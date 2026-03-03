Paul Skenes abrirá contra México en el Clásico Mundial 2026; el as de USA busca revancha en Houston
Paul Skenes, el as de los Pittsburgh Pirates y ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, será el abridor de Estados Unidos ante México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
El próximo 9 de marzo de 2026, cuando el Daikin Park de Houston se vista de verde, blanco y rojo —pero también del azul y las estrellas locales—, Paul Skenes saltará al montículo como el hombre encargado de exorcizar los fantasmas de USA Baseball, un equipo que ha caído ante su vecino del sur en tres de las últimas cuatro ocasiones en el WBC.
La decisión del mánager Mark DeRosa de asignar a su mejor brazo para este compromiso responde a una herida que aún supura desde la edición de 2023, cuando un equipo mexicano plagado de determinación y bateo oportuno humilló a las estrellas de la MLB con un contundente 11-5 en Phoenix.
Skenes llega a esta cita en la cúspide de su carrera, tras una temporada 2025 que desafió toda lógica para un lanzador de apenas 23 años, en la que se alzó con el Premio Cy Young de la Liga Nacional de forma unánime después de haber conquistado el Novato del Año en 2024.
En la temporada pasada lideró toda la MLB con una ínfima efectividad de 1.97 y un WHIP de 0.948 que lo situó como el lanzador más difícil de descifrar en el viejo circuito.
Para Estados Unidos, tener a un abridor que promedia casi 10 ponches por cada nueve entradas y que apenas permite 0.5 jonrones en el mismo lapso es la póliza de seguro necesaria ante un equipo mexicano que tradicionalmente se crece en los escenarios de mayor presión.
El repertorio de Skenes es, en términos periodísticos, una obra de ingeniería moderna diseñada para la neutralización absoluta de los bateadores.
Su arsenal se centra en una recta de cuatro costuras que viaja consistentemente a 98 mph y que puede tocar las 101 mph incluso cuando el juego ya ha avanzado.
Sin embargo, lo que realmente lo separa de otros lanzadores de poder es el splinker, ese híbrido entre sinker y splitter que se hunde violentamente a 94 mph con una caída vertical de más de 30 pulgadas, forzando a los bateadores a realizar swings al aire o a conectar rodados inofensivos. A esto se suma un sweeper devastador y un cambio de velocidad que genera una tasa de abanicados del 42.5%.
La historia dicta que México es el rival más fuerte de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, una afirmación que se sustenta en un récord histórico de 3-1 a favor de la novena tricolor.
Desde aquel 2006 donde Oliver Pérez silenció a leyendas como Derek Jeter y Ken Griffey Jr. para eliminar a los estadounidenses en Anaheim, pasando por el 5-2 de 2013 y la paliza de 2023, México ha establecido un dominio casi absoluto.
En términos de gestión de juego, DeRosa tendrá que lidiar con el límite de 65 lanzamientos impuesto para la primera ronda del torneo, lo que hace que la eficiencia de Skenes sea aún más valiosa.
Un lanzador que puede atacar la zona de strikes y generar outs rápidos es fundamental para no agotar el bullpen temprano en la competencia. En 2023, DeRosa tuvo que utilizar a ocho lanzadores en un solo juego contra México, una pesadilla logística que no quiere repetir.
El duelo contra México en Houston será la prueba de fuego definitiva para determinar si el equipo estadounidense ha aprendido las lecciones del pasado o si México seguirá siendo el gigante que se niega a caer ante el poderío de la MLB.
La narrativa está servida, los números están sobre la mesa y el brazo más potente del mundo está listo para escribir un nuevo capítulo en la rivalidad más encendida del beisbol continental.