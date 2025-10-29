Liga Mexicana del Pacífico: Tucson tenía todo para debutar, pero un cambio migratorio modificó los planes
A 90 kilómetros de la frontera con México, en un desierto rodeado por montañas, nació el primer equipo internacional de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el Tucson Baseball Team.
Una ciudad en la que casi la mitad de sus 554,013 habitantes son hispanos, con una fuerte presencia de mexicanos, muchos de los cuales van y vienen todos los días.
Tucson y la LMP
Ahí, la LMP, con 80 años de vida, decidió poner su primera novena fuera del país, para cumplir uno de sus objetivos, la internacionalización. Todo estaba listo para concretarse esta temporada 2025.
La documentación migratoria estaba resuelta, cada jugador y miembro de la novena que no era estadounidense tenía una visa para trabajar de forma legal en el país norteamericano.
Tan solo en el equipo, hay 24 mexicanos en el roster activo de 31 que complementan siete extranjeros, todos norteamericanos: Bobby Bradley, River Town, Gaige Howard, Garret Alexander, Jake Gozzo, Carlos Tavera y Charlie Hasty.
Sin embargo, días antes del debut, las autoridades migratorias de Estados Unidos les cambiaron de último momento la jugada a los directivos del equipo y de la liga de invierno de México.
“Ahora nos están pidiendo el visado de atleta, antes era uno de trabajo. Estamos trabajando con el Consulado Mexicano para tenerlo lo más pronto posible, las autoridades han sido abiertas en apoyarnos y guiarnos en el camino”, explicó Salvador Escobar, presidente de la LMP, a Sports Illustrated México.
Escobar fue el encargado de presentar ante los medios de comunicación el proyecto, luego de ser nombrado en abril nuevo jerarca del campeonato, en sustitución de Carlos Manrique, quien estuvo en el cargo desde 2022.
Entre las nuevas tareas que tuvo que solucionar fueron la venta de los Sultanes de Monterrey, que mutaron a los Jaguares de Nayarit, y la mudanza de los Mayos de Navojoa, que se fueron a Tucson.
Según Escobar, la salida de los Mayos, una franquicia que tenía 66 años de historia, se había planeado hace año y medio, cuando la familia Cuevas, propietaria del club, buscaba una nueva ciudad, tras perder apoyo de su afición en el estadio y el respaldo del gobierno local. Tucson le sigue perteneciendo a los Cuevas.
Entre las posibles nuevas casas de Navojoa, estuvieron varias en México, pero se optó por Tucson, porque uno de los planes de la LMP es afianzar su base de fans en Estados Unidos, en donde hace más de una década tienen presencia con partidos de pretemporada y en 2024 realizaron la primera serie de temporada regular, justo en esa ciudad de Arizona.
“Cuando damos el aval a Tucson, lo hacemos porque teníamos lista la documentación migratoria. Nosotros llevamos más de una década haciendo partidos en Estados Unidos, siempre alineados con todos los requerimientos, pero las autoridades migratorias nos pidieron cambiar la visa de un momento a otro”, añadió el antiguo Encargado de la estrategia de Comercial y de Marketing de Grupo Orlegi.
Escobar considera que Estados Unidos es el segundo mercado en el que la liga tiene más aficionados, también por ello decidieron poner una franquicia ahí. Arizona, California, Colorado y Florida son donde más los siguen en esa nación, según datos que les han compartido las televisoras y por las cifras de su canal de YouTube. Pero la única opción que se puso en la mesa fue Tucson.
“Elegimos Tucson porque reunína factores como entendimiento con la autoridad local, un estadio y ser una plaza beisbolera que desde hace más de una década que no tiene equipo en el beisbol organizado”.
Sobre si el problema de visado también incluía a los jugadores de equipos rivales, Escobar lo negó, porque aseguró que todos los que forman parte de una franquicia en la liga tiene los papeles necesarios para jugar de forma ocasional en Estados Unidos.
El presidente de la competición descartó que el cambio de las autoridades norteamericanas tenga que ver con el clima tenso que se vive por la presidencia de Donald Trump, quien mantiene una cruzada de deportaciones de migrantes.
“Definitivamente no tiene que ver con Donald Trump. Estamos inquietos por los tiempos, pero sabemos que es algo que se puede resolver. Todavía no tenemos una fecha exacta para que Tucson debute como local en Estados Unidos”.
Hasta solucionar el problema, Tucson mantendrá su calendario sin cambios y será local administrativo en los estadios de sus rivales.
“Lo que pasó es una responsabilidad conjunta, como todo lo que hacemos en la Liga. Trabajamos para resolver lo que a cada uno le corresponde y hemos hecho unas una gran sinergia en este proyecto”, sentenció Escobar.