¿Dónde ver el anuncio del Roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha generado una expectativa sin precedentes tras el histórico papel de la Selección Mexicana en la edición anterior. Con el torneo a la vuelta de la esquina, la atención de los aficionados está centrada en este jueves 5 de febrero de 2026, fecha marcada en el calendario para la revelación oficial de los rosters de los 20 países participantes.
Te puede interesar: Los nombres de Andrés Muñoz para la rotación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Si quieres saber todos los detalles sobre dónde sintonizar el anuncio, quiénes defenderán los colores de México y cuáles son las ausencias que más dolerán al mánager Benjamín Gil, aquí te presentamos la guía completa.
¿Dónde ver el anuncio del roster de México y del resto del mundo?
Major League Baseball MLB ha centralizado el anuncio de los planteles definitivos de 30 jugadores a través de un evento mediático global. La transmisión principal será el programa especial MLB Tonight: World Baseball Classic Roster Reveal, que se emitirá exclusivamente por MLB Network el jueves 5 de febrero a las 7:00 p.m. ET (6:00 p.m. tiempo del centro de México).
Este programa de 90 minutos, conducido por Siera Santos junto a los analistas Chris Young y Jon Morosi, contará con entrevistas exclusivas a superestrellas de Estados Unidos como Aaron Judge, Paul Skenes y Tarik Skubal.
Además de la televisión por cable, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en streaming a través de MLB.com, MLB.TV y la MLB App.
Programa especial en México: "Clubhouse" a las 6:00 p.m.
Para la afición local, habrá una cobertura dedicada. En México se emitirá a través de Youtube un programa especial en Clubhouse a las 6:00 p.m. —hora del centro de México—, diseñado específicamente para analizar nombre por nombre la lista de la Novena México.
Bajo la dirección de Benjamín Gil, México busca superar el tercer lugar obtenido en 2023. Para ello, la Mexicobeis ya ha hecho oficiales a varios pilares que militan en las Grandes Ligas.
En el outfield, Randy Arozarena, el alma del equipo en 2023, regresa como figura central, estará acompañado por el MVP del All-Star 2024, Jarren Duran y el veloz Alek Thomas.
En la receptoría, Alejandro Kirk es una de las incorporaciones más celebradas. El "Capitán", tras no poder asistir en la edición anterior, llega consolidado como uno de los mejores catchers de la MLB.
En el cuadro se ha confirmado la histórica participación de los hermanos Ramón Urías y Luis Urías, marcando apenas la tercera vez que una pareja de hermanos representa a México en el torneo. A ellos se suman Jonathan Aranda y el shortstop Joey Ortiz.
Aunque la rotación definitiva se revelará este jueves, nombres como Taijuan Walker encabezan el staff de lanzadores.