholm es el catalizador perfecto; su velocidad en las bases pone una presión constante sobre el receptor y los lanzadores, forzando errores defensivos. Si México le permite embasarse, Chisholm puede convertir un sencillo en un triple en un abrir y cerrar de ojos gracias a su agresividad.
Ganador del Silver Slugger en 2025, llega en el mejor momento de su carrera profesional.
9. Harry Ford: Aunque es joven, Harry Ford ya es el capitán moral de la selección británica.
Después de debutar en MLB con los Mariners de Seattle en septiembre de 2025, Ford llega con la experiencia de haber liderado a su equipo en el Clásico de 2023. Es una máquina de embasarse; su disciplina en el plato le permite negociar boletos a una tasa altísima, y su capacidad atlética le permite jugar múltiples posiciones si es necesario.
Ford es el tipo de jugador que hace que las cosas sucedan, un rival molesto que alarga los juegos y desgasta a los abridores rivales.
En la edición de 2023, Ford conectó cuatro hits, dos cuadrangulares, negoció dos bases por bola, impulsó 4 carreras y bateó para .308.
La resistencia brasileña
10. Gabriel Barbosa: Dentro del sistema de los Phillies, Gabriel Barbosa ha emergido como un abridor confiable y resistente. En 2025, registró una efectividad de 3.62 en Las Menores y demostró una madurez que lo perfila como el as de la rotación brasileña para el Clásico.
Barbosa es un lanzador que no teme retar a los bateadores y que ha mostrado una gran capacidad para generar rodados, algo crucial en el estadio de Houston.
México se enfrentará a una paradoja en Houston. Tiene uno de los mejores rosters de su historia, pero también enfrentará la mayor concentración de talento rival en una primera ronda. La ausencia de Bo Bichette en Brasil es un respiro , pero la incorporación de Aaron Nola a Italia y la consolidación de Jazz Chisholm Jr. como superestrella equilibran la balanza.