Los 9 campeonatos de México en la Serie del Caribe
Desde su ingreso a la Serie del Caribe, México pasó de ser un invitado incómodo a convertirse en un competidor de peso dentro del beisbol invernal latinoamericano. A lo largo de cuatro décadas, los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico han construido una historia de legitimidad, títulos y actuaciones memorables que redefinieron el lugar del país en el Caribe beisbolero.
Desde la gesta fundacional de los Naranjeros de Hermosillo en 1976, hasta la coronación invicta de los Venados de Mazatlán en 2016, estas son las nueve ocasiones en las que México levantó el trofeo de la Serie del Caribe, con protagonistas, sedes y momentos que marcaron un antes y un después en la historia del torneo.
1976: Naranjeros de Hermosillo
La primera corona mexicana llegó bajo la dirección del legendario Benjamín "Cananea" Reyes. Tras un inicio incierto al caer en el juego inaugural ante los anfitriones en Santo Domingo, República Dominicana, la novena sonorense encadenó una racha de cinco victorias consecutivas para finalizar con un récord de 5-1, asegurando el título con un triunfo final de 6-1 sobre los Tigres de Aragua de Venezuela.
Este campeonato fue el escenario para la consagración de Héctor Espino, el Babe Ruth mexicano, quien se llevó el premio al Jugador Más Valioso tras liderar el torneo en carreras impulsadas con siete. El pitcheo del zurdo George Brunet en el duelo decisivo selló una página dorada.
1986: Águilas de Mexicali
Diez años después, el "Pelón Mágico" Benjamín Reyes volvió a obrar el milagro, esta vez con los Águilas de Mexicali en territorio venezolano. Con un récord de 4-2, el equipo fronterizo superó a potencias como las Águilas Cibaeñas de República Dominicana, que presentaban plantillas repletas de talento ligamayorista.
El momento cumbre de esta serie fue un duelo contra la República Dominicana decidido en la undécima entrada, donde Nelson Barrera ejecutó un squeeze play magistral para impulsar la carrera de la victoria. La rotación fue vital. Jaime Orozco y Jim Leopold sumaron dos victorias cada uno.
1996: Tomateros de Culiacán
La década de los 90 vio el inicio de la era de Francisco "Paquín" Estrada como mánager. En Santo Domingo, los Tomateros desplegaron un dominio absoluto para terminar con marca de 5-1, dejando en el camino a equipos que contaban con estrellas de la talla de Bernie Williams e Iván Rodríguez.
El jardinero Darryl Brinkley fue la bujía ofensiva: bateó para .350 y fue líder en bases robadas, lo que lo hizo merecedor del MVP del torneo. En el montículo, Felipe Murillo se consolidó como el as absoluto en el montículo al obtener dos triunfos clave.
2002: Tomateros de Culiacán
Nuevamente bajo el mando de "Paquín" Estrada, Culiacán repitió la dosis en Caracas. La novena guinda se convirtió en el primer equipo mexicano con dos títulos caribeños al finalizar con un registro de 5-1, superando a los Tigres del Licey de República Dominicana.
La figura indiscutible fue el receptor Adán Amezcua, apodado "El General", quien tuvo una actuación histórica al batear para.455 con tres cuadrangulares y nueve carreras remolcadas, cifras que le valieron el MVP. Rodrigo López selló el campeonato con una joya de pitcheo de 3-0 ante Puerto Rico.
2005: Venados de Mazatlán
En una de las ediciones más emotivas de la historia, los Venados aprovecharon la localía en el Estadio Teodoro Mariscal para coronarse con marca de 5-1. Dirigidos por Juan José Pacho en su debut como estratega internacional, el equipo sinaloense desató la euforia en el puerto mazatleco.
Francisco "Ponches" Campos ofreció una de las actuaciones de pitcheo más dominantes que se recuerden: 2-0 en ganados, 23 ponches y una efectividad de 1.13 en 16 entradas. Con el apoyo de figuras como Vinny Castilla y Miguel Flores, Mazatlán se llevó la corona del beisbol invernal.
2011: Yaquis de Ciudad Obregón
El inicio de la década de 2010 marcó el surgimiento de la "Tribu" sonorense. Bajo la guía del dominicano Eddie Díaz, los Yaquis conquistaron Puerto Rico con un récord de 4-2, en un torneo donde la ofensiva mexicana castigó sin piedad a los lanzadores rivales.
Jorge "Chato" Vázquez fue el pilar del equipo y se llevó el MVP tras conectar dos cuadrangulares y remolcar seis carreras. La combinación de veteranía y jugadores en ascenso permitió a Obregón manejar la presión de los estadios boricuas.
2013: Yaquis de Ciudad Obregón
Esta edición pasó a la historia por albergar el juego más largo en los anales de la Serie del Caribe. En la gran final disputada en el Estadio Sonora, los Yaquis y los Leones del Escogido de República Dominicana se trenzaron en un maratón de 18 entradas que duró más de siete horas.
El desenlace fue épico: Douglas Clark conectó un cuadrangular solitario en la parte alta de la decimoctava entrada para romper el empate y darle a México su séptimo título. Luis Mendoza fue galardonado como el MVP por su impecable efectividad de 0.00 a lo largo del torneo.
2014: Naranjeros de Hermosillo
México extendió su dominio en la Confederación al ligar su tercer campeonato casi al hilo en 2014. Los Naranjeros, comandados por Matías Carrillo, viajaron a Venezuela para imponerse en la final 7-1 sobre los Indios de Mayagüez de Puerto Rico.
El jardinero Chris Roberson fue la estrella del certamen al liderar en carreras anotadas e imparables, lo que le valió el premio al Jugador Más Valioso. Con una sólida labor monticular de Juan Delgadillo en el juego definitivo, Hermosillo reafirmó su estatus como la franquicia más ganadora del beisbol mexicano.
2016: Venados de Mazatlán
La novena corona llegó de forma inmaculada: por primera vez en su historia, un equipo mexicano terminó el torneo invicto con marca de 6-0. Nuevamente con Juan José Pacho al timón, los Venados regresaron al lugar del primer triunfo nacional (1976) para reclamar el trono caribeño.
La final contra los Tigres de Aragua de Venezuela fue un duelo de alta tensión que se definió en el cierre de la novena entrada. Con el marcador empatado, Jorge "Chato" Vázquez conectó un cuadrangular solitario que sentenció el juego 5-4 y desató el festejo mexicano.