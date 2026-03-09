Manny Day en Houston: Barreda abrirá por México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El duelo entre México y Estados Unidos en el Daikin Park de Houston este lunes 9 de marzo será, además de uno de los enfrentamientos más esperados en este Clásico Mundial de Beisbol, el juego que defina el liderato invicto del Grupo B.
También es un choque de realidades opuestas en el centro del diamante.
Mientras el equipo de las barras y las estrellas le confiará en el brazo de Paul Skenes, el fenómeno de los Pirates de Pittsburgh —cuyas rectas alcanzan las 100 millas por hora— y actual Cy Young de la Liga Nacional, Benjamín Gil ha decidido entregarle la pelota a Manuel "Manny" Barreda, un trotamundos del beisbol que personifica la resiliencia del pelotero mexicano.
Manny Barreda no es un desconocido para el aficionado que sigue el beisbol de sol a sombra. Nacido en Prescott, Arizona, en 1988, Barreda creció en el entorno de Sahuarita, en la frontera que divide pero también une las culturas del beisbol.
Fue reclutado por los Yankees de Nueva York en la ronda 12 del draft de 2007, un joven de 18 años con un brazo eléctrico que, como tantos otros, se perdió en la profundidad del sistema de Ligas Menores..
Su trayectoria es un mapa de la persistencia. Pasó 14 años navegando por sucursales, desde la Gulf Coast League hasta Triple-A, vistiendo los uniformes de los Cerveceros, Bravos y Orioles.
Fue precisamente con Baltimore donde Barreda vivió su gran momento. El 8 de septiembre de 2021, a los 32 años, debutó en las Grandes Ligas y se anotó la victoria contra los Reales de Kansas City.
Tras su breve travesía en MLB, Manny regresó al beisbol mexicano.
Barreda llega a este Clásico Mundial de Beisbol 2026 en un estado de forma que desafía sus 37 años. Su 2025 fue un año de pasaporte sellado y actividad incesante.
Tras una temporada sólida en la Liga Mexicana de Beisbol con los Saraperos de Saltillo —donde acumuló casi 100 entradas de labor— Manny decidió probar suerte en la Liga Profesional de Beisbol de Taiwán con los Wei Chuan Dragons.
En el beisbol asiático, conocido por la disciplina de sus bateadores y el énfasis en el control, pulió aún más su capacidad para mezclar lanzamientos y registró una efectividad de 3.57 en seis aperturas.
Sin embargo, fue en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP) 2025-2026 donde Barreda confirmó que su brazo está listo para escenarios de alta presión.
Con los Tomateros de Culiacán, vivió un invierno dominante en el que alcanzó hitos históricos como sus 500 ponches de por vida en el circuito invernal. Sus actuaciones más recientes, como las siete entradas de una sola carrera contra Hermosillo en noviembre o su salida de enero de 2026 donde lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir hit ni carrera contra Guasave, lo colocaron como la opción lógica para Benjamín Gil tras la baja de Taj Bradley.
Barreda no debería enfrentar a la alineación de Estados Unidos —encabezada por figuras como Aaron Judge y Kyle Schwarber—con la intención de enfrentar un mismo bateador más de una vez.
El objetivo será utilizar su veteranía para engañar el timing de los toleteros rivales con su slider y su recta de cuatro costuras, que aún mantiene un promedio de 94 mph. Si Barreda logra entregar al menos tres entradas competitivas, abrirá la puerta a un bullpen mexicano que llega reforzado con tres cerradores de Grandes Ligas, una fórmula que ya le ha dado dividendos a México en el pasado contra su vecino del norte.
El factor Kirk
La presencia de Alejandro Kirk, el catcher titular de los Blue Jays de Toronto, será clave para el juego. Kirk tiene una aureola de prestigio defensivo que pocos catchers en la historia de México han ostentado; viene de un 2025 de ensueño en el que fue pieza fundamental para llevar a Toronto a la Serie Mundial, donde se en el primer receptor nacido en México en ser titular y conectar un cuadrangular en el Clásico de Otoño.
Sin embargo, el verdadero valor del tijuanense reside en su maestría defensiva. En 2025, Kirk lideró las Grandes Ligas en carreras salvadas por bloqueo y se ubicó en el percentil 98 en cuanto a encuadre de pitcheo —framing—.
Para un lanzador como Barreda, que dependerá esta noche de la localización y de morder las esquinas de la zona de strike, tener a Kirk es una póliza de seguro. Kirk tiene la habilidad de convertir pelotas dudosas en strikes cantados, una ventaja psicológica crucial cuando tienes que enfrentarte a una alineación con la disciplina de Estados Unidos, que además cuenta con dos ganadores del MVP.
Además, su experiencia en la Serie Mundial de 2025 ante los todopoderosos Dodgers de Los Ángeles le dan la autoridad necesaria para guiar a Barreda a través de las crisis que inevitablemente surgen en un escenario de esta magnitud.