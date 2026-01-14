Lisa Hop, la ingeniera aeroespacial que lanzará con El Águila de Veracruz en la LMS 2026
A los ocho años, Lisa Hop decidió que su destino estaba ligado a todo aquello capaz de desafiar la gravedad. Así fue como su corazón quedó dividido entre la majestuosidad de los cohetes espaciales y la vertiginosa velocidad de una bola de softbol.
Te puede interesar: ENTREVISTA EXCLUSIVA | Kelsie Whitmore, la mujer que quiso hacer historia en la Liga Mexicana de Beisbol
Esa determinación la llevó a Hop —nacida en Vlaardingen en 1998— de los Países Bajos a la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle en Florida, donde obtuvo su título de ingeniera aeroespacial y actualmente cursa una Maestría en Gestión de Tecnología. En su otro mundo, la loma de pitcheo es simplemente un laboratorio más donde las variables son la densidad del aire, el coeficiente de arrastre y la fatiga del material humano.
El año 2025, llegó a la segunda temporada de la Liga Mexicana de Softbol, como lanzadora de El Águila de Veracruz y su desempeño fue una demostración de genialidad estadística.En su primer juego con el equipo, frente a Charros de Jalisco, protagonizó un espectacular duelo de pitcheo en el que registró 13 ponches.
En la temporada regular Hop fue imparable y se mantuvo entre las lanzadoras con mayor carga de trabajo del campeonato. Finalizó la campaña con una impresionante efectividad de 1.81 —la tercera mejor de la liga— además de 109 ponches, el cuarto registro más alto del circuito. Su WHIP fue de un ínfimo 1.30, una cifra ubicada entre las cinco mejores del circuito.Por si fuera poco, también finalizó la campaña como líder de El Águila de Veracruz en porcentaje de bateo.
El regreso de Lisa a Veracruz para la temporada 2026 responde a una necesidad de resultados operativos. La gerencia deportiva, tras observar cómo el equipo se quedó fuera de los puestos de clasificación, ha renovado su contrato para garantizar estabilidad en el staff de lanzadoras.
Hop volverá a la placa en enero de 2026, integrándose a un roster que incluye a nuevas contrataciones destinadas a solventar las carencias ofensivas y defensivas detectadas en el ciclo anterior. Su enfoque estoico será fundamental para el nuevo mánager, Jorge Corvera, quien busca estructurar un equipo capaz de alcanzar la postemporada bajo condiciones de alta presión.
Lisa Hop es, en última instancia, una crónica viviente del potencial humano sin límites. Es la prueba de que se puede habitar el estrato más alto de la academia y el epicentro más vibrante del deporte profesional sin sacrificar la esencia de ninguno.