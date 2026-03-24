Los Sultanes cruzan la frontera para enfrentar a los Giants en el Oracle Park
Este lunes, el Oracle Park de San Francisco será el escenario dos juegos de exhibición entre los Sultanes de Monterrey y los Giants de San Francisco. Por segunda vez en su historia, los Fantasmas grises viajarán a los Estados Unidos para enfrentarse a una franquicia de la MLB en su propio estadio de Grandes Ligas.
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Esta serie de exhibición marca el cierre de la pretemporada los Giants y es además un preámbulo de lujo para el debut oficial en la temporada regular 2026 frente a los New York Yankees.
Los San Francisco Giants empezaron en 2025 una nueva era bajo la gestión de Buster Posey como presidente de operaciones de beisbol y Zack Minasian como gerente general. El cambio más radical para esta temporada ha sido la contratación de Tony Vitello como manager, quien llega del beisbol colegial tras llevar a la Universidad de Tennessee al campeonato de la Men's College World Series en 2024.
Por su parte, los Sultanes de Monterrey llegan como embajadores de la LMB con un roster diseñado para competir al más alto nivel bajo el mando de Henry Blanco.
La fisonomía de los Giants para 2026 se define por movimientos agresivos en el mercado. El campocorto dominicano Willy Adames lidera la ofensiva tras firmar un contrato récord de $182 millones por siete años.
Adames viene de conectar 30 cuadrangulares en 2025, lo que lo convirtió en el primer jugador de la franquicia en alcanzar esa cifra desde Barry Bonds en 2004.nA su lado, el antesalista Rafael Devers —adquirido en un cambio bomba con los Boston Red Sox en junio de 2025— se proyecta como el ancla de poder del lineup. La alineación se completa con el tres veces campeón de bateo Luis Arráez.
Sultanes presenta una nómina con amplia experiencia en MLB. Ramiro Peña, un viejo conocido de la afición de San Francisco tras su paso por el equipo en 2016, encabeza el cuadro junto al histórico primera base Víctor "Chule" Mendoza.
El bullpen de Monterrey, que fue el mejor de la LMB el año pasado con 3.84 de efectividad, cuenta con brazos de jerarquía como Gerónimo Franzua y Paul Fry.
Para el primer encuentro de este lunes, los Sultanes han designado al zurdo Stephen Tarpley como abridor. Tarpley, quien tuvo una postemporada dominante en 2025, hará su debut en el Oracle Park tras haber lanzado previamente en 44 juegos de Grandes Ligas. Por los Giants, aunque se espera que Logan Webb sea el abridor del Opening Night el miércoles, la pretemporada ha visto actuaciones sobresalientes de Robbie Ray y los nuevos integrantes de la rotación, Tyler Mahle y Adrian Houser.
En sintonía con su compromiso con la comunidad latina, los Giants debutarán este lunes su nuevo uniforme alternativo Fiesta Gigantes. El diseño rescata la tipografía tridimensional de los años 80 y 90, con la palabra Gigantes en el pecho, acompañada de una gorra gris y negra con un logotipo de SF rediseñado Este uniforme se convertirá en la indumentaria oficial para los juegos de local de los sábados durante la temporada regular.
El encuentro está programado para iniciar a las 19:45 horas, tiempo del centro de México.
Para los aficionados en México, la serie será transmitida en vivo a través de las pantallas de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
En el área de la Bahía, la cobertura televisiva correrá a cargo de NBC Sports Bay Area, mientras que la radio oficial será KNBR 104.5 FM / 680 AM en inglés y KSFN 1510 AM en español.