Los momentos más emblemáticos de México en la historia del Clásico Mundial de Beisbol
La historia de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol se ha escrito con diferentes tintas. Entre triunfos épicos, controversias reglamentarias y batallas campales en el terreno, así han sido los grandes y polémicos momentos de la Mexicobeis en el WBC, desde
El drama del poste amarillo
La edición de 2006 marcó el inicio de la rivalidad más intensa de México en el torneo: el enfrentamiento contra Estados Unidos. En la segunda ronda, celebrada en el Angel Stadium de Anaheim, México se midió ante un equipo estadounidense que presentaba una de las alineaciones más temibles de la historia, con peloteros de la calidad de Derek Jeter, Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez y Chipper Jones.
Sin embargo, el encuentro quedó marcado por uno de los errores arbitrales más recordados en la historia del certamen. En la tercera entrada, el jardinero mexicano Mario Valenzuela conectó un batazo sólido ante los lanzamientos del legendario Roger Clemens.
La pelota golpeó directamente el poste de foul amarillo del jardín derecho, lo que por regla reglamentaria sería un cuadrangular. Sin embargo, el cuerpo de umpires decretó que la bola se había mantenido en juego y le anotó a la novena nacional un doblete.
La polémica fue tal que, años después, el propio Derek Jeter confesó a Valenzuela en la segunda base que, desde su perspectiva, el batazo había sido un jonrón legítimo.
La batalla contra Canadá
En 2013, México volvió a demostrar su capacidad para someter a los favoritos. El 8 de marzo, en el Chase Field, Adrián "El Titán" González lideró la ofensiva nacional al castigar al Cy Young reinante, R.A. Dickey, con un cuadrangular de dos carreras. México venció a Estados Unidos 5-2 y consolidó una tendencia de dominio sobre el vecino del norte que se repetiría en décadas posteriores.
Sin embargo, esta edición es recordada primordialmente por la histórica pelea contra Canadá. Con el marcador 9-3 a favor de los canadienses en la novena entrada, Chris Robinson ejecutó un toque de bola para buscar un hit, una acción que en las "reglas no escritas" del beisbol se considera una falta de respeto innecesaria ante una ventaja amplia.
No obstante, el reglamento del WBC utilizaba el diferencial de carreras como primer criterio de desempate, lo que obligaba a los equipos a anotar tantas como fuera posible.
La tensión estalló cuando el lanzador Arnold León golpeó a Rene Tosoni tras dos intentos previos fallidos. Lo que siguió fue una gresca de proporciones mayores que involucró a ambos dugouts y resultó en varios expulsados.
El desafortunado criterio administrativo
La participación de México en 2017, con sede en Zapopan, Jalisco, es uno de los momentos más amargos de su historia. Tras un triple empate en el Grupo D entre México, Venezuela e Italia —todos con marca de 1-2—, el pase al juego de desempate debía decidirse mediante el coeficiente de carreras permitidas entre entradas defendidas.
México venció a Venezuela 11-9 en un duelo cardiaco, y durante varios minutos, las pantallas del estadio y las cuentas oficiales del WBC anunciaron que México había clasificado. Sin embargo, un comité técnico determinó que México no podía acreditarse la novena entrada de su juego contra Italia, ya que en ese episodio permitieron cinco carreras sin lograr sacar un solo out.
Al reducir el denominador de 18 a 17 entradas, el promedio de México empeoró drásticamente.
Por una diferencia de apenas milésimas, México quedó eliminado de manera administrativa. Adrián González encabezó una protesta formal, criticando la falta de claridad en el reglamento y la confusión generada por los propios organizadores.
La noche de fantasía de Joey Meneses
El 12 de marzo de 2023, México propinó una paliza histórica de 11-5 a Estados Unidos. El protagonista absoluto fue Joey Meneses, quien se fue de 5-5 en una exhibición de poder puro. Meneses conectó dos cuadrangulares: el primero ante Nick Martínez en la entrada inicial y el segundo, un estacazo de tres carreras en la cuarta entrada contra Brady Singer que desató el júbilo en Phoenix.
Su bat flip se convirtió en una imagen icónica.
La épica remontada ante Puerto Rico
En los cuartos de final ante la novena boricua, México se enfrentó a una situación adversa al verse debajo en el marcador 4-0 apenas en la primera entrada. Sin embargo, la resiliencia del equipo afloró en la fatídica séptima entrada. Con las bases llenas y la presión al máximo, Isaac Paredes conectó un sencillo productor de dos carreras para empatar el encuentro. Instantes después, Luis Urías pegó un hit al jardín derecho que le dio la vuelta a la pizarra 5-4.
El triunfo se selló con la defensa. Randy Arozarena realizó una atrapada espectacular en el fondo del jardín izquierdo, robándole un extrabase a Emmanuel Rivera que pudo haber empatado el juego. Tras la jugada, Arozarena se mantuvo inmóvil con los brazos cruzados, una pose que se volvió un fenómeno cultural en México.