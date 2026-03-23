Los peloteros mexicanos a seguir en la temporada 2026 de la MLB
La temporada 2026 de MLB está a las puertas de su inauguración este 26 de marzo y el contingente mexicano se presenta con una fuerza sin precedentes.
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Tras un Spring Training que contó con la participación de 44 jugadores nacionales y un ciclo de preparación marcado por el amargo resultado en el Clásico Mundial de Beisbol, estos son los peloteros mexicanos a seguir en las temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Cody Ponce
Cody Ponce vuelve a Las Mayores tras una etapa de dominio absoluto en el beisbol coreano tras firmar un contrato de tres años y 30 millones de dólares con los Toronto Blue Jays. Ponce llega precedido por una Triple Corona de pitcheo y el galardón al Jugador Más Valioso en la KBO, donde estableció récords de ponches y victorias que despertaron nuevamente el interés de las gerencias norteamericanas.
En la pretemporada 2026, Ponce ha demostrado que su evolución técnica es una realidad. Con una efectividad de 0.66 en sus salidas de exhibición y una notable capacidad para silenciar bates de élite como los de los Yankees, el derecho se ha ganado el puesto de cuarto abridor en la rotación de Toronto. Su capacidad para generar ponches será vital para que los Blue Jays compitan en la siempre difícil División Este de la Liga Americana.
Randy Arozarena
Randy Arozarena tuvo una sólida primera campaña completa con los Seattle Mariners en 2025, en la que alcanzó los 27 cuadrangulares. Este 2026 el jardinero nacionalizado mexicano seguirá siendo uno de los motores ofensivos del equipo.
Para este año, se espera que Arozarena mantenga su estatus de All-Star y lidere el jardín izquierdo de Seattle. Su impacto no se limita a las estadísticas, sino que se extiende a la identidad competitiva de una franquicia que aspira a destronar a los Houston Astros en el Oeste de la Liga Americana.
Jarren Duran
Jarren Duran llega a este temporada consolidado como una máquina de extrabases en Fenway Park. Tras su histórica actuación en el Juego de Estrellas 2024, el patrullero de los Red Sox ha mantenido una progresión estadística que lo sitúa entre los jardineros más productivos de la liga. Su dinamismo en el plato y su agresividad en las bases son valiosas para una organización que no pudo avanzar de la ronda de comodines en 2025.
A pesar de los constantes rumores de intercambio que lo vincularon con otras organizaciones durante el invierno, Duran permanece como el primer bat estelar de Alex Cora.
Alejandro Kirk
Alejandro Kirk inicia la temporada como uno de los receptores más completos y respetados de las Grandes Ligas. El tijuanense, ganador del Bate de Plata, aporta un equilibrio poco común entre disciplina en el plato y maestría defensiva en el manejo de lanzadores. Su capacidad para encuadrar pitcheos y minimizar errores lo sitúa como el ancla indiscutible de los Blue Jays.
Para 2026, las proyecciones lo sitúan como el cuarto mejor bateador de su organización, solo detrás de figuras internacionales de gran calado, como Vladimir Guerrero Jr. Kirk será, sin dudas, una de las claves de los Azulejos, que buscarán conquistar la Serie Mundial tras la derrota de 2025 ante los Dodgers de Los Ángeles.
Andrés Muñoz
Andrés Muñoz se ha establecido como uno de los tres relevistas más dominantes del beisbol actual. El cerrador de los Seattle Mariners posee una recta que supera consistentemente las 100 mph, la cual combina con un slider devastador para cerrar juegos en situaciones de alto riesgo. Su efectividad de 1.73 en la campaña previa es testimonio de su dominio absoluto.
La gerencia de Seattle ha depositado toda su confianza en el derecho sinaloense, ejerciendo su opción de contrato por 7 millones de dólares. Muñoz será el responsable de asegurar las victorias en una división extremadamente competitiva.
Isaac Paredes
Isaac Paredes comenzará la temporada con los Astros de Houston como un productor constante de carreras. Tras evitar el arbitraje con un contrato de 9.35 millones de dólares, el sonorense se ha vuelto indispensable para cubrir las ausencias por lesión en el cuadro interior de los Astros. Su capacidad para conectar cuadrangulares hacia su banda lo hace ideal para el esquema ofensivo de Houston.
A pesar de haber sido objeto de múltiples escenarios de intercambio, Paredes ha demostrado que su guante en la tercera base y su disciplina en el plato son activos que la organización no está dispuesta a ceder fácilmente. Su rol será rotativo entre la antesala, la inicial y el bateador designado para maximizar sus turnos al bat.
Javier Assad
Javier Assad entra en 2026 con el reto de consolidarse como un abridor de élite en la Liga Nacional. El lanzador de los Chicago Cubs ha demostrado una notable capacidad para navegar alineaciones complejas gracias a su comando y mezcla de pitcheos, lo que le ha valido un puesto fijo en la rotación abridora. Su desempeño en el Clásico Mundial reafirmó su madurez desde el montículo.
Assad se proyecta para cubrir una cantidad importante de episodios este año, buscando estabilidad en un equipo que pelea por el dominio de la División Central. Si logra mantener la consistencia mostrada en la primavera, el derecho podría dar el salto definitivo hacia los primeros planos del pitcheo abridor en Las Mayores.
Taijuan Walker
Taijuan Walker representa la voz de la experiencia dentro de la rotación de los Philadelphia Phillies. Aunque su perfil ha evolucionado hacia un lanzador de contacto y astucia más que de velocidad pura, su capacidad para otorgar aperturas de calidad sigue siendo vital para un equipo con aspiraciones de Serie Mundial.
Su presencia en el roster de los Phillies garantiza estabilidad en la parte media de la rotación abridora. Con un contrato multianual y una trayectoria probada, el derecho sigue siendo uno de los brazos mexicanos más confiables en situaciones de postemporada.
Patrick Sandoval
Patrick Sandoval atraviesa una etapa de transición crítica con los Boston Red Sox mientras completa su recuperación de una cirugía Tommy John. Aunque su talento como abridor zurdo es innegable, la organización ha sido cautelosa y ha implementado semanas de descarga para asegurar la salud de su brazo a largo plazo. Esta situación lo sitúa inicialmente en la lista de lesionados o en un rol de relevo largo.
Paralelamente, Sandoval ha sido protagonista de intensos rumores de cambio que lo vinculan con los San Diego Padres, equipo que busca fortalecer su rotación con un brazo siniestro probado. Sea en Boston o en San Diego, el objetivo de Sandoval para 2026 es retomar la forma que lo convirtió en uno de los abridores más prometedores del circuito.
Victor Vodnik
Victor Vodnik se ha convertido en una pieza fundamental del bullpen de los Colorado Rockies. Gracias a una recta de alto calibre que alcanza velocidades superiores a la media de la liga, Vodnik es el encargado de sofocar las amenazas ofensivas en el exigente entorno de Coors Field. Su rol ha evolucionado hacia situaciones de cierre o preparación.
Para la temporada 2026, los Rockies esperan que Vodnik continúe su desarrollo como un relevista de impacto.
Jonathan Aranda
Jonathan Aranda parece haber encontrado finalmente su lugar como titular indiscutible con los Tampa Bay Rays. Tras varias campañas dominando las ligas menores, su desempeño en la pretemporada y en el Clásico Mundial —donde tuvo un OPS de 1.080— ha obligado a la gerencia a darle un rol protagónico en el infield o como bateador designado. Aranda destaca por una disciplina en el plato que le permite registrar un alto porcentaje de embasado.
Se espera que 2026 sea la temporada de consagración estadística para Aranda. Con la capacidad de batear hacia todos los sectores del campo y una potencia en desarrollo, el mexicano se perfila como uno de los bates más peligrosos en la alineación de los Rays.
Ramón Urías
Ramón Urías inicia una nueva etapa con los St. Louis Cardinals tras firmar un contrato de un año y 2 millones de dólares. El ganador del Guante de Oro aporta una versatilidad defensiva necesaria para cubrir múltiples posiciones en el cuadro interior, ofreciendo seguridad a una organización que valora la estabilidad en el guante por encima de todo.
Aunque sus números ofensivos experimentaron un ligero declive recientemente, los Cardinals confían en que su veteranía y su capacidad de contacto ayuden a fortalecer la parte baja del orden al bat.
Joey Ortiz
Joey Ortiz se ha consolidado como uno de los mejores campocortos defensivos de la Liga Nacional con los Milwaukee Brewers. Su alcance y potencia de brazo lo convierten en un espectáculo defensivo constante, salvando carreras cruciales para su equipo. Aunque su enfoque principal es la defensa, Ortiz ha trabajado en mejorar su contacto para ser un bateador más integral.
Rowdy Tellez
Rowdy Tellez ha encontrado un rol estratégico con los Atlanta Braves, aportando potencia desde el lado izquierdo del plato. Tellez es utilizado principalmente como una opción de poder desde la banca y para dar descanso a las estrellas del cuadro titular, manteniendo la peligrosidad ofensiva del equipo en las entradas finales.
Su experiencia previa en situaciones de postemporada lo convierte en un veterano valioso para un clubhouse que aspira al título. Tellez sigue siendo uno de los bateadores más respetados por su capacidad de conectar cuadrangulares oportunos, lo que le garantiza un lugar en el roster activo de los Braves.
Alek Thomas
Alek Thomas continúa siendo el estándar de defensa en el jardín central para los Arizona Diamondbacks. Su habilidad para cubrir terreno y realizar capturas espectaculares lo mantiene como una pieza inamovible del outfield de los campeones de la Liga Nacional en 2023. Thomas es fundamental para el esquema de pitcheo de Arizona, eliminando extrabases con su velocidad.
Para esta campaña, Thomas debe buscar dar el siguiente paso en su desarrollo ofensivo para complementar su guante de élite. Si logra establecer una mayor consistencia al bate, se convertirá en uno de los jugadores jóvenes más valiosos de toda la organización.
Alejandro Osuna
Alejandro Osuna entra en 2026 tras un debut impactante con los Texas Rangers a finales de la temporada anterior. Osuna destaca por un enfoque de bateo sumamente avanzado para su edad y una versatilidad atlética que le permite patrullar cualquiera de las tres posiciones de los jardines con solvencia.
Las proyecciones para este año sugieren que Osuna recibirá tiempo de juego regular, aprovechando su capacidad para embasarse y su disciplina en la zona de strike. Es considerado uno de los prospectos con mayor techo dentro de la organización de los Rangers, proyectándose como un futuro titular indiscutible.
Marcelo Mayer
Marcelo Mayer inicia el 2026 como uno de los mejores prospectos de los Boston Red Sox y de todo el beisbol. Tras superar problemas de lesiones en el cierre de la temporada 2025, Mayer ha sido anunciado como el segunda base titular para el Opening Day, marcando el inicio de lo que se espera sea una carrera de superestrella.
Su capacidad para batear con poder hacia todas las bandas y su defensa refinada lo sitúan como el favorito temprano para competir por el Novato del Año. Mayer representa la renovación generacional de los Red Sox y la gran esperanza de la afición mexicana para tener a un parador en corto de élite en Fenway Park.
José Urquidy
José Urquidy comienza un nuevo capítulo con los Pittsburgh Pirates tras una exitosa etapa con los Houston Astros. El mazatleco tiene una experiencia invaluable en postemporada y una capacidad probada para devorar entradas, algo que los Pirates necesitan desesperadamente para estabilizar su joven rotación.
Aunque las lesiones limitaron su participación en el pasado reciente, Urquidy llega a 2026 con un contrato que refleja su valor como veterano confiable. Su objetivo principal será mantenerse saludable para demostrar que su brazo sigue siendo de calibre de Grandes Ligas.
Otros mexicanos a seguir
La lista de representación nacional se completa con jugadores como JoJo Romero (St. Louis Cardinals), quien se ha establecido como un relevista zurdo situacional de alta confianza , y Nick Gonzales (Pittsburgh Pirates), un infielder que busca consolidarse como titular tras mostrar destellos de su potencial ofensivo. Asimismo, nombres como César Salazar (Astros), Robert García (Rangers) y Brennan Bernardino (Rockies) ofrecen profundidad y roles especializados que serán determinantes a lo largo de los 162 juegos de la temporada regular.
Finalmente, el sistema de ligas menores cuenta con brazos potentes como Manuel Castro (San Diego) y receptores en ascenso como Brandon Valenzuela (Toronto), quienes podrían recibir la oportunidad de debutar si su rendimiento en Triple-A mantiene la tendencia ascendente mostrada durante la primavera.