Los Charros vencen a los Tomateros y avanzan a la semifinal de la Serie del Caribe 2026
En una reedición de la intensa rivalidad vivida en la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco, representando al México Rojo, reafirmaron su hegemonía sobre los Tomateros de Culiacán, encarnando al México Verde, al imponerse 4-2 en el Estadio Panamericano. Con este resultado, la novena tapatía cierra su participación en la ronda regular con una sólida marca de 3-1.
La clave del triunfo para los dirigidos por el alto mando de Jalisco no radicó solo en el bateo, sino en una labor impecable de su cuerpo de relevistas. Tras la salida prematura del abridor Ronald Medrano por lesión en el segundo episodio, el bullpen local encadenó siete entradas sin permitir anotaciones, acumulando un total de 9 ponches que maniataron a la ofensiva guinda.
El lanzador Luis Márquez se adjudicó la victoria (1-0), mientras que el candado final fue cortesía de Matt Foster, quien se anotó el salvamento. Por el bando de Culiacán, el zurdo Faustino Carrera cargó con el revés tras una labor de 4.1 entradas.
El encuentro inició con agresividad por parte de los Tomateros de Culiacán. En el primer inning, Rodolfo Amador remolcó la de la quiniela con un elevado de sacrificio. Sin embargo, la respuesta de Jalisco fue inmediata, igualando el marcador gracias a la combinación de hits de Michael Wielansky y Mateo Gil.
La pizarra se mantuvo en un constante estira y afloja: Reynaldo Rodríguez sacudió el estadio con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo y Culiacán respondió nivelando las acciones 2-2 con dobletes consecutivos de Allen Córdoba y Amador.
El desenlace llegó en el quinto acto, cuando la velocidad de Julián Ornelas provocó errores en el pitcheo sinaloense; tras avanzar por un balk y estafarse la antesala, Ornelas cruzó el plato gracias a un wild pitch que sentenció el juego.
Este miércoles a primera hora, los Leones del Escogido (República Dominicana) y los Federales de Chiriquí (Panamá) protagonizaron un duelo de locura que terminó 16-15. Este resultado se registra como el partido con más carreras en la historia de la Serie del Caribe.
Tabla de posiciones actualizada:
- Leones del Escogido: 3-0
- Charros de Jalisco: 3-1
- Tomateros de Culiacán: 1-2
- Cangrejeros de Santurce: 1-2
- Federales de Chiriquí: 0-3
Próximos encuentros
La fase clasificatoria llega a su fin este jueves con dos duelos cruciales para definir las semifinales:
- Federales vs. Cangrejeros (14:00 horas)
- Leones del Escogido vs. Tomateros de Culiacán (21:05 horas)